Hotelierii și patronii de restaurante au motive de bucurie. Sectorul HoReCa scapă de majorarea TVA

TVA pentru sectorul HoReCa, care include hoteluri, restaurante și catering, va rămâne la 11%, au declarat surse guvernamentale pentru Profit.ro. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus în noiembrie că înclină spre menținerea acestei cote, decizia finală urmând să fie luată în momentul pregătirii bugetului.

Menținerea cotei de 11% a presupus și consultări cu reprezentanții Comisiei Europene (CE), având în vedere că România se află în procedură de deficit excesiv. Anul trecut, deficitul bugetar pe standard ESA a ajuns la 9,3% din PIB, cel mai ridicat din Uniunea Europeană, iar pentru 2025 deficitul cash și ESA este planificat la 8,4%.

„Este o discuţie legată de HoReCa. Este o decizie pe care va trebui să o luăm în perioada imediat următoare în discuţiile pe care le vom avea de elaborare a bugetului. ANAF are date în privinţa încasărilor din HoReCa în ultimele luni, în trimestrul al treilea. Vom discuta aceste date cu premierul şi vom lua o decizie. Eu înclin să rămânem cu cota de 11% pentru 2026”, spunea Nazare în noiembrie.

În luna septembrie, președintele Nicușor Dan a atras atenția asupra unei posibile majorări a TVA pentru sectorul HoReCa, care include hoteluri, restaurante și cafenele, începând cu 1 ianuarie 2026. El a subliniat atunci că autoritățile analizează scenarii pentru o eventuală modificare a cotei reduse aplicate acestui sector.

„La HoReCa este o discuție, într-adevăr, dar de la 1 ianuarie”, a spus Nicușor Dan, subliniind că „nu există această discuție” în ceea ce privește o creștere a TVA la nivel general”, spunea președintele.

Tot în septembrie, premierul Boloja a declarat că la instalarea guvernului s-a decis păstrarea cotei reduse de TVA de 11% pentru sectorul HoReCa, însă autoritățile au dispus și o analiză a impactului fiscal al acestei măsuri.

„Vom face o evaluare în toamnă, iar dacă încasările din acest sector nu evoluează satisfăcător, vom lua în calcul o ajustare a cotei”, arăta Bolojan.

Încă din sezonul estival, mulți hotelieri susțineau că majorarea TVA ar reprezenta o lovitură pentru industrie.

„Odată cu mărirea TVA-ului, toate se vor scumpi. Cred că oamenii se vor gândi de două ori înainte de a pleca în vacanță”, spunea administratorul unui hotel din Sinaia pentru EVZ.