Gaddafi, ascensiunea și decăderea unui dictator african! Cândva, 1 septembrie era Ziua Națională a Libiei

Muammar Gaddafi s-a născut la 7 iunie 1942, într-o familie de ţărani beduini în apropiere de oraşul Sirt. După ce a urmat şcoala din Fezzan între 1956 şi 1961, a studiat dreptul ulterior înscriinduse la Academia Militară Libiană. A fost trimis la cursuri de perfecţionare la Academia militară din Atena, Grecia, şi în Marea Britanie la The British Army Staff College (actualmente, Joint Services Command and Staff College).

La 1 septembrie 1969, un grup de tineri ofiţeri conduşi de Muammar al Gaddafi a dat o lovitură de stat, paşnică, profitându-se de faprul că regele Idris I se afla în Turcia, la un tratatment. Prinţul moştenitor Sayyid Hasan ar-Rida al-Mahdi as-Sanussi, nepotul regelui, a fost destituit.

Și ţinut sub arest la domiciliu. Monarhia a fost abolită, proclamându-se Republica. Înlocuită apoi în anii 70 cu „Marea Jamahirie Arbă Libiană Socialistă”, prin „Jamahirie” înţelegându-se „domnia maselor”.

Muammar el Gaddafi a încercat să devină liderul ideologic al naţiunilor arabe. În 1972 a proclamat o „Federaţie a Republicilor Arabe” compusă din Libia, Egipt, Siria, dar ţările nu s-au putut înţelege la detalii privind federaţia. Muammar al Gaddafi şi-a construit regimul respectând valorile islamice, pe care le aşeza la temelia regimurilor politice conduse de ei.

Muammar al Gaddafi şi-a bazat noul regim pe o construcţie politică bazată pe un naţionalism arab, aspecte ale bunăstării sociale din societăţilor occidentale, şi „democraţie populară”. Gaddafi a menţinut proprietatea privată a micilor întreprinderi, dar cele mari au fost naţionalizate , în special firmele petroliere în 1971

Muammar al Gaddafi a urmărit o relație apropiată cu statele islamice și socialiste, cu URSS, dar și cu Italia, fosta țară care a controlat Libia ca putere colonială.

Niciodată Gaddafi nu a renunțat la cortul lui de beduin la manifestările internaționale la care a participat și nici la ideea de a remodela Africa drept un „continent al triburilor” și nu al statelor „desenate cu rigla”.

Regimul său s-a axat pe anihilarea Opoziției și pe lichidarea oponenților, ori pe aruncarea lor în temnițele regimului său.

A fost înlăturat de la putere în 2011, în contextul „Primăverii Arabe”. A fost ucis de revoluționarii libieni la Sirt, la 20 octombrie 2011, iar Libia este de atunci scena unui război civil între o facțiune militară și una fundamentalist islamică.