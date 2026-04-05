Hikaru Nakamura a stat 67 de minute pentru o mutare pe tabla de șah la Turneul Candidaților 2026. Adversarul său s-a relaxat și l-a învins

Sursa foto: Facebook/Hikaru Nakamura
Marele maestru Hikaru Nakamura a avut nevoie de 67 de minute și 44 de secunde pentru a efectua a 13-a mutare în partida de șah contra uzbekului Javokhir Sindarov, disputată în runda a cincea a Turneului Candidaților 2026.

Momentul a fost unul decisiv în evoluția partidei, câștigată în final de Sindarov, după ce americanul a pierdut avantajul inițial.

Gambit agresiv și început promițător pentru Nakamura

Cap de serie numărul unu, Nakamura (38 de ani) a deschis partida cu un Gambit Marshall, o variantă agresivă prin care a sacrificat doi pioni pentru a obține inițiativa asupra regelui advers.

În replică, Sindarov (20 de ani) a ales rocada, punându-și regele la adăpost și pregătind o apărare solidă.

Conform regulamentului competiției, jucătorii au la dispoziție 120 de minute pentru primele 40 de mutări și încă 30 de minute după acest prag, cu un increment de 30 de secunde pentru fiecare mutare ulterioară.

67 de minute pentru mutarea 13

La mutarea a 13-a, Nakamura a intrat într-o reflecție prelungită, care a durat peste o oră. În acest timp, adversarul său a părăsit temporar masa de joc pentru a se relaxa.

În cele din urmă, americanul a mutat pionul pe h4, deși analiza computerizată indica drept opțiune mai bună mutarea calului de pe e4. Decizia s-a dovedit costisitoare, ducând la pierderea avantajului ofensiv.

Contraatac rapid și avantaj decisiv pentru Sindarov

Javokhir Sindarov. Sursa foto: Captură video

După revenirea la tablă, Sindarov a reacționat rapid, având nevoie de doar două minute pentru a iniția contraatacul. După 41 de mutări, acesta a ajuns să domine partida.

Avantajul de trei pioni acumulat de șahistul uzbek a făcut diferența în final.

„Nu mă așteptam ca Hikaru Nakamura să joace h4 și nici nu îi înțeleg strategia. Cred că a fost o greșeală gravă să petrec o oră pe o singură mutare”, a declarat Sindarov după partidă.

Recordul de timp de gândire la Turneul Candidaților

Dezamăgit de rezultat, Nakamura a pus evoluția pe seama pregătirii tehnice, susținând că echipa sa nu a inclus soluția potrivită împotriva variantei de rocadă alese de adversar.

După cinci runde, americanul are 1,5 puncte, cu o înfrângere și trei remize, în timp ce Sindarov se află în fruntea clasamentului și rămâne în cursa pentru a-l înfrunta pe campionul mondial Gukesh Dommaraju.

Cel mai lung timp de reflecție din istoria Turneului Candidaților îi aparține rusului Aleksandr Grischuk, care a stat 72 de minute pentru o mutare în ediția din 2021.

