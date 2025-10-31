Guvernul Munteanu, între sprijin și rezerve. Fracțiunile parlamentare s-au împărțit la votul de învestitură

Republica Moldova. Noul Guvern condus de premierul desemnat Alexandru Munteanu a fost dezbătut intens în plenul Parlamentului, înaintea votului de învestitură. În timp ce Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a reiterat sprijinul pentru Executiv și angajamentul pentru integrarea europeană, partidele de opoziție au criticat programul de guvernare pentru „formulări generale”, „lipsă de transparență” și „graba” cu care a fost prezentat.

Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a reafirmat sprijinul pentru Cabinetul condus de Alexandru Munteanu, precizând că noul Guvern are misiunea de a continua drumul european al Republicii Moldova și de a accelera reformele și dezvoltarea. Declarațiile au fost făcute de Doina Gherman, președinta fracțiunii PAS și vicepreședinta Parlamentului, înaintea votului de încredere acordat de Legislativ.

„Moldovenii au votat pentru Uniunea Europeană, pentru pace și dezvoltare. Guvernul pe care îl vom investi astăzi își asumă exact aceste obiective”, a spus Gherman, menționând că votul cetățenilor a fost exprimat „clar” în referendum, la alegerile prezidențiale și la cele parlamentare.

Lidera PAS a mulțumit premierului Dorin Recean și membrilor Cabinetului precedent pentru gestionarea crizelor și menținerea țării „pe direcția corectă”. Potrivit Doinei Gherman, Programul Guvernului Munteanu se bazează pe investiții masive și reforme orientate spre modernizarea țării.

„Programul de guvernare prevede investiții de miliarde în comunități, modernizarea drumurilor, interconectări cu UE și sprijin masiv pentru întreprinderile mici și mijlocii”, a precizat vicepreședinta Parlamentului.

Ea a reiterat angajamentul ca Republica Moldova să fie pregătită pentru aderarea la UE până în 2028, dar a insistat că beneficiile trebuie resimțite deja de cetățeni.

În semn de solidaritate cu fermierii”. Mesajul lui Sergiu Stefanco pentru Guvernul Munteanu

Premierul Alexandru Munteanu și garnitura sa guvernamentală sunt încurajați „să se întoarcă cu fața către agricultori”. Îndemnul a fost făcut de Sergiu Stefanco, vicepreședintele Fracțiunii „Democrația Acasă”, unul dintre liderii protestelor agricultorilor.

În sesiunea luărilor de cuvânt, Stefanco a declarat că nu poartă sacou „în semn de solidaritate cu realitatea dură din agricultura Republicii Moldova și cu ceea ce se întâmplă cu fermierii”.

„Tânăr de 35 de ani, îi tremură vocea și nu știe ce să spună. Chiar anul trecut a rămas fără casă, fără masă, cu copiii trăiește la soacra. Iată asta este realitatea. Voi aici toți vorbiți de viitorul frumos european. În 2021 ați făcut promisiuni, în 2021 eu și cu colegii mei am fost tratați cu gaze, iar o mare parte dintre voi ați stat ascunși în tufișuri”, a acuzat deputatul.

El le-a cerut oficialilor să renunțe la aroganță și să lucreze în interesul cetățeanului.

„Cu pensii în țară de 1.000 de lei, de 2.000 de lei, cu salarii sub 10.000 de lei ale profesorilor, avem miniștri, secretari de stat care nu fac diferența dintre orz și grâu și au 1.000.000 de lei pe lună”, a adăugat Stefanco.

Fracțiunea parlamentară a Partidului Nostru a anunțat că nu va vota Guvernul Munteanu, deși ar fi susținut separat candidatura premierului desemnat. Deputata Elena Grițco a declarat în plen că fracțiunea se abține din cauza lipsei de transparență și a „grabei” cu care a fost prezentată componența Executivului și Programul de guvernare.

„Dacă era o procedură să votăm separat pentru candidatura dumneavoastră, era să o facem. Și dumneavoastră asta știți. Dar, în astfel de condiții, Partidul Nostru nu va vota pentru Guvern”, a spus Grițco.

Potrivit acesteia, Programul „UE, pace și dezvoltare” este frumos formulat, dar lipsit de detalii concrete.

„Sună bine, dar oamenii nu trăiesc din slogane și fraze pompoase. Ei trăiesc din salarii, din pensia modestă și din munca de zi cu zi. Programul conține liste lungi de intenții, dar lipsește miezul: cât costă fiecare capitol? De unde vin banii?”, a întrebat deputata.

Reforma justiției „arată perfect în rapoarte, dar jalnic în realitate”, a acuzat Alexandr Stoianoglo, deputat al fracțiunii Blocului „Alternativa”. Potrivit parlamentarului, „pre-vettingul și vettingul, anunțate ca mari filtre de integritate, au devenit instrumente de răzbunare și de promovare a celor loiali puterii”.

„Așa s-a scris noul cod al puterii: independența, eliminată, loialitatea, promovată. Ați promis o revoluție în justiție, a ieșit o telenovelă”, a declarat Stoianoglo.

Fostul procuror general a îndemnat noul Guvern „să oprească practicile represive și să acționeze în susținerea cetățenilor”.

„Reforma nu înseamnă să capturezi sistemul, ci să îl eliberezi. Cine nu înțelege aceasta, nu merită nici votul, nici încrederea Moldovei”, a transmis deputatul.

Fracțiunea Partidului Socialiștilor a anunțat că nu va vota pentru învestirea Guvernului Munteanu, dar este gata să colaboreze cu acesta „în interesul cetățenilor”.

„Nu vom vota Guvernul, dar vom fi tot timpul alături, cu sfaturi, cu inițiative. Vom susține tot ce va fi în beneficiul acestei țări, pentru că iubim Republica Moldova”, a spus liderul socialiștilor Igor Dodon.

El a criticat programul de guvernare pentru lipsa indicatorilor concreți și discrepanțele față de promisiunile electorale ale PAS. „Domnilor candidați, fiți altfel. Nu faceți politică. Dacă nu vă implicați în lupte politice, veți reuși”, a transmis Dodon.

Fracțiunea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) a declarat că nu va vota pentru învestirea Guvernului condus de Alexandru Munteanu. Lidera fracțiunii, Diana Caraman, a criticat modul în care a fost selectat premierul desemnat.

„Astăzi, Parlamentului i se propune să aprobe un guvern condus de o persoană care mulți ani nu a trăit aici, nu a lucrat aici, nu a suferit împreună cu această țară. Atunci domnii veneau de la Istanbul, acum - de la Bruxelles”, a spus Caraman, acuzând că Moldova devine „un poligon experimental pentru proiecte străine”.

Amintim că cabinetul condus de Alexandru Munteanu a fost învestit vineri, 31 octombrie, la o lună și trei zile de la alegerile parlamentare, care au adus o nouă componență a Parlamentului, dar cu aceeași majoritate – cea a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).

Guvernul Munteanu a fost învestit cu votul a 55 de deputați, în timp ce parlamentarii fracțiunilor comuniștilor, socialiștilor, ai Blocului „Alternativa”, ai Partidului Nostru și ai Partidului „Democrația Acasă” au refuzat să-l susțină.