Fiul violonistului Lorenz Năsturică, reținut în Dubai pentru escrocherii de milioane de euro

Fiul celebrului violonist Lorenz Năsturică, Lorenz Michael, a ajuns în atenția anchetatorilor din Dubai și România, în urma unor suspiciuni de înșelăciune și a unor datorii de milioane de euro. Mai multe documente oficiale ar arăta că Lorenz Michael Năsturică este implicat în litigii financiare complexe și dosare imobiliare, fiind, totodată, vizat de suspiciuni de fraudă. În prezent, el și concubina sa s-ar afla în custodia autorităților din Emiratele Arabe Unite, potrivit Cancan.

Numele lui Lorenz Michael Năsturică ar fi apărut în mai multe documente ale instanțelor din Dubai, care indică existența unor litigii financiare și imobiliare de mare amploare. În paralel, sursele judiciare din România arată că acesta este cercetat penal în mai multe dosare ce vizează presupuse fapte de înșelăciune.

Potrivit informațiilor care stau la baza unui dosar, fiul celebrului violonist „este urmărit in baza unui mandat de arestare preventivă, astfel cum reiese din verificările DEPABD (fila 92) și nu a primit comunicările efectuate de instanță pana in prezent, în temeiul art. 167 alin.1 şi 2 C.pr.civ, va dispune citarea prin publicitate, la domiciliul cunoscut”.

De asemenea, sursele juridice din Dubai spun că Lorenz Michael Năsturică s-ar afla în prezent în custodie la închisoarea centrală Al Awir, în timp ce concubina sa, Alexandra Bălan, este reținută în penitenciarul de femei Al Awir.

Conform notificărilor legale publicate de Dubai Courts în publicația The Gulf Time (ediția din 29 ianuarie 2025), Lorenz Michael Năsturică figurează ca debitor în cel puțin două proceduri inițiate de creditori britanici: James Anthony Mesmini (UK) – AED 640.000,16 și Louis Richard Pearson (UK) – AED 2.673.348.

Documentele arată că aceste creanțe se bazează pe declarații de datorie autentificate notarial, precum și pe planuri de plată în rate care nu au fost respectate. În ambele situații, creditorii au apelat la procedura de notificare prin publicare, prevăzută de art. 144 din Codul de Procedură Civilă al Emiratelor, utilizată atunci când persoana notificată nu poate fi contactată direct.

Pe rolul Dubai First Instance Courts se află un dosar civil în care Lorenz Michael Năsturică figurează ca pârât, Real Estate Case nr. 141 / 2024 / 26, având ca obiect rezilierea unor contracte de vânzare imobiliară pentru Villa No. 121 – Fairway Vistas, Dubai Hills Estate.

Reclamantul solicită 6.100.000 AED, reprezentând depozitul achitat, dobândă legală de 5% anual, precum și cheltuieli de judecată și onorarii de avocat. Instanța a dispus notificarea oficială a acestuia și stabilirea unei ședințe de judecată, cu obligația prezentării personale sau prin avocat.

Conform sursei, Lorenz Michael Năsturică este cercetat penal în mai multe dosare pentru presupuse fapte de înșelăciune, aflate în diferite stadii procedurale. Într-unul dintre aceste dosare, conform acelorași surse, a fost audiat și antrenorul Cosmin Olăroiu, cunoscut la nivel internațional în lumea fotbalului, în contextul unor relații contractuale și financiare analizate de anchetatori. Până în prezent, nu există informații privind vreo hotărâre penală definitivă, cercetările fiind în desfășurare.

Recent, instanța l-a obligat pe Năsturică să-i achite o datorie de aproape un milion de euro unui colecționar de artă sacră, Peter Peterson:

„Obligă pârâtul la restituirea către reclamant a sumei de 900.000 euro, reprezentând suma împrumutată. Obligă pârâtul la plata către pârât a sumei de 45.000 de euro, cu titlu de dobândă contractuală remuneratorie”.

De asemenea, Năsturică i-ar fi vândut lui Grigore Dănuț Hotcă – cunoscut și ca Dani de la Satu Mare – un Porsche de 85.000 de euro, prezentându-se ca proprietar, deși documentele ar fi fost false și mașina nu îi aparținea.

De asemenea, Lorenz Michael Năsturică ar fi cunoscut ca apropiat al omului de afaceri Stelian Gheorghe, relație analizată de autorități în contextul unor tranzacții și proiecte. Această asociere este examinată exclusiv din perspectivă factuală, fără concluzii juridice definitive. De asemenea, acesta este apropiat al avocatului Nichita Vlad, arestat în cazul escrocheriei White Tower din Ploiești.

Lorenz Michael Năsturică este fiul violonistului Lorenz Năsturică-Herschcowici, artist de renume internațional, cu o carieră prestigioasă în marile săli de concert ale lumii. În prezent, tatăl său este prezent pe scena Teatrului Mariinsky din Sankt Petersburg.