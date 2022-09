Preotul Visarion Alexa, vizat de alte cinci plângeri penale. Crește lista cu enoriașele care îl acuză de agresiune

Preotul Visarion Alexa este vizat încă cinci plângeri pentru agresiune sexuală, pe lângă cea aflată în lucru la Parchet. Mai multe surse din cadrul poliției susțin că numărul femeilor care acceptă să depună plângere împotriva preotului crește.

În urmă cu aproape o săptămână, Visarion Alexa, în vârstă de 46 de ani, a fost reţinut de poliţişti, fiind acuzat de agresiune sexuală. Potrivit unui comunicat al Poliţiei Capitalei, în data de 17 august, la Secţia 20 Poliţie a fost depusă o plângere, de către o femeie care a susținut că a fost agresată sexual de preotul Visarion Alexa.

Acesta a fost reținut de anchetatori, iar mai apoi a fost plasat sub control judiciar de o instanță din cadrul Judecătoriei Sectorului 6. Măsura a fost contestată, însă Tribunalul București a decis să mențină controlul judiciar și a respins cererea Parchetului de a-l plasa pe preot în arest preventiv.

Biserica l-a suspendat pe Visarion Alexa

După deschiderea anchetei penale, preotul a fost chemat la Comisia de disciplină a Arhiepiscopiei București, unde i s-a solicitat un punct de vedere cu privire la acuzații. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, a anunat că Visarion Alexa a recunoscut faptele pentru care a fost acuzat și a fost suspendat de la slujire şi retras din funcţia de paroh.

„Comisia de disciplină din cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor i-a solicitat în aceste zile preotului Visarion Alexa o declaraţie personală pe marginea faptelor de care a fost acuzat recent. Acesta a recunoscut fapta incriminată de probatoriul consemnat şi în stenogramele devenite publice, refuzând să ofere însă detalii amănunţite şi invocând faptul că avocata sa l-a sfătuit să fie reţinut în declaraţii”, a declarat Vasile Bănescu, conform unui comunicat de presă.

El a mai precizat că după ce instanța se va pronunța, Arhiepiscopia Bucureştilor va comunica sancţiunile pe care le va lua împotriva preotului Visarion Alexa. Acestea urmează să fie direct proporţionale cu faptele dovedite din punct de vedere judiciar.

Noi acuzații la adresa preotului

Între timp, apar noi relatări despre abuzurile sexuale pe care le-ar fi comis preotul. O femeie a postat pe Facebook, o mărturie despre ceea ce a pățit.

„Și eu am trecut prin chilia părintelui Alexa. Sunt una dintre victime. La mine abuzul a fost viol, aș putea spune. Eram blocată, mă rugăm la Sfântul Mina să se termine, că avea icoana în chilie. Eram bulversată. Îmi zicea că nu înțeleg Biblia, poate citesc Vechiul Testament (regele David) și «dragostea» față de aproape. Am reclamat, dar preotul respectiv mi-a spus că așa îmbrățișează părintele. Așa cum? Cu pantalonii desfăcuți? M-am închis în mine, nu am mai mers să mă spovedesc. Doar foarte puțini au știut, că nimeni nu m-ar fi crezut”, a scris una dintre femeile care susține că a fost victimă ale preotului, într-o postare pe Facebook.