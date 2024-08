Politica Rareș Bogdan: PSD vrea o guvernare cu extremiștii AUR







Rareș Bogdan atac la PSD. Prim-vicepreședintele PNL, a făcut declarații dure în contextul alianței dintre PNL și PSD, afirmând că decizia de a guverna împreună a fost determinată de necesitatea asigurării securității Europei în contextul luptei din Ucraina.

„Da, am fost nevoiți să înghițim o meduză și să guvernăm împreună, pentru că odată cu războiul din Ucraina, Uniunea Europeană și NATO aveau nevoie de o graniță care să garanteze securitatea Europei. Ar fi fost un dezastru ca, în timp ce PNL susținea Ucraina, hoarda socialiștilor români să încerce blocarea ajutoarelor îndreptate către țara aflată în război”, a spus Rareș Bogdan. Subliniind că decizia a fost luată în interesul național, nu al partidului.

Bogdan a continuat să critice dur PSD-ul, pe care l-a descris ca fiind un păianjen politic, „scorpionul socialist” care „minte de îngheață apele, face promisiuni în care nu crede” și care practică „capitalismul de cumetrie”. El a acuzat partidul că și-a menținut puterea prin intermediul unui „eșalon 2” format încă din perioada comunistă și perpetuat de lideri precum Năstase, Ponta, Dragnea sau Grindeanu.

AUR, partener de guvernare pentru PSD

„Mereu au fost tovarăși reșapați, mereu au minerizat România și le-a fost dragă puterea precum ursului mierea”, a adăugat liderul PNL, subliniind că atacurile PSD împotriva PNL arată că liberalii sunt „pe drumul cel bun”.

Bogdan a avertizat că PSD se pregătește să guverneze alături de AUR, sugerând că extremiștii au fost ignorați intenționat în discursurile de la Congresul PSD. El a susținut că PSD urmărește o alianță electorală cu AUR, într-un scenariu asemănător celui dintre Vadim Tudor și Ion Iliescu din 2000, în care PSD l-ar viza pe George Simion în turul doi al alegerilor prezidențiale.

În final, Rareș Bogdan a concluzionat că „Doamne, ocrotește România!”, exprimându-și îngrijorarea față de direcția în care se îndreaptă scena politică românească.

Postarea integrală a lui Rareș Bogdan

Am făcut ceea ce trebuia pentru România. Nu am greșit că am pus interesul țării mai presus de interesul de partid„

Dar scorpionul socialist face doar ce știe: minte de îngheață apele, face promisiuni în care nu crede, își vede de capitalismul de cumetrie, așa cum a învățat de la tov. Iliescu și în realitatea urăște din rărunchi capitaliștii și mai ales capitalul românesc.

Unde ar fi fost România astăzi dacă n-am fi avut timp de 10 ani un președinte școlit la Moscova? Și culmea, povestea eșalonului 2 se tot repetă, pe spinarea românilor.

Atac la Grindeanu

Când eșalonul 2 al PCR a preluat puterea în România, viitoarele eșaloane 2 își făceau încălzirea, progresiv. Năstase, Ponta, Dragnea, Grindeanu (nici nu știu de ce l-am inclus, poate pentru mizeria OUG 13, pentru obrăznicia dragniană afișată azi, pentru ca a reușit performanța de a aduce turcii în România mai rău decât pe vremea domnitorilor fanarioți…. Pas cu Pas despre asta!).

Mereu au fost tovarăși reșapați, mereu au minerizat România și le-a fost dragă puterea precum ursului mierea, mereu au fost contra Bunului Dumnezeu, făcându-și cruci kilometrice, strict pentru show. Dar știți ceva?

Dacă aceste personaje ne înjură, ne arată cu degetul, scuipă venin spre noi, înseamnă că noi, PNL, suntem pe drumul cel bun! Înseamnă că am făcut și facem ce trebuie.

PSD și AUR, o nouă alianță

PNL se va trezi din amorțeala generată de cântul mieros ce se aude din Kiseleff și Palatul Victoria și va înțelege ca e o luptă reală pentru viitorul acestei țări, care înseamnă viitorul copiilor noștri. Nu e o glumă! Îmbrățișarea ucigașă a ținut prea mult și a amorțit parțial anticorpii activați în Piața Universității, în timpul protestelor pentru Roșia Montana, a celor împotriva mizerabilei OUG 13 și a siluirii democrației pe 10 august 2018.

Pentru mine este evident că PSD se pregătește de guvernare cu AUR.

Extremiștii nu au existat în discursurile urii rostite de tribuna Congresului PSD. Vedeți, dar, că era obligatoriu ca PNL și PSD să guverneze, pentru că dacă nu o făceau, dacă nu asigurau stabilitatea frontierei estice a UE și NATO, PSD ar fi fost un AUR mai bogat, mai deșănțat, mai flămând. PSD îl visează în turul 2 pe Simion, pe care să-l învingă Ciolacu ușor, într-un blat care presupune un tandem președinte – premier. Doi populiști. PSD dorește repetarea modelului Vadim-Iliescu 2000.

Dar nu va fi așa. De asta se tem. De asta am asistat la mizeriile tipice anilor ‘90 de la Congresul PSD.

Doamne, ocrotește România!”, a concluzionat Bogdan în postarea de pe Facebook.