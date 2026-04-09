Fost manager al Spitalului Municipal Aiud, trimis în judecată de DNA pentru falsificarea unei adeverințe de vechime

Fostul manager al Spitalului Municipal Aiud, Anamaria Barbu, a fost trimis în judecată de procurorii DNA Alba Iulia, fiind acuzată că ar fi folosit o adeverință falsă pentru a îndeplini condițiile de vechime necesare ocupării funcției. Dosarul a fost trimis la Tribunalul Alba, iar inculpata este cercetată în stare de libertate.

Direcția Națională Anticorupție a anunțat trimiterea în judecată a Anamariei Barbu pentru mai multe infracțiuni, printre care participație improprie la abuz în serviciu, fals intelectual și uz de fals, toate în formă continuată.

Potrivit procurorilor, documentele depuse de aceasta ar fi conținut informații nereale privind vechimea în muncă.

Conform anchetatorilor, la data de 26 ianuarie 2023, Anamaria Barbu ar fi depus la Primăria municipiului Aiud o adeverință care atesta, în mod nereal, o vechime în specialitate de 5 ani și 1 lună.

„La data de 26 ianuarie 2023, inculpata Barbu Anamaria ar fi depus la Primăria municipiului Aiud, între alte documente, o adeverinţă falsă prin care se atesta în mod nereal faptul că aceasta ar avea o vechime în specialitatea studiilor de 5 ani şi 1 lună. În baza documentelor depuse, primarul municipiului Aiud ar fi numit-o în funcţia de manager interimar al Spitalului Municipal Aiud, începând cu data de 28 ianuarie 2023. Ulterior, la data de 2 mai 2023, cunoscând caracterul fals al adeverinţei, inculpata ar fi depus acelaşi înscris la Comisia de concurs constituită pentru ocuparea funcţiei de manager – persoană fizică al Spitalului Municipal Aiud”, au transmis reprezentanţii DNA.

Pe baza documentelor depuse, Anamaria Barbu a fost numită inițial manager interimar, iar ulterior a participat la concursul pentru ocuparea funcției. În data de 31 mai 2023, aceasta a fost numită manager al Spitalului Municipal Aiud pentru un mandat de patru ani.

Procurorii susțin că adeverința ar fi fost falsificată pentru a completa perioada de vechime necesară ocupării funcției.

„Pentru a îndeplini condiţia de vechime minimă de 5 ani necesară ocupării funcţiei manageriale, inculpata Barbu Anamaria ar fi falsificat o adeverinţă, presupus emisă de o societate comercială, din care ar fi rezultat în mod nereal că ar fi fost angajata acesteia, pentru o perioadă de aproximativ 10 luni, în funcţia de economist”, au arătat procurorii anticorupţie.

Spitalul Municipal Aiud a transmis că se constituie parte civilă în dosar pentru suma de 470.930 de lei, reprezentând prejudiciul patrimonial, sumă care poate fi actualizată cu dobânda legală și ajustată cu inflația.

În același dosar, procurorii au dispus instituirea sechestrului asupra conturilor bancare care aparțin inculpatei.

Dosarul a fost înaintat spre judecare Tribunalului Alba, iar procurorii au solicitat menținerea măsurilor asigurătorii dispuse în cauză.