În ediția specială, de joi seara, a emisiunii “Sinteza Zilei”, Mihai Gâdea a citit o scrisoare absolut emoționantă, primită de la un copil de 12 ani care solicită ajutor pentru a-şi salva mama, relatează Antena 3.

“Am venit pe lume fără acceptul tatălui meu. Mama mea mi-a dat totuși viață și îi mulțumesc”

Răvășit de o emoție puternică, cu glas tremurat și lacrimi în ochi, prezentatorul a citit o scrisoare primită de la un băiat de 12 ani din Suceava care solicită ajutor.

“O scrisoare a unui copil de care ar trebui să ne îngrijim cu toții. „Așa ceva nu am mai citit niciodată, un copil care vrea să își salveze mama și care fără ca ea să știe mi-a trimis o scrisoare emoționantă, care m-a rupt în două”, a spus Mihai Gâdea, apoi a citit pe post scrisoarea.

“Vă rog să mă iertați pentru aceste rânduri, dar situația în care se află mama mea m-a determinat să o fac. Mă numesc Andrei am 12 ani și locuiesc doar cu mama mea în Suceava la niște rude. Am venit pe lume fără acceptul tatălui meu care nu își dorea niciodată copii. Mama mea mi-a dat totuși viață și pentru asta îi mulțumesc, dar ne confruntăm cu niște probleme foarte grele.

La vârsta de 5 ani am fost foarte bolnav, iar mama mea a făcut un împrumut la o bancă să îmi facă investigații și să îmi procure medicamente. Bineînțeles că singură mă crește, procurându-mi haine și toate cele necesare. Am rămas în urmă cu ratele la bancă și ultimele zile o văd foarte supărată. Aș vrea să o ajut, dar cum? Știu că aceste datorii le-a acumulat pentru a mă face pe mine bine. Mama are o datorie de 34.000 lei, a făcut și o amânare tot din motive că nu reușea să plătească rata.

“Sunt singur, doar eu şi mama mea. Mi-aș fi dorit mult, mult să am un tată ca dvs., sau măcar un tată simplu”

Acum, banca dat-o în judecată și cere să achite toată suma. Mama nu poate să facă așa ceva, nu are de unde să achite. Şi mama mea este bolnavă, are o spondilită autoimună și mă tem să nu pierd şi pe ea.

Sunt foarte supărat pentru că la rudele unde locuim nu mai avem cu ce să ne plătim utilitățile. Suntem singuri, eu şi mama. Vă rog să mă iertați. Mi-aș fi dorit mult, mult să am un tată ca dumneavoastră, sau măcar un tată simplu”, se arată în scrisoarea transmisă de Andrei.

“Ai un tată care sigur, sigur te recunoaște ca băiatul lui. Niciodată nu a lăsat pe nimeni”

La final, vedeta Antena 3 l-a asigurat pe Andrei de toată susținerea și admirația sa. „O să fiu bucuros să împărțim această datorie. Şi mie mi-ar fi plăcut să am un băiat ca tine. Încerc să fiu un tată bun, dar sunt sigur că tu ai un tată mult mai bun decât mine. Ai un tată care sigur, sigur te recunoaște ca băiatul lui. Nu-l vezi. De cele mai multe ori îl simţi şi te ascultă în fiecare zi şi în fiecare moment. Este Tatăl nostru care este în Ceruri şi niciodată nu a lăsat pe nimeni. Am să încerc să fiu prietenul tău. Un bărbat ca tine trebuie să fie cunoscut pentru că noi avem de învățat de la tine”, a afirmat Mihai Gâdea.

