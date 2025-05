Politica Iancu Guda, dezvăluiri din culisele discuțiilor cu Bolojan: Am primit apoi un SMS







Iancu Guda a împărtășit impresiile de la discuția privată pe care a avut-o cu Ilie Bolojan, președintele Senatului și al Partidului Național Liberal, un nume care este pe buzele tuturor în aceste zile, având în vedere posibila sa preluare a funcției de prim-ministru.

Iancu Guda: Am primit apoi un SMS

Ilie Bolojan se consultă cu numeroși specialiști cu privire la deficitul bugetar și a solicitat părerea analistului Iancu Guda, a cărui expertiză consideră esențială pentru găsirea unor soluții.

Iancu Guda a fost impresionat de politician și de modul său de lucru, menționând că, în cadrul discuției de o oră, a reușit să noteze 178 de idei relevante pe tema abordată.

„Adevărul este următorul: Domnul Bolojan m-a sunat iniţial ieri seară în jur de ora 20.00. Nu aveam numărul de telefon (nu am vorbit sau întâlnit nicioadă până acum 1:1) şi nu am putut să răspund pentru că eram blocat în ultima întâlnire a zilei.

Am primit apoi un SMS: “Bună seara dl. Guda! Încerc să vă contactez. Mulţumesc! Ilie Bolojan”. Am răspuns în jur de 21.00 că am terminat munca pe ziua de azi şi mă poate suna oricând. Mi-a scris că este blocat la rândul lui şi că îmi scrie când termină întâlnirea pe analize economice.

Mi-a scris la 23.30 (atunci a terminat munca dl. Bolojan) şi ne-am auzit pentru 2 minute, scurt şi la obiect: “Dl. Guda, muncim să facem România bine cu cele mai profunde reforme din ultimii 35 de ani. Nu suntem perfecţi şi nu le ştim pe toate. Cu cât ne consultăm cu mai mulți experţi şi profesionişti, cu atât analizăm mai profund toate problemele şi scade riscul să luăm decizii greşite, cresc şansele să facem bine. Doresc să vă ascult ideile şi soluţiile dvs. pentru reducerea deficitului bugetar.

Putem să ne vedem mâine? O discuţie 1:1, fără presă, doar analize şi dezbateri pe economie!” Dacă nu-i recunoşteam vocea inconfundabilă şi modul de a fi ca persoană publică (hotărât, scurt şi la obiect), aş fi spus că este o farsă, dar eram sigur că este el. Am zis că întotdeauna, pentru România, orice, îmi pun toate cunoştinţele şi ideile în slujba ţării”, a explicat Iancu Guda.

Noi vrem doar să facem treabă şi să luăm decizii bune

Analistul Iancu Guda a mai relatat în comentariul său că după dicuția cu Ilie Bolojan nu a dormit un singur minut toată noaptea, deoarece a scris zeci de pagini cu direcţii pentru reducerea deficitului.

„Notă: aceasta postare este exclusiv alegerea şi asumarea mea publică. L-am întrebat pe dl. Bolojan dacă are o problemă că voi comunica în social media despre întrevederea noastră şi mi-a spus în stilul caracteristic: Faceţi ce vreţi. Pe mine mă interesează că ne-am văzut şi am analizat foarte multe idei bune. Noi vrem doar să facem treaăa şi să luăm decizii bune!

Revenind … am aliniat calendarele şi am stabilit întâlnirea în agenda pentru azi la ora 14:00 la Senat. Mi-a spus că are o oră pentru discuţia 1:1. Am acceptat cu inimă deschisă. Apoi am realizat că am prea multe idei pentru o oră. Nu am dormit un singur minut toată noaptea, am scris zeci de pagini, le-am mototolit şi rescris, pentru a structura în cele din urma 4 pagini cu trei direcţii pentru reducerea deficitului:

(A) creşterea venitului,

(B) scăderea cheltuielilor,

(C) administrarea mai bună a bilanţului România SRL: active pe termen lung, termen scurt (eficientizarea încasării creanţelor ANAF) şi resurse de finanţare (capitaluri UE + PNRR + ISD & creşterea intermedierii financiare). În total 21 de idei pe cele trei direcţii, împărţite pe termen scurt (< final 2025), mediu (2026-2027) şi lung (2028-2030).

Iancu Guda: Apoi ne-am aşezat la masă şi dl Bolojan a deschis o agendă

„Timp de 8 ani am fost preşedintele sau vicepreşedintele analiştilor financiari din România (2012-2020), perioada în care am fost prezent la +100 de consultări şi dezbateri economice organizate la multe ministere de toate partidele aflate la guvernare, ori conferinţe publice la sediul BNR, ASF, BVB, etc.. Mereu am fost acolo pentru ROMÂNIA, indiferent de cine m-a chemat la dezbateri. Niciodată, dar niciodată nu mi s-a întâmplat să observ ceea ce am văzut astăzi la dl. Bolojan, respectiv:

Mi-a scris la 13:59 că întârzie 5 minute cu întâlnirea precedentă şi că îmi mulţumeşte pentru înţelegere. Asta sincer m-a impresionat. În trecut am fost primiţi la dezbateri cu zeci de minute întârziere sau chiar +1 oră, fără nicio explicaţie (parcă veneam acolo din interesul nostru, nu pentru cei care ne-au invitat şi aveau nevoie de expertiză noastră).

Apoi ne-am aşezat la masă şi dl Bolojan a deschis o agendă -cu ZECI DE HÂRTII cu foarte multe notiţe cu idei, fiecare numerotată … ajunsese astăzi la ideea numărul 178, toată acumulate în săptămâna curentă (3 zile). După discuţia noastră am observat că a mai notat 15 din cele 21 de idei (restul erau deja parte din cele 178 ). Impresionant cât de bine le-a structurat. Acum ceva ani în urma mi s-a întâmplat să văd un ministru de la finanţe că îşi scria ideile din dezbateri de acest gen pe un şerveţel de muci … merită să-i spun numele, dar nu o fac. Este istorie deja, din fericire.

Al treilea aspect care m-a impresionat la dl. Bolojan: a ascultat 90% din timp, a notat personal 15 idei şi a ridicat nişte întrebări extrem de bune şi pertinente. Sincer, parcă vorbeam cu un economist, deşi nu este de profesie.

Nu în ultimul rând, mi-a plăcut preocuparea obsesivă a dl. Bolojan de a pune accent pe structura şi ordinea ideilor: prima dată reducem cheltuielile (“statul trebuie să strângă cureaua”), apoi colectam veniturile mai bine (“înainte să creştem taxele, cum le colectam mai bine pe cele existente”) şi doar cu aceste măsuri împreună să discutăm de posibile ajustări la unele taxe (în general capitalul care este astăzi subtaxat în România, iar apoi cei care trăiesc deja bine şi au multe active). A punctat la final în stilul caracteristic “Nu poate să sufere doar privatul, trebuie să trecem împreună prin această încercare şi statul trebuie să fie primul care să strângă cureaua, mai ales că este supraponderal”

Nu este o postare politică sau cu iz electoral

S-au terminat alegerile. Este vorba despre România. Avem MULT DE MUNCĂ! Şi este treaba noastră, A TUTUROR ŞI A FIECĂRUIA DINTRE NOI. Implicaţi-vă, fiecare în jurul lui, puneţi presiune pe furnizori şi clienţi să fiscalizeze, puneţi presiune pe autorităţi să se reformeze, faceţi sesizări şi postări în social media când apar probleme de care vă loviţi, pentru că sunt multe. Sesizaţi presa dacă observaţi abuzuri sau faptul că autorităţile nu îşi fac treaba. România suntem noi, fiecare dintre noi. Dacă fiecare îşi face munca onest şi corect, vă garantez că ne facem bine, împreună, ca naţiune. Dacă nu reuşim, nu ştiu cine / cum / dacă mai salvează România în 2030 din calea extremismului izolaţionist. Vrem o ţară în care copiii noştri să rămână şi să NU (mai) învăţăm alfabetul chirilic (cum se făcea înainte de ’89)? Atunci, IMPLICAŢI-VĂ!”, a transmis pe social media Iancu Guda