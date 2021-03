Deputatul AUR Dan Tănasă a declarat că nu regretă absolut nimic după scandalul de pomină din Parlament. Doi aleşi de la USR şi AUR au fost la un pas de a se lua la bătaie, după votul din Camera Deputaţilor pentru desfiinţare SIIJ. Parlamentarii USR şi AUR s-au certat şi s-au jignit fără menajamente în văzul colegilor.

Deputat AUR: Nu regret absolut nimic. Am ales să mă fac vocea magistraților

”Sigur că cei care mă cunosc, prietenii mei și apropiații mei, cei care mă cunoașteți (știu – n.r.) că nu așa reacționez eu. Nu îmi este specific acest comportament”, a precizat Dan Tănasă, miercuri, la Antena 3.

”În primul rând eu am protestat public în același mod în care USR a protestat public la conferințele de presă ale anumitor demnitari ai statului. Le deranja conferințele de presă și am protestat astăzi public. Am ales să mă fac vocea magistraților și am transmis ministrului în timpul conferinței de presă că CMS a dat aviz negativ pentru desființarea secției special. De altfel și asociațiile magistraților s-au pronunțat împotriva desființării secției speciale, iar eu am ales să mă fac vocea magistraților și să îi spun domnului ministru că ceea ce face USR acum este nimic mai mult decât o politizare a justiției”, a declarat deputatul AUR.

”Eu nu m-am legat de niciun parlamentar USR până când nu am fost provocat”

”Fetițele de la USR au luat un băț și au deranjat un câine care evident i-a mușcat. Și îi va mușca de fiecare dată când fetițele de la USR vor îndrăzni să mă jignească”, a încheiat el. Deputatul AUR susține însă că a fost provocat.

”Fetița de la USR (n.r. – deputatul Silviu Dehelean) a venit spre mine să mă amenințe. E o fetiță cu ochelari. Ei se dau acum fete mari și n-au făcut nimic, sunt victime. Eu am procedat la fel cum proceda USR în 2016, în 2017-2018, adică n-am făcut nimic deosebit. (…). Nu am făcut nimic altceva decât să reacționez la insultele lor și voi reacționa de acum înainte de fiecare dată când vor îndrăzi să-mi adreseze vreun cuvânt, pentru că nu permit”, a precizat deputatul.

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul de lege pentru desființarea SIIJ, cu 171 de voturi ”pentru” și 136 de voturi ”împotrivă”.