Zi decisivă pentru preotul Visarion Alexa. Tribunalul București hotărăște dacă va merge în arest. Curg reclamațiile enoriașelor

Preotul Visarion Alexa a ajuns la Tribunalul Bucureşti unde se judecă solicitarea procurorilor care cer instituirea măsurii de arestare preventivă. El nu a făcut nici o declarație la sosirea în instanță, în condițiile în care numărul acuzațiilor cu care se confruntă este în creștere. Avocata preotului pledează pentru ca acesta să fie lăsat în liberate, însă procurorii propun să fie arestat preventiv.

Între timp, încă o plângere pe numele său ar fi fost înregistrată la Secția de Poliție 20. Încă o femeie a acuzat faptul că ar fi fost abuzată atât în mașină, cât și în chilia sa. Conform unor surse, în acest moment, pe numele lui Visarion Alexa ar fi fost depuse nu mai puțin de cinci plângeri penale, la Secția 20 de Poliție. De altfel, polițiștii caută și alte victime care să depună plângere, în condițiile în care numărul femeilor care povestesc pe rețelele de socializare că ar fi fost abuzate de preot crește de la o zi la alta.

„Și eu am trecut prin chilia părintelui Alexa. Sunt una dintre victime. La mine abuzul a fost viol, aș putea spune. Eram blocată, mă rugăm la Sfântul Mina să se termine, că avea icoana în chilie. Eram bulversată. Îmi zicea că nu înțeleg Biblia, poate citesc Vechiul Testament (regele David) și «dragostea» față de aproape. Am reclamat, dar preotul respectiv mi-a spus că așa îmbrățișează părintele. Așa cum? Cu pantalonii desfăcuți? M-am închis în mine, nu am mai mers să mă spovedesc. Doar foarte puțini au știut, că nimeni nu m-ar fi crezut”, a scris una dintre femeile care susține că a fost victimă ale preotului, într-o postare pe Facebook.

Preotul se află sub control judiciar

Preotul se află sub control judiciar, pentru 60 de zile, și trebuie să se prezinte de trei ori pe săptămână la postul de poliție din localitatea Joița. Procurorii au cerut să fie plasat în arest preventiv, însă, iar o solicitare în acest sens va fi judecată la Tribunalul București. El a fost acuzat că ar fi abuzat o enoriașă chiar în timpul spovedaniei.

Preotul și-a recunoscut faptele de abuz sexual în fața comisiei Arhiepiscopiei Bucureștilor, care i-a interzis să mai slujească și l-a retras din funcția de paroh.

Preotul Visarion Alexa „și-a recunoscut fapta incriminată de probatoriul consemnat și în stenogramele devenite publice, refuzând să ofere însă detalii amănunțite și invocând faptul că avocata sa l-a sfătuit să fie reținut în declarații”, arată un comunicat al Arhiepiscopiei Bucureștilor.