Cele mai toxice 10 ingrediente care se ascund în mâncarea fast-food

Consumul regulat al acestor alimente – care au un conținut ridicat de calorii, grăsimi, colesterol, sodiu, zahăr și carbohidrați – a fost asociat cu efecte secundare, cum ar fi un risc crescut de creștere în greutate, boli de inimă, diabet și depresie.

„Dacă nu consumați decât foarte ocazional mâncare procesată sau fast-food, riscul de efecte adverse este scăzut”, spune Jessica Cording, autoarea cărții The Little Book of Game-Changers: 50 Healthy Habits For Managing Stress & Anxiety.

Cu toate acestea, există și alte ingrediente, nu atât de evidente, în mâncarea de tip fast-food, care pot cauza probleme de sănătate suplimentare: aditivi, conservanți și substanțele chimice.

Aromă naturală de carne de vită

Cartofii prăjiți World Famous Fries de la McDonald’s sunt preparați cu aromă naturală de carne de vită care „conține grâu hidrolizat și lapte hidrolizat ca ingrediente de pornire”, potrivit site-ului restaurantului. În 2002, CBS News a raportat că McDonald’s Corporation a soluționat un grup de procese pentru că și-a etichetat cartofii prăjiți și cartofii prăjiți ca fiind vegetarieni, deși erau îmbogățiți cu carne de vită din ulei vegetal.

FDA subliniază că orice aliment etichetat cu termenul „aromă naturală” înseamnă „uleiul esențial, oleorășina, esența sau extractivul, hidrolizatul de proteine, distilatul sau orice produs de prăjire, încălzire sau enzimoliză, care conține aroma” trebuie să provină dintr-o varietate de produse alimentare, potrivit eatthis.com.

Bromat de potasiu

Uneori denumit pur și simplu bromat, acest aditiv este aruncat în rețete pentru a îmbunătăți textura și creșterea făinii, spune Cording: „Deși se consumă în procesul de coacere dacă se folosește cantitatea potrivită, atunci când se include prea mult într-o rețetă, o parte poate rămâne în produsul finit”.

După ce studiile pe animale au descoperit o posibilă legătură cu tumorile canceroase, bromatul de potasiu a fost interzis în Canada, Marea Britanie și Uniunea Europeană. Și totuși, se pare că încă se mai găsește în chiflele pentru sandvișuri și aluaturi pentru pizza de la unele lanțuri de fast-food din SUA.

„FDA încurajează brutarii din SUA să aleagă să nu folosească făinuri bromurate, iar legile din statul California impun ca produsele fabricate cu bromat de potasiu să dezvăluie pe etichetă potențiala legătură cu cancerul. Dacă mâncați acel produs alimentar special doar o dată la foarte mult timp, pericolul este probabil minim. Dar dacă este o parte mai frecventă a dietei tale, ia în considerare o alternativă”, continuă Cording.

Propilen glicol

Compus incolor care nu există în natură, propilenglicolul este definit ca agent antiaglomerant de către FDA. Este folosit în alimente precum băuturi răcoritoare, marinate, pansamente, condimente, produse de patiserie, glazuri și produse lactate congelate pentru a „păstra textura, în special pentru a împiedica uscarea alimentelor umede, și acționează ca un solvent pentru arome și culori”, explică Cording, pentru

FDA a considerat-o „general recunoscută ca fiind sigură” (GRAS), dar recomandă utilizatorilor să nu depășească „bunele practici actuale de fabricație”.

„Deși toxicitatea documentată este rară, există riscuri potențiale pentru sănătate în cazul unui consum ridicat de alimente care îl conțin – în special la persoanele cu probleme hepatice și renale – din cauza modului în care organismul procesează acest compus. Indiferent de statutul său GRAS, merită subliniat faptul că propilenglicolul este folosit și în produse nealimentare, cosmetice, antigel și pungi de gheață, ceea ce nu este deosebit de apetisant”, explică Cording.

TBHQ – Butilhidrochinonă terțiară

Mâncărurile și gustările prăjite găsite în restaurantele fast-food sunt susceptibile de a conține conservantul butilhidrochinonă terțiară, sau TBHQ, pentru a preveni deteriorarea în uleiuri și grăsimi (de obicei grăsimi animale).

Cu toate acestea, două studii indică faptul că acest ingredient comun, aprobat de FDA, poate duce la posibile complicații de sănătate. Cercetările publicate în revista Food Bioscience au afirmat că TBHQ ar putea altera efectele pozitive ale probioticelor (bacterii bune care susțin o floră intestinală sănătoasă) – o constatare pe care au stabilit că „ar putea influența ulterior sănătatea umană”.

Un studiu pe animale publicat în revista Federation of American Societies for Experimental Biology (FASEB) a descoperit că acest aditiv alimentar poate afecta răspunsul imunitar al organismului la gripă.

Sulfatul de calciu

Un alt agent antiaglomerant și întăritor al aluatului, acest ingredient incolor folosit în rulouri și produse de patiserie furnizează într-adevăr o anumită cantitate de calciu în alimente, afirmă Cording: „Există restricții cu privire la cantitatea care poate fi folosită în alimente în SUA pentru a menține aportul cu limite sigure. Acestea fiind spuse, există îngrijorări cu privire la consumul excesiv de calciu în anumite afecțiuni medicale, în special sub formă de suplimente”.

În timp ce răsfățul ocazional nu ar trebui să vă afecteze bunăstarea, Cording sfătuiește să vă reconsiderați alegerile de masă dacă mâncați un volum mare de alimente cu sulfat de calciu: „În plus, s-ar putea să vă intereseze să știți că o versiune a acestui ingredient este adăugată la produsele pentru construcții, cum ar fi țiglele și tencuiala: „În timp ce forma găsită în alimente nu este aceeași formă cu cea a sulfatului de calciu folosit în materialele de construcții, cu siguranță nu pare a fi ceva ce doriți să mâncați în mod regulat”.

Aditivi de fosfat

Soda, apele aromatizate, carnea ambalată, brânza procesată și nuggets de pui sunt doar câteva dintre alimentele care pot conține acest aditiv alimentar, care provine din fosforul mineral și este conceput pentru a spori aroma și a acționa ca un emulgator. Primul avertisment al lui Cording este pentru oricine a fost diagnosticat cu o afecțiune (cum ar fi o boală de rinichi) care necesită un conținut limitat de fosfor în alimentație: „Cu toate acestea, chiar și persoanele sănătoase care ajung să aibă niveluri ridicate de fosfor în sânge pot fi expuse riscului de a avea efecte adverse asupra sănătății oaselor și a inimii”, afirmă ea. „În timp ce majoritatea cercetărilor disponibile se referă la sănătatea rinichilor, există studii care analizează impactul unui aport ridicat și al unei sănătăți osoase precare și al problemelor cardiovasculare”.

Cercetările publicate în revista Circulation au ajuns la concluzia că atât animalele, cât și oamenii au devenit mai puțin activi din punct de vedere fizic atunci când în sânge erau prezente niveluri crescute de fosfat: „Dar există o mulțime de alte motive pentru a limita alimentele care conțin în mod obișnuit aditivi cu fosfați, cum ar fi sucurile, carnea ambalată și alimentele procesate – aceasta este doar o preocupare în plus de adăugat la listă”.

BHT – Butilhidroxitoluenul butilat

„Butilhidroxitoluenul butilat este o substanță chimică creată în laborator care este folosită pentru a păstra prospețimea în alimente. Cantitățile folosite în alimente sunt în general considerate sigure, deși studiile pe animale au arătat o legătură potențială cu anumite tipuri de cancer în cazul unor doze mari”, spune Cording. ”

Chiar dacă multe companii alimentare au eliminat acest aditiv de pe lista lor de ingrediente, FDA aprobă în continuare cantități mici de BHT în alimente, inclusiv în drojdie uscată, deserturi, băuturi, pansamente, maioneză, sosuri și creme tartinabile pentru sandvișuri, precum și în numeroase produse din cartofi (fărâme de cartofi deshidratate, fulgi de cartofi și granule de cartofi).

Galatul de propil

Un conservant alimentar folosit pentru a întârzia deteriorarea alimentelor și pentru a prelungi durata de depozitare a uleiurilor, galatul de propil este un ingredient artificial în produsele din porumb, produsele din carne și maioneza.

Un studiu publicat în revista Drug and Chemical Toxicology indică faptul că acest aditiv poate avea un efect asupra celulelor canceroase și, potrivit Institutului de Dermatită de Contact, acest produs se găsește, de asemenea, în produse cosmetice, lubrifianți și produse pentru păr.

Ftalați

Ambalajele alimentare reprezintă o preocupare permanentă, deoarece substanțele chimice utilizate în materialele de procesare se pot infiltra în mâncare.

Cercetătorii de la Universitatea George Washington au examinat datele de sănătate a peste 10.200 de adulți, care s-au întins pe parcursul a nouă ani. Participanții au fost rugați să înregistreze tot ceea ce au mâncat, împreună cu proveniența alimentelor (de exemplu, preparate în casă, la pachet) la fiecare 24 de ore. Autorii au aflat că burgerii și sandvișurile cumpărate de la restaurantele fast-food și de la cantine au fost legate de niveluri mai ridicate de ftalați: aproximativ 30%.

Cutiile pentru acasă, recipientele de plastic și mănușile folosite la prepararea alimentelor tind să conțină acest grup de substanțe chimice care s-au dovedit a fi perturbatori endocrini (substanțe care provoacă dezechilibre hormonale și pot duce la multiple tulburări și boli, inclusiv probleme tiroidiene, probleme de reproducere, cancer de prostată și cancer de sân).

Fluor

Apropo de ambalajele alimentare, substanțele per- și polifluoroalchilice (denumite și PFAS) sunt substanțe chimice pe bază de fluor din ambalajele alimentelor de tip fast-food asociate cu cancerul, probleme de fertilitate, greutate mică la naștere și un sistem imunitar slăbit, potrivit unei cercetări publicate în revista Environmental Science & Technology Letters.

După ce au studiat peste 400 de containere și ambalaje de alimente din lanțurile de fast-food din întreaga țară, chimiștii au descoperit că 20% din manșoanele de carton pentru cartofi prăjiți, 38% din ambalajele pentru hamburgeri și sandvișuri și 56% din ambalajele pentru deserturi și pâine conțineau fluor, care acoperă materialele de ambalare pentru a respinge grăsimea și apa.

„Este îngrijorător faptul că oamenii ar putea fi expuși la aceste substanțe chimice toxice prin intermediul alimentelor pe care le consumă”, a declarat autorul principal al studiului, Dr. Laurel Schaider, chimist de mediu la Silent Spring Institute, după cum a relatat Environmental Working Group: „PFAS-urile au fost legate de numeroase efecte asupra sănătății, inclusiv de cancer. Copiii sunt deosebit de expuși riscului, deoarece organismele lor în curs de dezvoltare sunt mai vulnerabile la substanțele chimice toxice”

De fapt, un raport din 2020 realizat de grupuri de susținere a descoperit că substanțele chimice PFAS continuă să se ascundă în ambalajele alimentare – și aproape jumătate dintre probele lor au fost testate mai mult decât nivelurile de screening recomandate. „Expunerea la PFAS reprezintă o preocupare deosebit de mare în contextul COVID-19, deoarece acestea sunt legate de suprimarea sistemului imunitar, precum și de afecțiuni cronice care sporesc gravitatea COVID-19″, potrivit campaniei Safer Chemicals, Healthy Families.