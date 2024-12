Monden I-a redicivat cancerul lui Nick Rădoi. Afaceristul e la pământ







Nick Rădoi a aflat recent că i-a recidivat cancerul. În urmă cu câteva luni, afaceristul se bucura că a învins această boală nemiloasă, dar medicii i-au dat o veste cruntă. El va ajunge din nou pe masa de operație, pentru că boala cumplită, cu care s-a luptat multă vreme, s-a întors.

I-a recidivat cancerul lui Nick Rădoi

Rădoi a luat și o pauză de la aparițiile publice în tot acest timp și nu credea că îi va mai rediciva boala. El speră ca aceasta să fie ultima operație pe care o face. Afaceristul consideră că Dumnezeu a vrut să-i dea o lecție pentru a îl face să aprecieze lucrurile frumoase din viața lui.

Trebuie să se opereze de urgență

„Am slăbit fără să vreau, dar aia e. (…) S-au mai întâmplat multe, nu prea am mai intrat în emisiuni pentru că sunt un pic ocupat cu viața mea personală. Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade în viața mea. Dumnezeu m-a trecut prin aceste lucruri ca să realizez multe lucruri frumoase. Am realizat ce e mai important în viață, lucrurile au mers ok.(…)

Am învins boala și s-a reîntors, este a șasea operație care va fi săptămâna ce vine. (…) Am fost ok, am fost negativ, a apărut din nou, voi fi ok, voi fi negativ, cred că o să fie ultima operație pe care o voi face și nu îmi e frică de nimic pentru că îl am pe Dumnezeu”, a spus Nick Rădoi, la Xtra Night Show.

Nick Rădoi și-a făcut testamentul

Afaceristul, în vârstă de 63 de ani, are o avere de 30 de milioane de euro. El a fost diagnosticat cu cancer de colon în vara anului trecut, după o operație de apendicită. Acesta a anunțat că deja și-a făcut testamentul.

„Testamentul meu e făcut, e privat, făcut așa cum trebuie să fie! Sunt foarte fericit să am casa plină de nepoţi. Îi iubesc ca pe ochii din cap şi, bineînţeles că tot ce am eu nu se pune problema să las altcuiva, decât lor”, a spus el după ce a fost diagnosticat cu cancer.