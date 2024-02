Nick Rădoi, diagnosticat cu cancer. Milionarul a stat opt ore în operație

Nick Rădoi, la cei 63 de ani, poate spune că a văzut moartea cu ochii! Milionarul, stabilit în America, a fost diagnosticat, vara trecută, cu cancer de colon. Acesta spune că a avut o tumoră 9 cm pe colon.

Nick Rădoi a stat opt ore în operație

Totul a început atunci când Nick Rădoi a acuzat dureri abdominale. A fost la un consult la medicii din Mexic, țara în care locuia la acel moment. I-a pus diagnosticul de apendicită acută și l-au băgat imediat în operație. Atunci medicii i-au descoperit o tumoră de 9 cm pe colon.

Ne puteți urmări și pe Google News

„Eu am dispărut din presă de un an de zile. Problema care a fost: eram în Mexic și a început să mă doară jos, în partea dreaptă, sub stomac. Aveam dureri mari, m-au dus am făcut o analiză, un CT, m-au băgat într-un tub, și diagnosticul lor a fost că am probleme cu apendicita. Am fost de acord să fac operația aici, în Mexic. Operația era una simplă, am fost la un spital foarte bun aici, o doctoriță foarte bună, dar s-a întâmplat că, în timpul operației, nu a fost apendicita și a găsit o tumoare pe colon de 9 cm. Doctora a sunat-o imediat pe fiica mea, care e doctor, și ea și-a dat acordul să-mi scoată tumora. Eu eram pe masa de operație, iar intervenția care trebuia să dureze o oră, a durat, de fapt, opt ore și jumătate”, a povestit Nick Rădoi.

Milionarul român: N-aș fi crezut că mai trăiesc

După intervenția din Mexic, Nick Rădoi a fost adus de urgență cu un avion privat, în America. Aici a fost internat în spital și a urmat un tratament pentru cancer.

„Când eu m-am trezit din operație, după vreo 15 ore, fiica mea era deja la capul meu, venise de urgență de la Los Angeles. Situația s-a agravat, însă, după câteva zile, a venit și nevastă-mea, apoi și fiica mea cea de-a doua. S-a desprins operația, înăuntru colonul s-a desprins, am făcut o inflamație foarte mare, iar decizia pe care am luat-o a fost să închiriez un avion privat și să plec în America.

Am mai avut încă câteva operații în America. Din august, timp de șase luni de zile, am fost în stare foarte gravă, nu puteam să mă mișc din pat. N-aș fi crezut că mai trăiesc. Familia mea a fost lângă mine, copiii mei au stat zi și noapte lângă mine, și-au lăsat joburi, copiii acasă. Toți au fost lângă mine, și fosta mea soție. O iubire necondiționată, nu m-aș fi așteptat vreodată să fiu chiar așa de mult iubit!”, a mai spus Nick Rădoi.

Sursa foto: Arhiva EVZ.

Cine este Nick Rădoi

Nick Rădoi a devenit multimilionar în Statele Unite, după ce împreună cu părinţii şi fraţii săi a fost expulzat din România, în 1979.Tatăl lui Nick Rădoi, Nicolae, devenise o ţintă a Securităţii. A fost închis la Timişoara pentru protestele împotriva regimului comunist.

Nicolae Rădoi a făcut parte din Comitetului Creştin Român pentru Apărarea Libertăţii Religioase şi de Conştiinţă (ALRC). Imediat, autorităţile au declanşat represiunea grupului.

Nicolae Rădoi a fost arestat alături de alţii şi a ajuns în închisoare, în vara anului 1978, în timp ce fiul său cel mare, Nick, a fost bătut crunt de Miliţie. În 1979, Nicolae Rădoi şi familia au ajuns la Roma de unde, după câteva luni, au reuşit să plece către Statele Unite.

Primii cinci ani petrecuți în America au fost cei mai grei pentru Nick Rădoi, care a pus bazele unei companii de transport, ce avea să îi aducă în conturi câteva zeci de milioane de euro.

Milionarul a fost căsătorit timp de 29 de ani cu Cami și au împreună trei fete

Nick Rădoi a divorţat de soția sa, Cami, la sfârşitul anului 2010. De atunci, milionarul nu s-a mai afișat decât cu românce, care sunt preferatele lui. În prezent, Nick Rădoi are o relație cu Mădălina Apostol, care s-a și mutat în Mexic cu tot cu fetița ei, la reședința milionarului român.

„Întotdeauna în familia mea am ținut tradiția românească. Am 40 de ani de America și mâncărurile tradiționale nu au lipsit din casă de la mine. Copiii mei se simt ca și când s-au născut în România, nu în America, pentru că au trăit în jurul nostru cu mâncăruri tradiționale românești. Am trei fete și nu le-am lăsat să se căsătorească decât cu români. Și eu nu am umblat decât cu femei românce. Sunt un adevărat patriot!”, a mai declarat milionarul, pentru click.ro.