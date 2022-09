ÎCCJ respinge definitiv 18 plângeri penale împotriva deputatului Dan Tănasă: „Autorii sunt membri și simpatizanți ai Partidului Civic Maghiar și ai Fundației Szekler ”Monitor

Într-un amplu material pe care l-a postat pe blogul personal, deputatul Dan Tănasă a prezentat detalii despre cronologia și conținutul plângerilor penale formulate împotriva sa. El a subliniat că acestea au fost anulate prin decizii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție.

„Între anii 2018 și 2021 extremiștii maghiari care acționează pentru autonomia așa-zisului ținut secuiesc au formulat peste 18 plângeri penale împotriva mea. Autorii plângerilor penale sunt membri sau simpatizanți ai Partidului Civic Maghiar, condus de Mezei Janos, fostul primar din Gheorgheni. Și Fundația Szekler Monitor, condusă de un alt membru PCM, Arus Zsolt Istvan, a fost folosită în încercarea de a mă intimida cu plângeri penale”, a arătat deputatul AUR.

Potrivit acestuia, acuzațiile care i-au fost aduse de reprezentanții comunității maghiare, „acești rătăciți” cum îi numește, au fost de „amenințare”, „instigare publică” şi „incitare la ură sau discriminare”.

„Totul a început în octombrie 2018 când la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gheorgheni s-a înregistrat plângerea lui Mezei Janos, consilier judeţean, președintele PCM, prin care solicita să se constate săvârşirea de către numitul Dan Tănasă a infracţiunilor de „incitare la ură sau discriminare” prev. de art.369 din Codul penal, deoarece în luna iulie (2018) Dan Tănasă a trimis primarului şi Consiliului local al municipiului Gheorgheni o adresă prin care a solicitat ca steagul oraşului, arborat în Piaţa Centrală, să fie îndepărtat”, a mai scris Dan Tănasă.

Parchetul i-a dat câștig de cauză deputatului AUR

Potrivit acestuia, începând cu data de 12.11.2018 şi sfârşind cu data de 22.11.2018, s-au mai înregistrat 13 plângeri penale, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gheorgheni. Dintre acestea, spune el, 12 au fost cu un conţinut identic întru totul, inclusiv în privinţa înscrisurilor ataşate plângerii iniţiale a Partidului Civic Maghiar.

„În toate aceste dosare penale am fost citat la Parchet și am dat declarații în fața procurorilor în repetate rânduri în care am explicat că toate aceste acuzații sunt simple fabulații. În final, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a constatat că toate aceste acuzații sunt nefondate”, a precizat deputatul în material.

Motivarea ÎCCJ prin care au fost respinse plângerile

În continuare, mai arată deputatul AUR, Fundația Szekler Monitor a formulat plângere împotriva soluțiilor propuse de procurori, iar aceasta s-a judecat la ÎCCJ. El a prezentat mai multe fragmente din Încheierea nr. 295/13.07.2022 pronunțată de ICCJ în dosarul nr. 1077/1/2022 prin care au fost respinse definitiv toate acuzațiile la adresa sa.

„În consecinţă, în motivarea soluţiei, în mod corect procurorul a reţinut faptul că nu este realizat conţinutul constitutiv al infracţiunilor pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale în prezenta cauză, conţinutul postărilor contestate încadrându-se în limitele libertăţii de exprimare, în cuprinsul acestora nefiind identificate elemente clare de incitare a publicului la ură sau discriminare împotriva comunităţii maghiare din România sau de instigare la comiterea unor infracţiuni împotriva membrilor acestei comunităţi iar comentariile internauţilor survenite în urma postărilor, deşi cuprind elemente ce ar putea fi considerate manifestări de ură sau discriminare la adresa maghiarilor, nu realizează conţinutul constitutiv al infracţiunilor cercetate deoarece, după cum s-a arătat anterior aptitudinea acestora de influenţare a publicului este aproape imposibil de cuantificat şi de dovedit iar impactul opiniilor unor persoane care nu sunt cunoscute publicului nu poate fi decât unul nesemnificativ”, se arată în încheierea pronunțată de ICCJ.

„De asemenea, judecătorul de cameră preliminară din cadrul Înaltei Curţi constată că urmărirea penală în cauză, aşa cum a fost prezentată cu măsurile dispuse de procuror, audierea intimatului Dan Tănasă, înscrisurile, în raport cu presupusele incriminări prevăzute de art.206 din Codul penal, ameninţare, art. 368 alin. (1) instigare publică şi art. 369 incitarea la ură sau discriminare din Codul penal a fost completă, ceea ce a putut conduce la stabilirea situaţiei de fapt, expunerea argumentelor în drept şi dispunerea unei soluţii de clasare în condiţiile arătate, în mod legal şi temeinic, iar argumentele privind calitatea petentei de a exercita plângerea împotriva soluţiei de clasare nu sunt de natură să afecteze analiza şi raţionamentele expuse asupra soluţiei de clasare şi nici să conducă la completarea urmăririi penale”, se mai arată în documentul prin care au fost respinse definitiv toate acuzațiile.

„Respinge, ca nefondată, plângerea formulată de petenta Fundaţia Szekler Monitor împotriva ordonanţei de clasare nr. 134/P/2021 din 29 martie 2022 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică şi a ordonanţei nr.43/II/2/2022 din data de 9 mai 2022, a procurorului şef al Secţiei de Urmărire Penală şi Criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Obligă petenta la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţa din Camera de Consiliu, azi, 13 iulie 2022” conform informațiilor prezentate pe blogul dantanasa.ro.