Florin Cîțu s-a consultat cu specialiștii: N-a fost o decizie ușoară. Alertă națională de ultimă oră. Liderul Guvernului României a completat că a preferat să găsească o soluție de mijloc, astfel încât restricțiile sanitare impuse în țară să fie cât mai ușor de suportat de populație.

”Vă spuneam că mă uit la mai mulți indicatori, la numărul de persoane confirmate în fiecare zi cu Covid-19, dar și la numărul care ajunge la ATI, la numărul care sună la 112 pentru coronavirus, la numărul de decese zilnice… Atunci am spus că nu se justifica nicio măsură, că România are o strategie bună.

Din păcate, a început să crească numărul persoanelor care ajung la ATI, dar și numărul infectărilor cu Covid-19, precum și numărul celor care sună la 112… Am luat decizia de a avea consultări cu prefecții din toate județele pentru a găsi soluții pentru perioada următoare. Ei sunt liderii locali, oamenii cu cea mai mare rată de încredere. Nu vrem să închidem economia. Am vrut să găsim soluții care să fie implementate în fiecare localitate în parte.

Am vrut neapărat să nu avem o soluție unitară pentru România, pentru că fiecare localitate are particularitatea ei. Al doilea obiectiv a fost să mă asigur că împreună vom găsi o soluție pentru a putea sărbători Paștele.

A treia întâlnire pe care am avut-o… M-am întâlnit cu medici, eu epidemiologi, cu oameni din ATI la Ministerul Afacerilor Interne. Acum suntem la peste 6.000 de cazuri. În decembrie, când situația era dificilă, eram la 4.000.

Am aflat câteva lucruri: în primul rând, persoanele care ajung la ATI, ajung într-o situație mult mai gravă decât anul trecut. Acasă, multe persoane nu-și mai iau medicația, nu sună la medicul de familie și atunci ajung într-o stare mult mai gravă la ATI. Presiunea pe specialiștii din sistemul de Sănătate este imensă.

N-are sens să vorbim acum despre motivele pentru care vom avea doar 1.600 de paturi la ATI. De 30 de ani sunt probleme în sistemul de Sănătate. E un sistem de Sănătate pe care nu putem să-l schimbăm în două luni. Bineînțeles că vom aloca resurse și i-am spus și ministrului Sănătății (n.r. – Vlad Voiculescu).

Am cerut soluții de la specialiști despre ce putem face pentru a încetini pandemia, pentru a putea avansa cu vaccinare. Tot ceea ce facem este să răspândim răspândirea pentru a putea să ne vaccinăm. Specialiștii au venit cu măsuri mult mai dure, dar am gândit-o altfel.

Sunt măsuri care ne ajută pe termen scurt luna aceasta și luna viitoare să putem să accelerăm campania de vaccinare. Nu a fost o decizie ușoară. Și în București, până acum, nu a fost decât o zi, duminică. Și acum doar în weekend vor fi, nu în timpul săptămânii.

Telemunca este în vigoare și pentru cei din sectorul privat, și pentru cei din sectorul public. A fost o decizie luată având în vedere că tot ceea ce aveam noi în acest moment nu mai oprea răspândirea noului coronavirus. Și astăzi, aceste măsuri sunt cele mai relaxate măsuri din Uniunea Europeană.

Pe lângă acestea am venit și cu măsuri care susțin mediul economic. De aceea am susținut că nu vreau să închidem economia. Și am venit cu acele măsuri prin care am prelungit o serie de facilități și în 2022. Și în sectorul HoReCa, și în altele”, a declarat Florin Cîțu în cadrul unei conferințe de presă pe care a susținut-o la Palatul Victoria.