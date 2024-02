Viața lui Nick Rădoi s-a schimbat radical după cancer. La ce a renunțat milionarul

Nick Rădoi afirmă că apreciază că a avut o astfel de experiență, deoarece l-a determinat să își schimbe perspectiva asupra lucrurilor. El recunoaște că anterior se stresa foarte mult din cauza afacerilor și banilor, un aspect care, crede el, a contribuit și la declanșarea bolii.

Nick Rădoi, complet schimbat după diagnosticul de cancer

„Sigur că viața mea s-a schimbat radical. Nu am cum să mai fiu cum am fost. Când mă uit acum în spate și văd prin ce am trecut, îmi dau seama că nu a fost nimic rău, eu chiar mă bucur că am trecut prin încercarea aceasta, mă bucur de schimbarea vieții mele, de cum am ajuns să văd lucrurile după această experiență dificilă.

Înainte nu am știut că lucrurile astea care mă stresau zi de zi atât de mult, de businessuri, de bani, mă vor afecta așa așa de tare. Sunt sigur că de aici a pornit această boală, pentru că și doctorii mi-au zis același lucru”, a declarat Nick Rădoi.

Milionarul român spune că acum nu mai trebuie să se streseze din tot felul de lucruri, ci trebuie să-și focalizeze concentrarea pe sănătate.

De asemenea, acesta spune că boala l-a apropiat mai mult de Dumnezeu și astfel și-a dat seama că sănătatea e cea mai importantă.

Milionarul, mai aproape de Dumnezeu

„Nu mă mai gândesc decât la puterea lui Dumnezeu, care a fost cu mine, la mântuirea vieții mele. Văd lucrurile acum cu totul altfel și mi-am dat seama cât de important e să fii lângă Dumnezeu și să ai sănătate! Dacă ai sănătate, restul nu mai contează! Niciodată nu aș fi ajuns la concluziile astea dacă nu aș fi trecut pe aici”, a mai declarat Nick Rădoi.

Potrivit acestuia, lumea nu trebuie să creadă că el e trist, deoarece experiența i-a adus fericire.

Milionarul spune că acum face zilnic sport și merge chiar și câte zece kilometri, în funcție de cum se simte. În cele șase luni petrecute în spital a pierdut 40 de kilograme. Acum spune că nu mai are voia fast-food deloc, ci doar mâncare gătită în casă, cu alimente cât mai naturale.

„Acum mă simt bine, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ajutorul pe care l-am primit. Mulțumesc copiilor mei, fostei mele soții și fraților mei care au fost tot timpul lângă mine, pentru iubirea lor necondiționată. Mulțumesc părinților mei, care mă iubesc și se roagă pentru mine”, a mai spus acesta.

Nick Rădoi încă face chimioterapie

Milionarul spune că încă două luni mai trebuie să facă chimioterapie, iar după va fi supus din nou unor teste. În funcție de rezultate se va stabili ce va trebui să facă mai departe.

„Am dus dorul să ies, să merg pe Ocean, să mă plimb cu vaporul, chiar și să merg cu mașina. Mă gândeam tot timpul când eram bolnav: oare o să mai ajung să merg, să ies afară, să mă bucur de viață, de natură?! Nu mă gândesc neapărat la distracții.

Sunt bucuros că am reușit să-mi revin și că sunt optimist. Eu am fost optimist toată viața mea, chiar și atunci când am fost bolnav, și niciodată nu m-a speriat nimic”, a mai adăugat Nick Rădoi pentru Click.ro.