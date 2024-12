Monden Florin Salam și-a făcut „hotel de lux”. Dar ceva e ciudat aici...







Vila lui Florin Salam din Popești Leordeni a fost transformată într-un hotel cu restaurant, bar, piscină și spa. Fiica manelistului, Betty, a dezvăluit primele fotografii din interior pe rețelele sociale.

Florin Salam a transformat vila în care locuia în hotel de lux

Manelistul a transformat casa în care locuia cu familia sa într-un hotel de lux. Fiica lui Salam, Betty, este responsabilă de noua afacere a familiei.

Florin Salam a investit o sumă considerabilă de bani în hotelul care urmează să fie deschis în curând. Costul total a fost de câteva zeci de mii de euro doar pentru lift.

Betty Salam a postat fotografii din interiorul hotelului

Fiica manelistului, Betty, a vizitat hotelul și a postat fotografiile pe rețelele sociale.

„Voi deschide curând noul hotel, împreună cu familia mea. După cum bine se vede, în spate facem o mică ședință foto pentru preparatele pe care voi o să le mâncați și sunt sigură că o să vă placă. Aici la vară veți veni la piscină, avem SPA, cel mai tare penthouse și multe camere”, a declarat Betty Salam.

Amenajarea vilei a fost făcută de soția lui Florin Salam

Soția manelistului, Roxana Dobre, a fost cea care a început să amenajeze vila din Popești Leordeni.

„Este exact aşa cum ne-am dorit noi. Ne-am străduit să ne iasă pe placul nostru. Mie îmi place foarte mult genul ăsta de casă. Îmi place foarte mult albul. Nu am vrut să mai merg pe nicio culoare închisă. Am vrut să iasă altfel, dar mi-am pierdut răbdarea pentru că am dat de oameni neserioşi.

Îmi prind urechile un pic în tehnologia asta a lor de ultimă generaţie. Avem cuptor cu display cu poze şi care se poate programa prin telefon. Trebuie să recunosc că eu nu prea gătesc decât atunci când vrea Florin ceva.

Când vrem să ne «porcim» prăjesc cartofi, fac un grătar şi salată”, a declarat acum ceva timp Roxana Dobre. În prezent, Florin Salam și familia sa s-au mutat într-un apartament situat în nordul Capitalei.