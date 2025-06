EVZ Special Gala „Top 100 Femei de Succes”. Irina Bulmaga, una dintre cele mai remarcabile jucătoare de șah din România







Irina Bulmaga, una dintre cele mai valoroase jucătoare de șah din România și singura reprezentantă a țării noastre în topul mondial feminin, a fost premiată la prestigioasa Gală Capital, Top 100 Femei de Succes, la categoria Sport. Distincția recunoaște parcursul ei remarcabil într-un domeniu dominat de perseverență, strategie și excelență.

Irina Bulmaga nu a putu fi prezentă la Gală, însă, a ridicat premiul pentru ea Andrada Popa, Marketing Manager Federația de Șah

„Irina nu a putut să fie în această seară alături de noi, pentru că reprezintă România în aceste zile la campionatul mondial pe echipe care se desfășoară la Londra și aș dori să mulțumesc în numele Irinei și în numele Federației române de șah pentru acest premiu. Este o mare bucurie pentru șah să se afle într-o companie atât de selectă și este un semn că România și în special șahul românesc feminin este pe un drum vizibil și corect. Vă mulțumim frumos!”, declară Andrada Popa pe scena Capital.

Irina Bulmaga, una dintre cele mai remarcabile jucătoare de șah din România, a obținut anul acesta o performanță de excepție: medalia de argint la Campionatul European Feminin de Șah din Grecia.

Este un succes care vine după ani de muncă și dedicare, dar și după momente dificile, cum a fost super-turneul din Wijk aan Zee, Olanda, unde a înregistrat un șir de înfrângeri care au pus-o în fața unei crize personale. „Au urmat zile și chiar săptămâni în care mă gândeam că poate ar trebui să pun punct activității mele în șahul de performanță. Am hotărât să îmi mai acord puțin timp, până la sfârșitul anului, și să iau o decizie atunci. Însă, la concursurile care au urmat, am avut evoluții foarte bune și am constatat că mi-a dispărut complet frica de înfrângeri. Pot spune că acel eșec m-a eliberat de presiune, așteptări și frici și mi-a adus mult-așteptata medalie europeană”, recunoaște sportiva.

Succes prin muncă asiduă

În următoarea perioadă, Irina se pregătește intens pentru Cupa Mondială din Georgia, o competiție importantă care o poate duce mai aproape de calificarea la Turneul Candidatelor, pas esențial către titlul mondial. În același timp, sportiva își dorește să inspire tinerele șahiste să privească șahul nu doar ca pe un hobby, ci ca pe o profesie și o vocație de succes.

Irina își împarte timpul între antrenamente de 3-6 ore zilnic, pregătire fizică constantă și analiză atentă a strategiilor de joc. În competiții, ritualurile de dinaintea meciurilor includ o atenție specială acordată odihnei și pregătirii mentale.

Pentru Irina, succesul este echilibru și pace interioară, iar femeia de succes este cea care reușește să-și găsească armonia în viață, indiferent de domeniu. „Sunt o persoană calmă, determinată și încăpățânată”, spune ea, iar motto-ul care o ghidează este celebrul citat al lui Nietzsche: „Was mich nicht umbringt, macht mich stärker” („Ceea ce nu mă doboară, mă întărește”).

Irina Bulmaga este un exemplu viu al faptului că perseverența și pasiunea pot transforma orice obstacol în oportunitate.