Monden De ce a dispărut Florin Salam din lumina reflectoarelor. Abia acum s-a aflat ce a pățit manelistul







Florin Salam era foarte activ pe rețelele de socializare, dar de o perioadă acesta a dispărut din lumina reflectoarelor. Recent, manelistul a anunțat că și-a închis contul de TikTok și că nu știe când va reveni pe această platformă.

De ce a dispărut Florin Salam din lumina reflectoarelor

Salam a spus că toată lumea știe cine este și că nu are nevoie de TikTok pentru a se promova. El a declarat că vrea să-i lase pe tinerii maneliști să fie în centrul atenției și că nu regretă că a luat o pauză de la rețelele de socializare.

Și-a închis toate rețelele de socializare

„Nu m-am retras. Sunt cel mai cunoscut nume din România. Acum iartă-mă câ îți spun, lasă-i pe alții să mai apară și ei. De asta am închis și TikTok-ul. și alea. Am încerca un pic să văd niște nebunii. O nebunie e necesară. Am stabilit o perioadă, nu știu cât de mare, să renunț la toate rețelele astea și apar doar când trebuie.

A devenit o strategie pentru mine. Am obținut ceva ce nu reușeam să depistez. A fost bun și TikTok-ul ăsta la ceva. Când ai patru petreceri pe zi și nu mai e nevoie să stau pe TikTok cum stau alții. În fiecare zi sunt cu ei, asta e cea mai bună comunicare, eu pe scenă și oamenii să savureze programul”, a declarat Florin Salam la Un show păcătos.

Florin Salam vrea să își pună familia pe primul loc

Manelistul a spus că vrea să își pună familia pe primul loc și să petreacă cât mai mult timp cu copiii lui și cu soția sa, Roxana Dobre. Acesta a declarat că relația lui cu familia este normală și că s-au zis multe minciuni în ultima vreme.

„Întotdeauna a fost pe un făgaș normal. Uite ce am aici, nu e nevoie de speculații. Uite aici, plus Betty, Dani și nepoții. Ce mai vreți. Ne descurcăm. Găsim variante, vin ei după mine. Îi mai găsesc prin parcuri, încercăm să ținem familia aproape. Doar așa voi face de acum”, a mai spus celebrul manelist.