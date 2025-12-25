Grupul prorus Noname057(16) revendică atacul care a paralizat Poșta franceză de Crăciun

Grupul prorus de hackeri Noname057(16) a revendicat atacul cibernetic care a perturbat serviciile Poștei Naționale din Franța în perioada Crăciunului, au anunțat procurorii francezi, potrivit Euronews.

Direcţia Generală a Securităţii Interne (DGSI) a preluat ancheta după ce grupul prorus de hackeri Noname057(16) a revendicat atacul, a anunţat miercuri Procuratura din Paris, în Ajunul Crăciunului. Sistemele informatice centrale ale Poştei au fost scoase din serviciu luni printr-un atac de tip DDoS, iar problema nu era rezolvată.

În urma atacului, livrările de colete nu au putut fi asigurate, iar plăţile online prin La Banque Postale au fost întrerupte. Incidentul a afectat Poşta în cel mai aglomerat sezon al anului, când instituţia are peste 200.000 de angajaţi.

Gruparea Noname057(16) a vizat anterior site-uri ale presei ucrainene şi portaluri guvernamentale din Polonia, Suedia şi Germania. În iulie, autorităţile din 12 ţări au derulat Operaţiunea Eastwood, care a destructurat peste 100 de servere, a dus la două arestări în Franţa şi Spania şi a emis şapte mandate de arestare.

După câteva zile, gruparea şi-a reluat activitatea, atacând site-uri ale Guvernului francez, inclusiv al Ministerului Justiţiei, precum şi mai multe prefecturi şi oraşe. Noname057(16) a rămas activă, continuând să pună în pericol infrastructuri guvernamentale şi administrative.

Perturbările asupra Poştei franceze apar la câteva zile după un atac cibernetic asupra Ministerului de Interne, în urma căruia au fost extrase documente sensibile şi accesate informaţii despre dosare ale poliţiei şi persoane căutate, a declarat ministrul Laurent Nuñez. Recent, agenţia franceză de contraspionaj a investigat un atac asupra sistemelor unui feribot internaţional de pasageri, implicând un membru al echipajului leton.

Autorităţile au menţionat posibile legături externe în cadrul unor atacuri cibernetice şi alte incidente de sabotaj în Europa. De la începutul invaziei Ucrainei, zeci de astfel de incidente au fost investigate, iar agenţiile europene de spionaj tratează anchetele cu aceeaşi seriozitate ca pe ameninţările teroriste.