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Friedrich Merz pregătește terenul pentru schimbări în Guvern. Demisia unui lider important din CDU a deschis noi scenarii politice

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Friedrich Merz pregătește terenul pentru schimbări în Guvern. Demisia unui lider important din CDU a deschis noi scenarii politiceMerz / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat duminică că demisia unui important politician din Uniunea Creștin-Democrată (CDU) ar putea crea oportunitatea unor modificări în componența Guvernului federal, într-un moment delicat pentru coaliția aflată la putere, potrivit Reuters.

Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului public ZDF, la o zi după retragerea lui Jens Spahn din funcția de lider al grupului parlamentar CDU/CSU.

Întrebat dacă ia în calcul schimbări în cabinetul său, Merz a răspuns scurt: „Ar putea fi o oportunitate”. Cancelarul nu a oferit însă detalii despre eventualele portofolii vizate sau despre un calendar al unor decizii.

Demisia lui Jens Spahn a schimbat calculele politice

Declarațiile lui Friedrich Merz vin după ce Jens Spahn și-a anunțat demisia din fruntea grupului parlamentar al Uniunii (CDU/CSU), pe fondul controverselor generate de faptul că el și soțul său au devenit părinții unui copil născut prin maternitate surogat în Statele Unite.

Subiectul a provocat ample dezbateri în Germania deoarece maternitatea surogat este interzisă prin lege, iar CDU s-a opus în mod constant legalizării acestei practici.

Criticii au susținut că decizia lui Spahn intră în contradicție cu pozițiile publice pe care acesta le-a susținut în trecut, inclusiv în perioada în care a fost ministru al Sănătății.

În urma presiunilor politice și publice, Spahn a renunțat la funcția de lider al grupului parlamentar. Friedrich Merz a calificat demisia drept „corectă și inevitabilă”, afirmând că „credibilitatea este cel mai important bun în politică”.

Posibile schimbări în executivul german

Afirmația cancelarului potrivit căreia situația „ar putea fi o oportunitate” este interpretată de presa germană drept un semnal că executivul ar putea trece printr-o remaniere sau printr-o redistribuire a responsabilităților în perioada următoare.

Jens Spahn

Jens Spahn / sursa foto: wikipedia

Până în acest moment, Merz nu a confirmat oficial dacă intenționează să înlocuiască vreun ministru și nici nu a indicat cine ar putea ocupa eventualele poziții vacante. În schimb, conducerea CDU și CSU lucrează deja la desemnarea unui succesor pentru funcția de lider al grupului parlamentar din Bundestag, proces pe care cancelarul a spus că dorește să îl finalizeze rapid.

Un test pentru stabilitatea coaliției

Episodul apare într-o perioadă sensibilă pentru guvernul condus de Friedrich Merz. Coaliția încearcă să își consolideze poziția înaintea unor alegeri regionale importante, în timp ce opoziția și formațiunea de extremă dreapta AfD încearcă să profite de dificultățile interne ale conservatorilor.

Deși cancelarul a transmis că activitatea guvernului continuă și că executivul și-a îndeplinit obiectivele legislative stabilite înaintea pauzei parlamentare de vară, demisia lui Jens Spahn reprezintă una dintre cele mai importante crize politice cu care s-a confruntat CDU în ultimele luni.

Rămâne de văzut dacă Friedrich Merz va transforma această situație într-o remaniere guvernamentală sau va limita schimbările doar la structurile parlamentare ale Uniunii.

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