29,30 august

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 29-30 august 2026. Distragerea atenției

Pe 29 august s-au născut Michael Jackson, Bob Beamon, Slobodan Miloşevici, Petre Magdin, Nicolae Dunăreanu. Pe 30 august s-au născut Mary Shelley, Jacubus Henricus van Hoff, Cameron Diaz, Alexandru Mustăţea, Ştefan Caban, Victor-Emanuel Sahini.

Astăzi, sâmbătă, îl pomenim pe Michael Jackson. Nu mi-a plăcut, cât a trăit. Negrul care voia să devină alb, omul care voia să devină zeu! Ce patetic, ce roman prost! Dar exemplul lui elitist, sfidarea împinsă dincolo de limite, toate atitudinile lui excentrice şi bizare au avut rolul lor în lumea aceasta. Probabil că acum râde de noi în Purgatoriu, dacă slujitorii lui Hades i-au mai lăsat mutrişoara de Mozart-copil şi mai are cu ce să râdă!

Michael Jackson a fost un geniu! Filosofic, nu mă refer la muzică. Prin toată viaţa lui a demonstrat animalitatea acestei lumi, prostia şi lipsa de discernămînt a marii majorităţi. Ia gândiţi-vă puţin... Mie, acum, îmi lipseşte...

"Evenimentul Zilei" din 29 august 1895 a fost că "motocicleta" a fost patentată de Gottlieb Daimler, în Germania. Începutul unei epoci de pasiune şi romantism, de duritate şi visuri pe acest cal modern, motocicleta. "Dumnezeu a creat omul, Mr. Colt l-a făcut egal şi motocicleta l-a făcut liber!" din înţelepciunea hippy, poate cel mai interesant folclor modern!

Vedeţi, şoferii noştri de maşini şi camioane nu sunt obişnuiţi cu prezenţa motocicliştilor. Tot, în general, cu tot respectul şi fără să se supere nimeni, românii, statistic vorbind, nu prea sunt dotaţi pentru condus. Nici ţara, dar nici maşina! Nu au o vedere panoramică, nu anticipează, nu corelează spaţiul cu timpul de frânare şi viteza, sunt neatenţi şi beau, beau alcool în continuare la volan. De aceea e un masacru pe şoselele noastre. Nu trebuie asprite pedepsele, ci doar aplicate cele prezente! Sigur, mai sunt şi excepţii: dacă vezi un Logan venind cu 40 la oră şi înăuntru sunt un ginere şi-o mireasă, doar nu o să le pui alcoolmetrul în gură. Le indici cel mai apropiat hotel!

Asta nu înseamnă că nu sunt câţiva băieţi foarte buni, apţi pentru cursele de formulă. Bunul meu prieten, Radu Grozea, care m-a părăsit, iată, au trecut ceva ani, fără să-mi ceară voie, plecând într-o lume unde pistele de alergări sunt din pulbere de stele, ca "om liber şi de bune moravuri" ei bine, fostul director din TVR şi marele om de automobilism, matematicianul de excepţie, masonul cel de moravuri bune, îmi spunea că un pilot de formulă nu se naşte în trafic! Avea dreptate bunul meu prieten...

Din nou, problema sportului... a sportului fiecăruia dintre noi! Nu mă interesează echipe de celeşti, sau de zei, sunt afaceri, este o industrie, eu vreau să facă sport, mişcare, fiecare dintre noi! Numai aşa ne putem păstra sănătatea ameninţată din toate părţile!

Cred că este o problemă naţională, poate chiar una de securitate naţională. Domnilor politicieni cine vreţi să apere ţara asta sau să producă ceva, sau să facă copii - nişte graşi cu doza de băutură în mână?

Nu este nimic discriminatoriu şi eu sunt acum un gras, dar numai după ce am renunţat de ani buni la sport! Şi mă simt al dracului de rău... nu vreau să se simtă şi alţii!

Nimic în "Kalendar" dar în calendarul creştin-ortodox este ultima sărbătoare a anului. Anul bisericesc creştin-ortodox începe la 1 septembrie.

Tradiţional, pe 29 august, Crucea Mică, Sf. Ioan de toamnă, Sf. Ioan cap tăiat, Brumariul. „...Aduce cu sine o seamă de interdicţii asupra tăiatului fructelor şi legumelor ce au o formă rotundă sau alimentelor ce amintesc de sângele vărsat (vinul roşu, în special)... zi deosebit de periculoasă, ţinută pentru a nu se îmbolnăvi de friguri”. Antoaneta Olteanu, „Calendarele Poporului Român”, 2001, pagina 383.

Se pomeneşte, cu întristare, Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul. Este post negru. Probabil că vă mai amintiţi din şcoală, de la religie, istoria cu regele Irod, fratele lui Filip şi soţia acestuia Irodiada, pe care o ia Irod. De reproşurile lui Ioan, altfel iubit şi preţuit de Irod, dar duşmănit de regină. De primul strip-tease din istorie făcut de Salomeea, fiica reginei, ca să-i smulgă regelui promisiunea executării lui Ioan. De aducerea Capului Botezătorului pe o tipsie de argint.

Tradiţia iniţiatică spune că ochii Botezătorului s-au deschis şi capul fără corp a şoptit câteva cuvinte regelui, de nimeni altcineva auzite. Regele a rămas gânditor apoi a plecat din sală. Sfetnicii de taină spun că l-au auzit plângând, dar poate fi doar o părere...

Mel Brooks, în stilul caracteristic al rasei, pentru că numai ei pot face bancuri despre cele sfinte a spus: "nu este bine să-ţi faci duşmancă o femeie care poate s-o pună pe alta mai tânără să se dezbrace!"

De trei ori am fost în Siria, la Damasc, oraşul cel cu şapte porţi şi tot de atâtea ori am fost în Moscheea Omaiazilor unde este un relicvariu, din bronz, care se spune că ascunde Capul Botezătorului. În Islam Ioan Botezătorul este un Profet ca şi Domnul Nostru Iisus Hristos. Vestind venirea lui Mahomed.

Mă tem că flacăra războiului a mistuit nepreţuitele covoare persane de acolo şi a distrus şi relicvele creştine, cu toate că sunt zvonuri că şi Capul Botezătorului, relicva care a apărat Damascul mii de ani a fost salvat de iniţiaţi. La Damasc m-am simţit la fel de bine ca în Teheran sau în pădurile Virginiei, sau în Beirut. Oare de ce nu poate să fie pacea promisă, cea de o mie de ani? Bună întrebare!

Nir Eyal scrie, oferă consultanță și predă despre intersecția dintre psihologie, tehnologie și afaceri. Anterior lector în marketing la Stanford Graduate School of Business și la Institutul de Design Hasso Plattner din Stanford, este autorul cărților Hooked: How to Build Habit-Forming Products (2014) și Indistractable: How to Control Your Attention and Choose Your Life (2019) și are un blog la NirAndFar.com. Este autorul eseului ”Cum să nu fii distras” apărut și în ”Psyche”. Iată, în weekend este timpul eseurilor lungi:

„Doar o secundă. Trebuie doar să răspund la un singur lucru”, i-am spus fiicei mele, în timp ce mă uitam la iPhone-ul meu.

Abia mult mai târziu am putut număra greșelile din acea afirmație. Nu, nu ar dura „doar o secundă”; nu, nu „avea nevoie” să răspund la e-mail – sunt autor și cercetător și, prin urmare, rareori primesc mesaje care au o urgență de genul „lasă totul și răspunde”. Și nu, nu ar fi „un singur lucru”. Creierul meu ar fi prea tentat, m-aș ospăta cu toate acestea.

După ce am terminat, am ridicat privirea și fiica mea dispăruse. Cea mai rea parte: înainte să mă distrag, ne jucam un joc minunat, spunându-ne unul altuia ce superputere ne dorim cel mai mult. Ne-ar fi putut apropia, dar pur și simplu îi stricasem spiritul și substanța.

Dacă ești părinte în secolul XXI, pariez că ai experimentat propria ta versiune a acestui lucru. Dar nu este vorba doar de părinți, ci de noi toți în interacțiunile noastre unii cu alții. Distragerea atenției a devenit norma. Suntem binecuvântați cu supercomputere de buzunar care ne conectează la oricine și la toți, precum și cu un bufet de informații. Există însă o latură întunecată: aceleași gadgeturi ne distrag atenția, adesea în momentele care contează cel mai mult.

Desigur, smartphone-urile nu au inventat distragerea atenției – sunt doar cel mai recent vinovat. Înainte de asta, dădeam vina pe televizor. Și înainte de asta, au fost telefonul, benzile desenate sau radioul.

Acum mai bine de 2.000 de ani, Socrate critica chiar și cuvântul scris, pentru că provoacă „uitare în sufletele învățăceilor”.

Totuși, prezentul nostru pare diferit, sursele de distragere a atenției par a fi mai numeroase și mai omniprezente. Un studiu din 2014 a arătat că, atunci când două persoane vorbesc, simpla prezență a unui smartphone așezat pe o masă este suficientă pentru a schimba caracterul conversației lor. Acesta este un exemplu banal. Pentru a vedea gravitatea problemei, uitați-vă la statisticile sumbre privind „condusul distras” în Statele Unite.

După ce mi-am abandonat fiica și jocul nostru din cauza unui e-mail complet nesemnificativ, mi-am dat seama că trebuie să rezolv problema distragerii mele. Mai întâi, am încercat o abordare populară: am dat vina pe tehnologie și am făcut o încercare serioasă de „detoxifiere digitală”. Mi-am cumpărat un telefon retro cu clapă, m-am abonat la un ziar tipărit și chiar am cumpărat un procesor de text din anii 1990, fără conexiune la internet. M-am convins că, odată ce aș fi alungat toată tehnologia din viața mea, aș fi devenit scriitorul disciplinat și tatăl concentrat pe care m-am străduit întotdeauna să fiu.

Ce trezire neplăcută! Stând la vechiul meu procesor de texte, ochii mei au început să se uite spre raftul meu de cărți, care acum îmi atrăgea atenția. „Hmmm”, mi-am spus, „chiar ar trebui să arunc o privire la cartea asta”. Aș justifica distragerea atenției ca fiind necesară pentru „cercetare”. Și dacă nu era vorba de citit, atunci aș găsi altceva – rufele care trebuiau împăturite chiar acum, biroul meu care trebuia aranjat imediat. Tehnologia nu mă distragea. Eu mă distrageam.

Atunci am început o ”căutare de cinci ani” ca în Star Trek, pentru a înțelege distragerea, cauzele și leacurile acesteia. Am descoperit o mulțime de lucruri pe care le-am găsit surprinzătoare și contraintuitive și am dezvoltat metode de a gestiona distragerea mea care chiar au funcționat - și nu m-au implicat să încerc să dau timpul înapoi și să folosesc un telefon cu clapă. Mi-am dat seama că distragerea începe adesea din interior, nu din exterior, și am descoperit că soluția a venit din identificarea și gestionarea disconfortului psihologic care ne duce de la drumul cel bun.

De cele mai multe ori, distragerea atenției este reprezentată de faptul că creierul tău evită sentimente provocatoare precum plictiseala, singurătatea, nesiguranța, oboseala și incertitudinea. Aceștia sunt factorii declanșatori interni – cauzele principale – care te determină să găsești confortul distragerii atenției și să deschizi o filă de browser, Twitter sau un e-mail, în loc să te concentrezi asupra problemei în cauză. Odată ce identifici acești factori declanșatori interni, poți decide să reacționezi într-un mod mai avantajos. Nu vei putea întotdeauna să controlezi cum te simți – dar poți învăța să controlezi cum reacționezi la felul în care te simți. Un factor declanșator care odată te-a trimis pe Twitter poate duce în schimb la 10 respirații adânci.

Distragerea atenției, cu alte cuvinte, este un simptom al unei probleme – nu problema în sine. Acele motive mai profunde și sistemice – cum ar fi incapacitatea de a face față fricii, anxietății sau stresului – merită atenția noastră, deoarece abia atunci când începem să le abordăm putem face progrese reale. Când începem să înțelegem ce încercăm să evităm accesând Twitter sau verificând știrile pentru a zecea oară pe zi, putem începe să abordăm problema în sine și să nu o ameliorăm prin mai multe distrageri. De asemenea, începem să apreciem cât de obișnuit poate fi actul de a evita disconfortul prin distragere și cât de mult a devenit o parte din modul în care muncim și trăim.

Vestea bună este că există ceva paradoxal în legătură cu disconfortul: este de fapt cel mai bun instrument pe care îl avem pentru a evolua și a ne dezvolta ca specie. A te simți rău nu este de fapt rău; este ceea ce ne-a ajutat să supraviețuim. Scriind în 2001, psihologul american Roy Baumeister și colegii săi au observat: „Dacă satisfacția și plăcerea ar fi permanente, ar exista puțin stimulent pentru a continua să căutăm beneficii sau progrese suplimentare”. Cu alte cuvinte, dacă nu ne-am simți rău, nu am realiza niciodată binele.

Odată ce înțelegi profunzimea distragerii, poți începe să o gestionezi și să te perfecționezi. După ani de experimente, am constatat că sunt mai puțin distras – o calitate care mi-a îmbunătățit aproape fiecare aspect al vieții. Se pare că faptul că am putut să mă concentrez asupra subiectelor și oamenilor din viața mea care contează a îmbunătățit totul, de la sănătatea mea la fericirea mea și productivitatea mea. Acest lucru poate părea evident, dar nu aș fi putut aprecia pe deplin bucuriile unei vieți indestrăgătoare dacă nu aș fi ajuns acolo pe cont propriu, după o călătorie de cinci ani. A fi nedistras te poate duce nu doar la schimbarea vieții în bine, ci și la experimentarea vieții pe deplin.

Puncte cheie

Distragerea atenției este un simptom al unei probleme secundare. Pentru a o remedia, trebuie să identifici și să gestionezi disconfortul psihologic care te abate de la drumul cel bun.

Explorează-ți factorii declanșatori interni. Când observi că ești distras, ia o pauză și întreabă-te ce simți (anxietate? plictiseală?) și ce cauzează acel sentiment. Vezi dacă poți anticipa sentimentele declanșatoare și să le răspunzi în moduri constructive. Reformulează-ți perspectiva. Atunci când abordezi o sarcină plictisitoare sau dificilă, încearcă să găsești modalități de a privi experiența ca fiind una pozitivă. Chiar și simplul fapt de a considera ceva ce nu-ți place ca fiind distractiv poate avea un impact puternic asupra modului în care îl interpretezi. Identifică-ți prioritățile. Fă-ți un program care să te ajute să realizezi lucrurile pe care le prețuiești cel mai mult. Acesta ar putea însemna petrecerea timpului cu familia, prietenii, munca, hobby-urile – orice. Ideea este să-ți organizezi în mod explicit timpul în jurul lucrurilor pe care spui că vrei să te concentrezi. „Retrageți-vă” declanșatorii externi.Uitați-vă bine la toate aplicațiile de pe telefon, la fluxurile pe care le urmăriți și la notificările pe care le aveți activate. Sunt toate acestea necesare? Reducerea lor vă oferă un control mai mare asupra informațiilor pe care le introduceți și mai mult spațiu de concentrare. Planifică din timp. Ia un „angajament prealabil” cu tine însuți sau cu ceilalți cu privire la modul în care intenționezi să-ți petreci timpul. În același mod în care efectuarea de contribuții automate la contul tău de pensie te pregătește pentru succes, crearea unui pact de a face ceva poate elimina capriciile de moment din ecuație.

Identificarea factorilor declanșatori care te-au făcut să te simți rău în primul rând necesită autoexplorare. Când observi că te simți distras, ia o pauză și întreabă-te ce simți. Ești îngrijorat? Ți-e frică? Apoi mergi cu un pas mai adânc. Ce a cauzat senzația? Cum o simți în corpul tău?

Explorându-mi propriii factori interni declanșatori, am început să apreciez că anxietatea mea legată de un proiect, care m-ar putea duce la găsirea unei vizuini tentante de tip Wikipedia, era de fapt adaptativă: faptul că eram anxios era bun pentru că însemna că încercam să devin mai bun. Uneori era chiar la fel de ușor ca și cum mi-aș fi spus: „Ești distras acum pentru că ți-e teamă că nu va fi pe măsura așteptărilor. E în regulă. Înseamnă că încerci să faci cea mai bună treabă și este ceva ce te face să te simți bine.” Pare un simplu truc mental, dar chiar și acest gând poate avea o influență profundă în a te menține pe drumul cel bun.

Există un paradox interesant legat de factorii declanșatori interni: pot fi probleme mari, impunătoare, puternice și totuși, uneori, soluțiile pot fi ușoare și rapide. Iată un exemplu: să presupunem că un factor declanșator intern, atunci când ești pe cale să începi un proiect iminent, este plictiseala. Pur și simplu nu te poți entuziasma să-ți faci declarațiile fiscale. Și pentru că te plictisești, ești distras. Dar dacă știi că te vei plictisi, poți găsi modalități de a evita distragerea atenției care va calma plictiseala.

De exemplu, dacă îți stabilești o limită de timp pentru a lucra la sarcina altfel plictisitoare, care este atât de scurtă, nu vei avea nicio șansă să te plictisești. Oricine poate lucra la declarațiile fiscale timp de doar 10 minute. Aceasta se numește regula celor 10 minute și este o modalitate eficientă de a evita distragerile de tot felul. Ideea este să anticipezi factorul declanșator intern și apoi să-l interceptezi cu o nouă rutină, în loc să-ți permiți să te furișezi și să faci ceva ce nu intenționai să faci.

În cazul interacțiunii mele cu fiica mea, declanșatorul intern ar fi putut fi anxietatea legată de muncă sau teama de a pierde ceva (un e-mail). Dar pot aborda ambele aspecte proactiv, astfel încât să nu interfereze cu timpul prețios petrecut împreună cu fiica. În cazul anxietății mele legate de muncă, m-aș putea asigura că cineva din echipa mea monitorizează mesajele primite. Aș putea trimite un e-mail de tip „absent de la birou” care să încurajeze oamenii să mă sune dacă există într-adevăr o urgență. Sau, în realitate, m-aș putea obișnui cu disconfortul că aș putea într-adevăr să pierd ceva, dar asta e în regulă.

Oricare dintre acestea este un răspuns mai bun și mai constructiv la declanșatorul intern decât să fiu distras.

Indiferent de abordarea pe care o adoptați pentru a vă gestiona factorii declanșatori interni, este încurajator să observați că simpla recunoaștere a sentimentelor neplăcute și identificarea lor ar putea fi benefică. De exemplu, într-un studiu privind renunțarea la fumat , cercetătorii au descoperit că participanții care au învățat să își recunoască și să își exploreze poftele au reușit să renunțe la fumat într-un ritm dublu față de cei din programul de renunțare la fumat cu cele mai bune performanțe al Asociației Americane a Plămânilor. Simpla identificare și investigare a unei pofte a avut un impact extraordinar.

După ce ai identificat factorii declanșatori, poți reformula sarcina în cauză. Sigur, s-ar putea să fii „forțat să-ți faci declarațiile fiscale”. Dar o altă modalitate de a privi asta este că „ai ocazia să analizezi succesele afacerilor de anul trecut”. Sună amuzant, dar funcționează. Când treceam prin momente dificile în timpul scrierii cărții, spuneam: „Trebuie să împărtășesc asta cu publicul meu”, în loc să spun: „Chiar trebuie să lucrez la carte astăzi”.

Iată o strategie: Găseam distracție în orice făceam. Da, știu, aici dai ochii peste cap, dar ascultă-mă. Am învățat să rămân concentrat pe munca plictisitoare de a scrie cărți căutând și descoperind misterul încorporat în munca mea. Nu „scriam”, ci „exploram”. Nu eram Ernest Hemingway; eram Scooby-Doo. Cercetările indică faptul că până și simplul act de a te gândi la ceva ce nu-ți place ca fiind distractiv poate avea un efect puternic și real asupra interpretării creierului tău. „Distracția”, scrie designerul de jocuri Ian Bogost în cartea sa ”Play Anything” (2016), „se dovedește a fi distractivă chiar dacă nu implică prea multă (sau deloc) plăcere”.

Ca să luăm un alt exemplu – să presupunem că vrei să faci mișcare în mod constant, dar nu-ți place să ridici greutăți sau să alergi. Din nou, ai putea găsi modalități de a privi întreaga experiență ca fiind una pozitivă. Imaginează-ți fiecare picătură de transpirație ca pe un semn că corpul tău devine mai puternic. Învață să vezi arsura ca pe niște fibre musculare minuscule care își fac treaba mai bine. Dificultatea percepută este adesea o chestiune de perspectivă și poți alege să-ți reimaginezi aproape orice disconfort ca pe o binecuvântare.

Beneficiile reformularii se extind și la modul în care gândești despre propriile tendințe. Înainte să mă concentrez pe distragerea atenției, obișnuiam să mă cert pentru că sunt o „persoană distrasă”. „Nu te mai distrage, Nir!”, îmi striga creierul... sieși. O analiză a cercetărilor a arătat că acest lucru îmi agrava problema, nu o îmbunătățea. În schimb, am început să fac ceea ce recomandă literatura contemporană despre bunăstare: am arătat compasiune față de mine și față de luptele mele. Am început să-mi vorbesc așa cum i-aș fi vorbit unui prieten: „Nir, ești distras acum și e în regulă. Ce cauzează asta? Hai să ne dăm seama.” Aceste gânduri simple m-au ajutat să-mi reformulam temperamentul , ceea ce este un pas esențial în abordarea distragerii.

Autoexplorarea și reformularea sunt toate în minte. De asemenea, trebuie să ataci substanța vieții tale profesionale, observând nu doar unde se duce mintea ta, ci și unde se duce timpul tău. Te va ajuta să rămâi concentrat dacă îți faci suficient timp pentru „tracțiune” - acțiunile care te atrag spre ceea ce îți dorești în viață. Aceasta poate implica și rezervarea de timp pentru relații, distracție sau diversiuni - dar, esențial, toate acestea trebuie să aibă un loc în calendarul tău.

Iată o metodă: transformă-ți valorile în timp.

Vrei să faci din familia ta o prioritate? Stabilește cât timp vrei de fapt să petreci cu ei și rezervă acel timp în programul tău. Vrei să te concentrezi pe sănătatea ta? Din nou, decide câte ore vrei să dedici și blochează anumite porțiuni de timp în programul tău. Prin transformarea valorilor tale în timp, iei ceva vag și nedefinit (de exemplu, „sănătatea”) și îl transformi în ceva definit și numărabil (de exemplu, „ore”).

Când am făcut asta, mi-a oferit spațiu să mă dedic lucrurilor care îmi plăceau, fără a le lăsa să devină distrageri de la ceea ce conta cel mai mult. Așadar, dacă voiam, de exemplu, să navighez pe rețelele de socializare, îmi acordam o oră în calendar pentru asta. Însemna că puteam naviga pe Twitter sau Facebook fără vinovăție - spre deosebire de a folosi aceste lucruri ca o modalitate de a evita alte sarcini.

Veți observa că nu am folosit o introducere. Munca preliminară de a identifica factorii declanșatori interni și de a transforma valorile voastre în timp este ceea ce vă permite să vă dați seama ce să faceți cu acele notificări enervante; să creați medii care să fie propice concentrării și care să vă ajute să învingeți distragerea atenției. Asta înseamnă să vă controlați e-mailurile și să răspundeți doar la orele stabilite. Înseamnă să folosiți canale de comunicare în timp real, cum ar fi Slack, în mod deliberat și cu moderație.

Și înseamnă să faceți curățenie generală la smartphone, să eliminați aplicațiile care nu vă mai sunt de folos și să dezactivați notificările de care nu aveți nevoie. Acest proces implică, de asemenea, eliminarea consumului de media și decizia asupra fluxurilor de informații pe care doriți să le ignorați și să le evitați complet. Pe scurt, înseamnă să recâștigați o oarecare măsură de control asupra mediului de lucru și a informațiilor pe care le introduceți - oferindu-vă timp și spațiu maxim pentru o muncă concentrată.

Prevederea este antidotul impulsivității: poți folosi un „angajament prealabil” față de un anumit curs de acțiune pentru a exercita o influență puternică asupra comportamentului tău viitor. Dacă te angajezi în prealabil, faci o alegere în avans și te angajezi să o respecți – și atunci nu mai trebuie să depinzi atât de mult de capriciile autocontrolului sau ale voinței de moment. Luați în considerare un exemplu simplu: odată ce cumperi un bilet de avion pentru nunta unui prieten, este rar să te retragi. Un alt exemplu: odată ce pui bani deoparte într-un cont de pensie care are o penalizare pentru retragerea anticipată, este mai puțin probabil să retragi bani.

Cercetările în psihologia sănătății au arătat, în mod similar, beneficiile acestui tip de pacte – cum ar fi angajamentul de a merge la sală cu un prieten sau comanda de alimente în avans pentru a reduce tentația de moment.

Un aspect crucial este că dispozitivele de angajare prealabilă te pot ajuta, de asemenea, să învingi distragerea atenției. Am folosit un dispozitiv de angajare prealabilă pentru a-mi termina cartea. A luat forma unui pact de preț: i-am spus unui prieten de-al meu că îi voi da 10.000 de dolari dacă nu respect termenul limită. Mi-am păstrat banii și mi-am terminat cartea. Poți folosi pactele cu tine însuți în mod strategic, creând bariere care îți permit să-ți depășești obiceiurile proaste și să scoți la iveală ce e mai bun din munca ta. Totuși, nu uita să folosești angajamentele prealabile doar ca ultim pas. Înainte de a face asta, asigură-te că îți stăpânești declanșatorii interni, fă-ți timp pentru tracțiune și evită declanșatorii externi, apoi folosește angajamentele prealabile ca ultim paravan între tine și distragerea atenției.

Ca persoană care scrie despre distragere, gestionarea timpului și concentrare, sunt obișnuit să aud afirmația că rețelele de socializare distrug mintea oamenilor. Criticii susțin că aceste platforme digitale ne captează atenția, ne distrug relațiile și ne deturnează creierul. Cu toate acestea, există puține dovezi științifice că rețelele de socializare „reduc permanent capacitatea de atenție” - această afirmație și multe dintre celelalte acuzații mai nebunești despre rețelele de socializare se bazează pe puțin mai mult decât opinii.

Una dintre cele mai interesante contribuții legate de acest subiect pe care am citit-o anul trecut a fost a psihologului britanic Amy Orben, care a analizat în profunzime celelalte studii publicate despre legăturile dintre utilizarea rețelelor de socializare, tehnologia digitală și bunăstare. Spre surprinderea mea și a multor altora, ea a descoperit metode de cercetare nesigure, afirmații exagerate și date greșite în tot acest domeniu de cercetare.

Asta nu înseamnă că contrariul este adevărat, desigur: absența dovezilor, cum se spune, nu este o dovadă a absenței subiectului. Nu există nicio îndoială că utilizarea excesivă a tehnologiei poate avea consecințe negative. Părerea mea este că tehnologia nu este în sine bună sau rea. Are legătură cu câtă tehnologie folosești, cine o folosește, ce fac și ce ar face în loc să o folosească.

Recunosc că asta mă plasează într-o altă tabără decât mulți dintre colegii mei care scriu și cercetează în acest domeniu, pentru că sunt în continuare un fan al tehnologiei chiar dacă scriu despre pericolele ei. Cartea mea, Indistractable (2019), nu recomandă oamenilor să se mute într-o cabană în pădure, să renunțe la rețelele de socializare sau să blocheze complet internetul din viața lor. Am constatat că astfel de sfaturi, deși bine intenționate, nu se potriveau cu realitatea modului în care trăim majoritatea dintre noi astăzi.

Problema, așa cum am mai subliniat, nu este în principal tehnologia în sine sau rețelele sociale. Ci este vorba de a ajunge la cauzele profunde ale ceea ce ne face să fim distrași în primul rând. Când am lucrat la cercetarea pentru Indistractable , am descoperit că eram la fel de susceptibil să fiu distras de o știre sau de un dulap murdar, precum eram de un ecran strălucitor. Asta înseamnă că tai știrile sau renunț la dulapuri? Nu. A însemnat să-mi dau seama ce evit (scrierea) și de ce evit (toate anxietățile legate de scris) și apoi să mă ocup de acestea. De asemenea, a însemnat să construiesc sisteme pentru a-mi gestiona timpul, atenția și utilizarea internetului.

Din fericire, companiile de tehnologie își dau seama de nevoia unei relații mai echilibrate cu dispozitivele și serviciile pe care le-au creat. Acesta este motivul pentru care vedem funcții precum „Timpul petrecut pe ecran” ca setări implicite în produsele Apple; totodată, este motivul pentru care vedem controale parentale mai puternice și mai personalizate. Marile companii de tehnologie răspund nevoii tot mai mari a pieței de tehnologie sensibilă, iar acesta este un început promițător. Trebuie să le încurajăm să continue - dacă sunt recompensate pentru că încearcă să limiteze și să construiască controale, atunci vor continua să o facă.

În cele din urmă, și cel mai important, trebuie să ne amintim că depinde de noi, nu de ei. Avem strategiile și instrumentele necesare pentru a gestiona distragerile acum și nu trebuie să așteptăm ca Apple să lanseze o actualizare de software sau ca Google să schimbe modul în care este construit browserul său. Putem prelua controlul asupra atenției noastre acum și putem elimina și gestiona mai bine lucrurile care concurează pentru acea atenție.

Nu mă poate distrage nimeni să vă spun că mereu avem speranţa că mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 29-30 august 2026

Adesea, eşti un artizan al gloriei altora, care ocupă un postament nemeritat, iar ţie iti ramân migrenele, spatele rupt şi portofelul gol. În weekend rupe tradiţia, refuză să mai fii folosit!

Sâmbătă reuşeşti să cazi de acord şi să închei o alianţă cu cineva din anturajul apropiat. În general eşti prea dur cu tine şi cu cei din jur, astăzi când gândire ta este mai flexibilă, oferă-ţi momente de distracţie, de exemplu, un spectacol pe seară. Duminică este o zi de cumpărături sau de călătorie. Nu-ţi fă niciun program, în aparenţă. Lasă lucrurile să se întâmple. Este bine să eviti, dacă poţi, subiectele cu caracter emotiv.

Aspectele bune sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai un weekend obositoar, dar fără evenimente notabile. O perioadă care trece repede, pentru că nu ai de ce să te temi!

Sâmbătă sunt posibile mici schimbări, o întâlnire care îţi face plăcere şi una nu prea. Începe să se contureze un nou concept, o nouă idee sau proiect, probabil pentru toamna care îşi intră în drepturi. Sâmbătă, aspectele iţi indică să nu te repezi să tragi concluzii, să ai răbdare, pentru ca lucrurile se pot lamuri. Veştile pe care le primeşti prin mobil, din presa, sau reţelele de socializare par importante. Duminică - posibile disensiuni dimineaţa, care pot fi evitate prin amânarea unor întâlniri sau vizite. Seara plăcută, favorabilă dragostei.

În dragoste este bine să-ti recunoşti greşelile, mai ales pe cele mici! Este cazul acestui weekend, când poţi întoarce în favoarea ta un impas sentimental, sau te poţi bucura de un avantaj.

Sâmbătă configuraţiile benefice sunt în cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obositoare, dar fără evenimente notabile. O zi care trece repede, pentru că nu ai de ce să te temi, dar nici nu ai de ce să-ţi aminteşti mai târziu! Duminică trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale. Evită băuturile reci şi alimentele prea grase sau foarte consistente. Duminică nu prea îţi arde de glumă. Este una din zilele acelea când eşti posomorât şi mizantrop, dar trece cu un pahar de... vorbă!

Pe plan sentimental e momentul unor discuţii. Discuţii placute, relevante şi, în weekend, chiar necesare. Din când în când, trebuie reinventată arta amorului, iar discuţia este primul pas!

Lumea s-a săturat de conflicte şi înfruntări, aşa că pacifistul Rac poate să prevaleze. Sâmbătă găseşti o mare satisfacţie în ajutorul pe care-l oferi la treburile casei, sau în sprijinul unui prieten. Ascultă-ţi vocea instinctului profund şi redu ritmul, sâmbăta este o zi de odihnă. Duminică ai parte de un fel de cadou mare, poate o veste bună, un fapt neaşteptat şi care te pregăteste pentru niste planuri de viitor la care nici nu indrazneai sa te gandesti.

Eşti pe drumul cel bun! Înlături din calea ta obstacolele, în special propriile limite. În weekend te distrezi, te odihneşti, eşti mai entuziast şi te gândeşti cu multă încredere la viitor.

Sâmbătă eşti distrat şi nu te poţi concentra după o săptămână obositoare. Poate un pic-nic, un grătar, sau o ieşire în oraş cu familia sau prietenii te reconfortează şi îţi „încarcă bateriile”. Duminică horoscopul este slab aspectat, dar ai configuratii minore faste mai ales in domeniul distracţiilor, că asta trebuie să faci în weekend! Proiectele tale de weekend sufera de un defect major - se bazeaza mai mult pe întamplare decat pe planificarea abila a fortele proprii!

Conjunctura îţi indică să nu te repezi să tragi concluzii, să ai răbdare, pentru ca lucrurile se pot lamuri. Veştile pe care le primeşti prin mobil, din presa, sau reţele, par importante.

Sâmbătă, în dragoste este bine să-ti recunoşti greşelile, mai ales pe cele mici! Este cazul zilei de azi, când poţi întoarce în favoarea ta un impas sentimental sau te poţi bucura de un avantaj. Nu trebuie să stai ore întregi sub duş, apa costă! Duminică trebuie să zâmbeşti şi să-ti păstrezi calmul, mai ales dacă auzi si vezi lucruri neplacute; mananca alimente naturale si evita dulciurile. In urma unei analize cinstite si atente trebuie sa lasi deoparte problemele care nu sunt ale tale si sa te concentrezi la propriile interese.

Intrigile, bârfele, le laşi în weekend celor care nu au altă treabă! Eşti foarte ocupat şi nu ai timp de frivolităţi. Se apropie nişte termene autoimpuse şi eşti întârziat, în criză de timp!

Sâmbătă ai nevoie de mai multă mişcare, de mai mult sport. Trebuie să eviţi mişcările bruşte. Program de distracţie pe seară, profită din plin. Duminică este evident că magia relatiilor sociale este cam departe de modul tau direct de abordare. Totuşi, vei avea castig daca vei adauga si un zambet. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, te vei simţi foarte bine. Nu încerca să-ţi depăşeşti condiţia cu orice preţ, nu cheltui mai mult decat îţi poţi permite.

În weekend treci printr-o perioadă puţin mai dificilă, obositoare, cu toate pe capul tău! Reuşeşti să cazi de acord şi să închei o alianţă cu cineva din jurul tău, ca să-ţi fie de ajutor!

Sâmbătă eşti pe drumul cel bun! Începi să înlături din calea ta obstacole, în special propriile limite. Te distrezi, te odihneşti, eşti mai entuziast şi te gândeşti cu încredere la viitor. Duminică reflectezi că de mai multa vreme doreai un grad mai mare de libertate materiala pe care stelele te sprijina astăzi sa-l obtii prin harnicie si chiar cu putin noroc. Astrele au aspecte favorabile : sănătatea îţi este bună, viaţa personală – armonioasă, iar situaţia financiară nu îţi mai pare teribilă.

Prea multe discuţii, prea multe dezbateri, vorbe multe pentru un amănunt. Tragi concluzia că Napoleon avea dreptate: dacă voia să realizeze ceva, numea un general, dacă nu voia - o comisie!

Sâmbătă ai nevoie de o evadare în natură. Poate la mare, poate la munte. În orice caz trebuie să eviţi orele întunericului când călătoreşti. Soarele, lumina, te avantajează în această sâmbătă.

Duminică cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, asta nu înseamnă că pe total stai excelent. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, centaurul lor cel protector.

Ai ceva de reproşat partenerului, unei persoane apropiate. Încercă să comunici indirect nemulţumirea ta, fără să fie un reproş. Dacă înţelege, o să-ţi aprecieze delicateţea! Dacă nu...

Sâmbătă favorabilă pentru fiinţa magică dar sentimentală din tine. Iţi prieşte o discuţie la o cafea cu ingheţată şi faci planuri. Prietenii te ajuta astazi chiar fara sa-i bati la cap. Veşti bune. Duminică, cu zodia lipsita de planete (exceptând eternul Pluton) si slab aspectata, fie te plictisesti teribil, fie te enervezi de lipsa evenimentelor si de mediocritatea distracţiilor. Nimic nu te multumeste azi si esti convins ca meriti mai mult. Poate ca da, poate ca nu, dar nu te astepta la minuni!

Te pui pe treabă, acţionezi, dar încă cu prudenţă, tatonând atent reacţiile. Te aştepţi la rezultate rapide, dar conjunctura te avertizează să ai răbdare, Roma nu s-a construit într-o zi!

Sâmbătă apare ceva neprevăzut. Trebuie să lucrezi ceva în plus, sau ceva de rezolvat pentru familie. Spre seară ai impresia că ai urcat pe un munte, eşti foarte obosit, dar foarte mulţumit! Duminică verifici vorba care spune că: experienta este suma greselilor care dor cel mai mult. In dragoste este bine sa-ti recunosti greselile, mai ales pe cele neimportante sau pe cele care pot diminua gelozia!

Chiar dacă ai dreptate şi spui numai adevărul, nu te poţi opri să nu faci câteva remarci deplasate despre cei din jurul tău. În weekend trebuie să-ţi ţii gura şi să fii elegant în exprimare!

Sâmbătă trebuie să o iei de la capăt, să reevaluzi situaţia şi să faci alte planuri pentru weekend. Consultă-te cu cei din jur, cu anturajul apropiat, să vezi şi părerile şi dorinţele lor. Contează! Duminică un fel de umanism naiv si bunatatea caracteristice zodiei te fac vulnerabil la santajul sentimental paracticat de una dintre realatiile tale. Esti intr-un punct mort şi cu anturajul şi cu relatiile sentimentale. Nu este o idee rea sa incerci sa lamuresti lucrurile, macar parţial.