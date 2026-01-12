Fiul fostului şah al Iranului cere forțelor de securitate să sprijine populația

Fiul fostului şah al Iranului și lider al opoziției iraniene în exil, Reza Pahlavi, a lansat duminică un apel către forțele de securitate din Iran să „se alăture poporului”, în timp ce autoritățile încearcă să limiteze amploarea protestelor recente, potrivit khaleejtimes.com.

Apelul survine pe fondul unei mobilizări civice fără precedent în ultimele trei decenii, marcată de demonstrații în mai multe orașe iraniene și de restricții severe asupra internetului.

Pe contul său de X, Reza Pahlavi a adresat un mesaj clar angajaților instituțiilor publice și membrilor forțelor armate și de securitate:

„Angajaţii instituţiilor publice, precum şi membrii forţelor armate şi de securitate au o alegere de făcut: să fie de partea poporului şi să devină aliaţi ai naţiunii sau să devină complici ai ucigaşilor poporului – şi să poarte ruşinea şi condamnarea eternă a naţiunii”.

Apelul său evidențiază dorința opoziției de a atrage sprijinul personalului militar și al forțelor de ordine pentru a reduce violențele împotriva manifestanților și pentru a susține drepturile civice.

Într-un mesaj adresat iranienilor care trăiesc în afara țării, Reza Pahlavi a subliniat că „toate ambasadele şi consulatele iraniene aparţin poporului iranian” și a îndemnat ca acestea „să fie împodobite cu drapelul naţional al Iranului”.

Referirea sa vizează steagul utilizat de fosta monarhie iraniană, înlocuind cel al Republicii Islamice, care a fost instaurată după revoluția din 1979.

Sâmbătă, la Londra, sute de persoane au manifestat în fața ambasadei Iranului, iar un bărbat a reușit să se cațere pe balconul clădirii pentru a înlocui temporar drapelul Republicii Islamice cu un steag din perioada monarhiei, eveniment relatat de mai multe surse media internaționale.

Îngrijorările internaționale cresc în legătură cu o posibilă reprimare dură a manifestațiilor.

În Iran, autoritățile au restricționat accesul la internet, ceea ce complică transmiterea informațiilor din interiorul țării și monitorizarea evoluției protestelor.

Mișcările de protest se încadrează într-un val de mobilizare populară fără precedent în ultimii trei ani, în contextul tensiunilor sociale și politice care continuă să afecteze populația.

Esto es hermoso, emocionante. En pleno centro de Teherán, la capital de Irán, las mujeres se están quitando los velos y los prenden fuego. Todo un símbolo de liberación. La mayor revolución femenina del siglo XXI está ocurriendo frente a nuestros ojos ahora mismo. pic.twitter.com/4e5RduFLTd — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 9, 2026

Protestele recente se concentrează pe diverse orașe mari și medii, iar măsurile guvernamentale includ restricții de circulație, intervenții ale forțelor de ordine și blocarea rețelelor de comunicare pentru a limita organizarea demonstranților.

Apelurile lansate de Reza Pahlavi reflectă dorința opoziției de a mobiliza atât forțele de securitate, cât și diaspora iraniană, în timp ce autoritățile continuă să gestioneze situația prin măsuri restrictive.

În paralel, comunitățile internaționale și organizațiile pentru drepturile omului urmăresc atent evoluțiile din Iran, în contextul unui climat de tensiune socială și politică majoră.