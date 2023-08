Bătaie ca în filme la un hotel de lux din Turcia. Turiștii au făcut ravagii

Bătaie ca în filme la un hotel de lux din Turcia. Imagini incredibile la un hotel de lux din Turcia. Turiștii unui hotel din Turcia au declanșat o bătaie de proporții cu angajații, relatează Daily Mail.

Conform imaginilor apărute pe rețelele de socializare, bătaia a avut loc la hotelul Mirage World din Icmeler. Imaginile arată cum un grup de angajați înconjoară turiștii britanici. Unul dintre ei îi lovește pe oaspeți cu un scaun, în timp ce alții încearcă să îi despartă. Din acest moment, tot mai mulți oameni se implică în încăierare.

Bătaie ca în filme la un hotel din Turcia. Un ospătar a lovit un adolescent în coapsă

Potrivit postărilor online, oaspeții au susținut că a existat o dispută între un britanic și un membru al personalului care a implicat o rudă de a lor. Acest fapt a determinat bărbatul să inițieze o ceartă.

De aici s-a angrenat apoi rapid un grup de zece angajați ai hotelului care l-au atacat pe englez, unul chiar aruncând un scaun în el, arată clipul.

Imaginile uluitoare au fost surprinse de un britanic de pe balcon. Un grup de turişti țipă, iar un membru al personalului poate fi văzut dând un pumn unui turist. Totul sub ochii unui bărbat, cel mai probabil managerul hotelului.

Celebra piesă Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine de James Brown poate fi auzit pe fundal pe măsură ce bătaia ia amploare.

Alanya, zona de lux de pe Riviera Turciei

Turcia este o țară ideală pentru plajele sale cu nisip fin sau piscinele hotelurilor, pentru pasionații de istorie și pentru iubitorii vieții de noapte. Dacă plănuiți să vă petreceți vacanța pe Riviera turcească și nu știți ce stațiune este mai bine să alegeți, una din recomandările generale ar fi Alanya, considerată a fi zona de lux din Turcia.

Zona este o fâșie de coastă lungă de câteva sute de kilometri, situată în partea de sud-vest a Turciei, pe malul Mării Mediterane. Riviera este populară în orice perioadă a anului. Cea mai populară perioadă pentru turiști este vara, mai – septembrie. Temperatura ajunge la 35 de grade