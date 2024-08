Social Gazpacho, felul de mâncare ideal pentru orice masă. Rețea e simplă







Gazpacho de legume este felul de mâncare perfect pentru a fi servit ca aperitiv înainte de orice masă.

„Nu mi-a plăcut niciodată ideea unui fel de mâncare drept semnătură. Ori de câte ori am fost întrebată care este al meu, am răspuns întotdeauna că nu am unul. Ideea de a repeta mereu același lucru mă îngrozea”, spune Giorgia Eugenia Goggi, bucătar-șef rezident al hotelului de design Masseria Moroseta din Italia.

„Cu toate acestea, cred că dacă i-aș întreba același lucru pe oaspeții noștri care revin, aceștia ar răspunde, fără îndoială, „Gazpacho!” A fost un element recurent în meniurile noastre de degustare încă de la început. El a fost servit în toate variantele și combinațiile posibile din primele zile ale lunii mai până în primele zile ale lunii octombrie. Este un fel de mâncare pe care îmi place să îl servesc la începutul mesei, un preambul la meniul de degustare. Este proaspăt, ușor și 100% pe bază de plante, și poate oferi un nivel neașteptat de complexitate”, a continuat bucătarul.

Goggi spune că acest fel de mâncare este și mai bun a doua zi după ce l-ați preparat, pentru a da aromelor ocazia să se dezvolte.

Ingredientele din gazpacho

50 grame de ceapă roșie feliată fin

3 linguri de oțet de vin roșu

3 linguri de apă

15 frunze de busuioc

3 linguri de ulei de măsline extravirgin

1 linguriță de chimen măcinat

Sare, piper negru proaspăt măcinat

Ingredientele pentru legumele prăjite

400 grame de ardei, tăiați în bucăți mici

700 grame de roșii San Marzano, tăiate în patru

250 grame de morcovi, curățați de coajă și tăiați în rondele

350 grame de caise, curățate de sâmburi și tăiate în două

ulei de măsline extravirgin

sare

Ce se poate folosi pentru servire

100 grame de zmeură

60 grame de coacăze

Un vârf de cuțit de sumac

Sorrel, sau o altă plantă aromatică la alegere

Ulei din frunze de dafin

Ce se adaugă la uleiul din frunze de dafin

36 grame de frunze de dafin

2 căni ulei de semințe de struguri

Cum se prepară uleiul din frunze de dafin?

Puneți o oală cu apă la fiert. Adăugați frunzele de dafin și blanșați-le timp de 50 de secunde. Ele trebuie scoase apo cu scoateți-le cu o lingură transferate într-un bol cu apă rece. Se scurg, apoi se tamponează bine frunzele cu un prosop de hârtie. Se toarnă uleiul într-o cratiță la foc mic. Se încălzește la 65°C și se adaugă frunzele. Se menține temperatura constantă timp de o oră. Se transferă într-un blender și se mixează la viteză maximă timp de un minut. Ulterior se strecoară printr-o bucată de muselină. Transferați uleiul din frunzele de dafin într-o sticlă și păstrați-l în frigider. Se va păstra timp de două săptămâni.

Cum se prepară gazpacho de legume?

Se prăjesc legumele. Preîncălziți cuptorul la 200 de grade Celsius. Combinați ardeii, roșiile, morcovii și caisele într-un castron mare. Se stropesc cu ulei, apoi se condimentează cu sare și puțin piper negru proaspăt măcinat și se amestecă bine. Se răstoarnă într-o tavă de copt mare și se întind. Nu trebuie să fie apropiate prea tare. Astfel, ele se vor aburi în loc să se prăjească și să se caramelizeze. Se prăjesc timp de 25-30 de minute, amestecând la jumătatea timpului. Legumele trebuie să fie bine fierte, moi și aurii.

În timp ce legumele se fierb, puneți feliile de ceapă într-un bol mic și acoperiți-le cu oțetul și apa. Se lasă la marinat timp de o jumătate de oră. Răsturnați legumele prăjite într-un blender, împreună cu ceapa și lichidul de marinare al acesteia. Se adaugă frunzele de busuioc și trei linguri de ulei, apoi se mixează timp de două minute la viteză mare. Consistența trebuie să fie destul de ușoară. Adăugați apă până când se ajunge la textura dorită. Este posibil să fie nevoie să ajustați sarea și oțetul, în funcție de cantitatea de apă pe care ați adăugat-o.

Se transferă gazpacho-ul într-un recipient, se acoperă cu folie alimentară și se lasă să se răcească complet timp de trei ore.

Serviți în boluri individuale, lăsând o lingură generoasă pentru fiecare persoană. Se ornează deasupra cu zmeură, coacăze, un vârf de cuțit de sumac și câteva picături de ulei de dafin, notează independent.com.