Florin Cîțu avertizează asupra unei legi care ar putea bloca antreprenorii pentru cinci ani

Florin Cîțu a comentat, într-o postare publică pe Facebook, o propunere legislativă care prevede ca antreprenorii ale căror firme ajung în insolvență și pentru care instanța stabilește greșeli să nu mai poată înființa o nouă societate timp de cinci ani.

Florin Cîțu explică riscurile noii legi a falimentului

Florin Cîțu susține că propunerea legislativă privind restricțiile impuse antreprenorilor după un faliment ar putea avea efecte negative, deoarece ar exclude de pe piață persoane care au trecut printr-un eșec. El consideră că libertatea economică și asumarea riscurilor financiare trebuie să rămână un drept al fiecărei persoane.

În opinia sa, rolul statului este de a proteja proprietatea și regulile de bază ale economiei, nu de a decide cine poate continua să activeze pe piață.

Impactul concret asupra antreprenorilor care ar putea fi afectați

Dacă legea va fi adoptată, antreprenorii ale căror firme ajung în insolvență și primesc o decizie negativă în instanță nu vor putea înființa o nouă societate timp de cinci ani. Florin Cîțu consideră că o astfel de restricție ar împiedica inovarea și acumularea de experiență, blocând dezvoltarea economică.

Fostul premier mai menționează că măsura ar putea favoriza mediul de afaceri conectat la stat, unde doar firmele cu legături politice sau contracte publice ar rămâne active. Potrivit acestuia, România are nevoie de mai multă libertate economică, nu de bariere artificiale care să descurajeze antreprenorii onești.

Florin Cîțu: falimentul nu este un capăt de lume

Cîțu face o comparație cu marile economii, unde există o cultură a „celei de-a doua șanse”. În Statele Unite, mulți antreprenori de succes au trecut prin mai multe falimente înainte de a reuși. În România, spune el, o interdicție de cinci ani ar bloca exact acele persoane care, după un eșec, ar putea aduce valoare adăugată economiei.

Florin Cîțu consideră că există o confuzie periculoasă între faliment și fraudă. El subliniază că falimentul este o consecință naturală a pieței, unde unele idei funcționează, iar altele nu, în timp ce frauda presupune intenția de a înșela.

„Falimentul nu e un capăt de drum. Este un pas firesc din care se învață.România are nevoie de mai multă libertate economică, nu de mai multe interdicții.”, a concluzionat acesta.

 

