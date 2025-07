Economie Gură de oxigen pentru românii cu credite. Ce s-a întâmplat cu indicele ROBOR







Veste bună pentru românii cu credite. Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut, miercuri, la 6,67% pe an, de la 6,68% pe an în şedinţa precedentă. Datele au fost publicate de Banca Naţională a României (BNR).

La începutul acestui an, indicele era de 5,92% pe an, apoi a început să crească începând cu ziua de 6 mai, la două zile după primul tur al alegerilor prezidenţiale. Atunci când a urcat la pragul critic de 6,08% pe an.

Indicele la şase luni, ce este folosit în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 6,81% pe an, de la 6,82% ziua precedentă, iar ROBOR la 12 luni a stagnat la 6,94%.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,55% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul I 2025, nivel similar cu cel din trimestrul precedent, conform Agerpres.

Economiștii explicau după alegerile prezidențiale, câștigate de Nicușor Dan, de ce indicele ROBOR scăpase de presiune în începuse să scadă după o creștere alarmantă.

„Practic, piețele financiare arată că văd luminița de la capătul tunelului. Dacă la alegerile prezidențiale ieșea invers ar fi fost o situație foarte gravă. Inflația foarte ridicată (cea mai mare din Europa) și incertitudinea rezultatului alegerilor au determinat o creștere a dobânzilor. Acum va urma o perioadă de acalmie”, afirma Dragoș Cabat, CFA România, pentru economica.net.

Specialistul anticipa în luna mai o scădere a dobânzilor pe termen scurt de până la 5,5%, iar a ROBOR pe termen de trei și șase luni până în jurul valorii de 6%. O oscilație bienvenite, de un punct procentual pentru fiecare.