Gala Capital Performeri din Sănătate 2025. Dr. Angelica Vișan a primit premiul pentru eficientizarea secției de copii a Spitalului Matei Balș
Gala Capital Performeri din Sănătate 2025. O seară plină de recunoștință, emoție și performanță în domeniul medical a avut loc miercuri, cu ocazia Galei Capital Performeri din Sănătate 2025, ediția care celebrează excelența în medicină, inovația și vocația celor care transformă actul medical într-un sprijin real pentru pacienți.

Gala Capital Performeri din Sănătate 2025

Gazda a mulțumit partenerilor evenimentului, care au susținut desfășurarea galei: Catena, Sanador, Antibiotice Iași, Medicis, Construcții Erbașu, Rewire Interior Design, Galeria Romană și Imperial One.

Premiul pentru eficientizarea secției de copii a Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” a revenit dnei Asist. Univ. Dr. Angelica Vișan (prin reprezentant) - Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”.

Cine este Dr. Angelica Vișan, medicul care a primit premiul pentru eficientizarea secției de copii A Spitalului Matei Balș

Asist. Univ. Dr. Angelica Vișan, medic primar boli infecțioase și șefa Secției 11 Copii, și-a construit cariera prin muncă, empatie și o modestie care inspiră. Se implică activ în modernizarea secției - de la dotări și tehnologii menite să ușureze suferința micilor pacienți, până la formarea studenților și rezidenților care vor continua, la rândul lor, această misiune.

Dna Dr. Angelica Vișan nu a putut fi prezentă la Gala Capital, iar premiul a fost ridicat de doamna dr. Daniela Olteanu Stănescu.

GALA CAPITAL _ Performeri din sănătate 2025 @prinochiimei

Dan Andronic, directorul general al EEC: „Este deja o tradiție”

Dan Andronic, director general al editurii Evenimentul și Capital, a subliniat importanța galei. „Suntem deja la a treia ediție, deci nu mai este o întâmplare fericită, este deja o tradiție. Evenimentele pe care le organizăm, aceste gale, reprezintă o recunoaștere a eforturilor celor care fac ca societatea să meargă înainte, iar domeniul sănătății este un exemplu excelent.

Dau speranță oamenilor. Munca pe care o depuneți fiecare dintre voi este extrem de importantă, pentru că reușiți să rămâneți oameni. Și pentru asta, în numele colegilor mei, vă mulțumim!”

