- 1 septembrie 2025, 06:54
Gaddafi, ascensiunea și decăderea unui dictator african! Cândva, 1 septembrie era Ziua Națională a Libiei
Muammar al Gaddafi - originea și ascensiunea
Muammar Gaddafi s-a născut la 7 iunie 1942, într-o familie de ţărani beduini în apropiere de oraşul Sirt. După ce a urmat şcoala din Fezzan între 1956 şi 1961, a studiat dreptul ulterior înscriinduse la Academia Militară Libiană. A fost trimis la cursuri de perfecţionare la Academia militară din Atena, Grecia, şi în Marea Britanie la The British Army Staff College (actualmente, Joint Services Command and Staff College).
Muammar al Gaddafi - 1 septembrie 1969 - ora apogeului
La 1 septembrie 1969, un grup de tineri ofiţeri conduşi de Muammar al Gaddafi a dat o lovitură de stat, paşnică, profitându-se de faprul că regele Idris I se afla în Turcia, la un tratatment. Prinţul moştenitor Sayyid Hasan ar-Rida al-Mahdi as-Sanussi, nepotul regelui, a fost destituit.
Și ţinut sub arest la domiciliu. Monarhia a fost abolită, proclamându-se Republica. Înlocuită apoi în anii 70 cu „Marea Jamahirie Arbă Libiană Socialistă”, prin „Jamahirie” înţelegându-se „domnia maselor”.
Tătucul Africii - proiect eșuat al dictatorului
Muammar el Gaddafi a încercat să devină liderul ideologic al naţiunilor arabe. În 1972 a proclamat o „Federaţie a Republicilor Arabe” compusă din Libia, Egipt, Siria, dar ţările nu s-au putut înţelege la detalii privind federaţia. Muammar al Gaddafi şi-a construit regimul respectând valorile islamice, pe care le aşeza la temelia regimurilor politice conduse de ei.
Muammar al Gaddafi şi-a bazat noul regim pe o construcţie politică bazată pe un naţionalism arab, aspecte ale bunăstării sociale din societăţilor occidentale, şi „democraţie populară”. Gaddafi a menţinut proprietatea privată a micilor întreprinderi, dar cele mari au fost naţionalizate , în special firmele petroliere în 1971
Sfârșitul dictatorului nord-african
Muammar al Gaddafi a urmărit o relație apropiată cu statele islamice și socialiste, cu URSS, dar și cu Italia, fosta țară care a controlat Libia ca putere colonială.
Niciodată Gaddafi nu a renunțat la cortul lui de beduin la manifestările internaționale la care a participat și nici la ideea de a remodela Africa drept un „continent al triburilor” și nu al statelor „desenate cu rigla”.
Regimul său s-a axat pe anihilarea Opoziției și pe lichidarea oponenților, ori pe aruncarea lor în temnițele regimului său.
A fost înlăturat de la putere în 2011, în contextul „Primăverii Arabe”. A fost ucis de revoluționarii libieni la Sirt, la 20 octombrie 2011, iar Libia este de atunci scena unui război civil între o facțiune militară și una fundamentalist islamică.
