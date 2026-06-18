Franța, 18 iunie, două secole diferite

Franța are o istorie în care înfrângerile au alternat cu victoriile. Uneori, înfrângerile dezastruoase au avut ca punct comun aceeași zi. Așa este și cazul zilei de 18 iunie. Vorbim de aceeași zi, la 125 ani diferență una de alta.

Franța anului 1815 cunoscuse „cele 100 de zile” ale lui Napoleon. A doua domnie a sa a fost oprită de înfrângerea de la Waterloo, din 18 iunie 1815. Franța, atunci a fost învinsă de regele George III și de către ducele de Wellington. Napoleon dădea piept și cu prusienii feldmareșaului von Blucher.

Napoleon și-a poziționat La Grande Armee pe o înălțime naturală. Spera să spargă liniile inamice prin lovituri de artilerie și prin șarje de hărțuire. Trupele britanice au rezistat. Prusienii și-au făcut și ei datoria. Rezervele lui Napoleon au avut probleme în a face joncțiunea cu trupele din linia frontului.

Napoleon a decis atunci că Franța nu mai avea nevoie de el. Soldații săi luptaseră pe trei continente, din Europa, în Africa și chiar la Accra în Asia. timp de mai bine și un deceniu și jumătate. A ales să se predea Angliei și să fie trimis în temnița de pe Sfânta Elena.

La 18 iunie 1940, Franța, din punct de vedere militar era înfrântă. La 18 iunie 1940, un singur francez a spus contrariul. Era generalul francez Charles de Gaulle. Apelul său era unul la Radio BBC din Londra. „Franța a pierdut o bătălie, Franța nu a pierdut războiul” au sunat vorbele lui de Gaulle.

Capitularea Franței la 22 iunie 1940 a însemnat colaboraționismul dintre mareșalul Petain și Hitler. Generalii de Gaulle, de Lattre de Tassigny au ales să lupte. De Lattre de Tassigny chiar va reuși să evadeze din închisoarea unde fusese arucnat de Petain. Apelul din 18 iunie 1940 este considerat drept actul de naștere al Rezistenței Franceze.

Anual, la Waterloo, îndrăgostiții de istorie aleg să reconstituie bătălia celebră de acum 211 ani. Waterloo, localitate belgiană este astăzi un muzeu în aer liber. Etapele bătăliei, locurile preliminiare sau cu rol după bătălie au fost reconstruite și valorificate istoric și turistic. Vorbim de colina ducelui de Orania, acolo unde acesta a fost rănit.

Vorbim de ferma unde Napoleon s-a stablit după bătălie, de drumul pe care trăsura sa a pornit spre Paris pentru a gestiona politic lupta. Napoleon a înțeles că nu mai avea rost să continue lupta folosind trupele lui Davout. Militar, totul era pierdut. În curând și politic totul se va sfârși pentru Napoleon.

În 1990, la 50 de ani de la apeul lui de Gaulle, Franța și-a omagiat omul care a făcut-o să nu renunțe. Un radio monumental a fost instalat, iar din el se auzeau vorbele Generalului: „Franța a pierdut o bătălie! Franța nu a pierdut războiul!”