General rus de rang înalt, ucis într-o explozie lângă Moscova

Un înalt oficial militar rus a fost ucis vineri într-o explozie a unei mașini în orașul Balașiha, situat în apropiere de Moscova. Explozia a avut loc în dimineața zilei de 25 aprilie în apropierea casei sale, situată în microdistrictul Aviatorov.

Un ofițer militar de rang înalt din armata rusă a fost ucis vineri, 25 aprilie, în urma exploziei unei mașini în orașul Balașiha, din regiunea Moscovei.

Potrivit agențiilor de presă, victima este Yaroslav Moskalik, adjunctul șefului Direcției Operațiuni Principale a Statului Major General al Forțelor Armate Ruse.

Informația nu a fost confirmată oficial, iar Reuters a transmis că nu a putut verifica autenticitatea relatărilor. Explozia ar fi avut loc în apropierea locuinței ofițerului, într-un cartier construit special pentru pensionarii militari.

Surse citate de presa rusă, susțin că o bombă plasată într-o mașină marca Volkswagen a fost detonată de la distanță în jurul orei 10:40, exact când generalul Moskalik a ieșit din clădire. „Mașina a explodat când generalul Moskalik a ieșit din clădire”, scriu canalele Telegram.

Car Explosion in Balashikha, Moscow Region — One Dead

It appears to have been a targeted elimination. Preliminary reports suggest that an explosive device went off in the car.

The identity of the deceased is still unknown. pic.twitter.com/v6acRXIedI

