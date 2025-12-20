Economie

Hotelierii și patronii de restaurante au motive de bucurie. Sectorul HoReCa scapă de majorarea TVA

Hotelierii și patronii de restaurante au motive de bucurie. Sectorul HoReCa scapă de majorarea TVARecepție. Sursa foto: Pixabay
TVA pentru sectorul HoReCa, care include hoteluri, restaurante și catering, va rămâne la 11%, au declarat surse guvernamentale pentru Profit.ro. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus în noiembrie că înclină spre menținerea acestei cote, decizia finală urmând să fie luată în momentul pregătirii bugetului.

TVA va fi menținut la 11% pentru sectorul HoReCa

Menținerea cotei de 11% a presupus și consultări cu reprezentanții Comisiei Europene (CE), având în vedere că România se află în procedură de deficit excesiv. Anul trecut, deficitul bugetar pe standard ESA a ajuns la 9,3% din PIB, cel mai ridicat din Uniunea Europeană, iar pentru 2025 deficitul cash și ESA este planificat la 8,4%.

„Este o discuţie legată de HoReCa. Este o decizie pe care va trebui să o luăm în perioada imediat următoare în discuţiile pe care le vom avea de elaborare a bugetului. ANAF are date în privinţa încasărilor din HoReCa în ultimele luni, în trimestrul al treilea. Vom discuta aceste date cu premierul şi vom lua o decizie. Eu înclin să rămânem cu cota de 11% pentru 2026”, spunea Nazare în noiembrie.

TVA

Sursa foto: dreamstime.com

Ce spunea președintele Nicușor Dan

În luna septembrie, președintele Nicușor Dan a atras atenția asupra unei posibile majorări a TVA pentru sectorul HoReCa, care include hoteluri, restaurante și cafenele, începând cu 1 ianuarie 2026. El a subliniat atunci că autoritățile analizează scenarii pentru o eventuală modificare a cotei reduse aplicate acestui sector.

„La HoReCa este o discuție, într-adevăr, dar de la 1 ianuarie”, a spus Nicușor Dan, subliniind că „nu există această discuție” în ceea ce privește o creștere a TVA la nivel general”, spunea președintele.

Tot în septembrie, premierul Boloja a declarat că la instalarea guvernului s-a decis păstrarea cotei reduse de TVA de 11% pentru sectorul HoReCa, însă autoritățile au dispus și o analiză a impactului fiscal al acestei măsuri.

„Vom face o evaluare în toamnă, iar dacă încasările din acest sector nu evoluează satisfăcător, vom lua în calcul o ajustare a cotei”, arăta Bolojan.

Cei din HoReCa erau speriați de creșterea TVA

Încă din sezonul estival, mulți hotelieri susțineau că majorarea TVA ar reprezenta o lovitură pentru industrie.

„Odată cu mărirea TVA-ului, toate se vor scumpi. Cred că oamenii se vor gândi de două ori înainte de a pleca în vacanță”, spunea administratorul unui hotel din Sinaia pentru EVZ.

