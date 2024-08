Monden Monica Anghel este foarte matinală. Și-a schimbat programul complet și s-a transformat fizic







Monica Anghel a câștigat lupta cu greutatea după ce s-a apucat serios de sport. În prezent are 60 de kilograme, iar pe lângă alimentația sănătoasă și postul intermitent pe care-l ține, ea face și multă mișcare.

Monica Anghel este foarte matinală. La ce oră se trezește

Monica Anghel a recunoscut că se trezește în fiecare dimineață la 5:30, dar sunt și dimineți în care la 3:30 este deja la sala de fitness. Chiar ea a făcut acestă mărturisire pe social media.

„M-am trezit la 3,30, am băut cafeaua, am citit presa, am citit din cartea pe care o citesc acum, duș, m-am îmbarcat și am venit la sală. PS – Sala este deschisă 24 din 24 de ore”, a anunțat Monica Anghel atașând video în care se poate vedea cum lucrează la aparate.

Un fan a întrebat-o: „De la ce ora dormiți noaptea dacă vă treziți așa de dimineață? Aveți 7-8 ore de somn?”. Monica Anghel i-a răspuns: „Maxim șase ore doar că nu mereu mă trezesc atât de devreme, de regulă la ora 5,30- 6, astăzi a fost o excepție”.

Decizia de a slăbi nu a fost un moft

Artista a declara recent că decizia de a slăbi a fost strict din motive de sănătate. Mai exact, artista a avut probleme mari cu coloana și , iar domnul doctor care a operat-0 ăi spunea mereu „dacă nu slăbești o să vii la mine în fiecare an”.

Acest lucru a determinat-o să slăbească, iar despre alimentație a spus că nici nu mai poate mânca „lucruri care nu sunt ok”.

Odată ce sportul i-a intrat în sânge, artista nici nu mai concepe viața fără această activitate. Monica Anghel a învățat totul despre fitness, iar acum știe să se antreneze singură.

Monica Anghel a devenit instructor de fitness

După ce a slăbit foarte mult, Monica Anghel a urmat un curs de specialitate, iar acum e instructor de fitness în toată regula. Știe exact cum să lucreze la sală pentru fiecare grupă musculară: „Da, sunt instructor de fitness. Cu acte în regulă, cu nota 10”.

Cântăreața a mai declarat că nu și-a luat certificatul pentru a fi instructor de fitness, ci doar pentru ea deoarece a vrut să știe cum trebuie să se antreneze eficient la sală pentru fiecare parte a corpului.

Artista a mai subliniat că nu intenționează să-și deschidă o sală de fitness, „am făcut totul pentru mine, ca să pot să merg la sală și să mă antrenez singură” și, continuă ea, „să știu să nu mă accidentez, să știu cum să lucrez grupele corect”, potrivit retetesivedete.ro.