Fiul lui Gigi Geamănu vinde tot. Cine a cumpărat averea liderului interlop

După moartea liderului interlop Gheorghe Ilie, cunoscut sub numele de Gigi Geamănu, fiul său, Florin Geamănu, a început să valorifice bunurile moștenite.

Surse apropiate familiei indică faptul că o parte semnificativă a averii ar fi ajuns în posesia principalului rival al fostului lider interlop, Alexandru Iordan.

Gheorghe Ilie a fost cel mai mare dintre frații săi: Alexandru, Marin și Petre. Clanul care purta numele familiei a fost fondat de gemenii Alexandru și Marin, recunoscuți pentru violența lor.

Spre deosebire de aceștia, Gheorghe Ilie, zis Gigi Geamănu, a fost implicat în tinerețe în furturi, dar a ales să investească și să muncească pentru a-și crește averea.

Potrivit surselor din anturajul său, Gigi Geamănu deținea o căruță și se pricepea la agricultură. De asemenea, acesta a investit în proprietăți și a înființat o fermă în comuna Poiana, județul Dâmbovița, unde creștea animale.

Sursele Gândul precizează că liderul interlop deținea aproximativ 100 de oi și un heleșteu de circa 2.000 de metri pătrați pentru creșterea peștelui.

În ultimele luni ale vieții sale, Gigi Geamănu l-a primit la fermă pe fratele său Marin, recent eliberat din penitenciar, care era implicat într-un conflict cu fratele său Petre Ilie.

Totodată, liderul interlop avea dispute cu membrii unui clan violent din Chiajna, al cărui lider deținea o fermă în Florești, localitate vecină cu Poiana.

În vara anului 2023, Gigi Geamănu s-a certat cu Alexandru Iordan, liderul clanului din Chiajna. Sursele arată că Geamănu l-a acuzat pe Iordan că ar fi ademenit unul dintre angajații săi să lucreze pentru el și că l-ar fi bătut, sechestrat și obligat să muncească fără plată.

Acuzațiile au fost depuse într-o plângere care a ajuns în atenția procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari.

La jumătatea lunii ianuarie 2024, Gigi Geamănu a suferit un infarct și a fost internat la Spitalul Universitar de Urgență din București.

Având probleme cardiace mai vechi, acesta nu a supraviețuit, iar moștenirea sa a intrat în posesia fiului său, Florin Geamănu.

Potrivit surselor Gândul, Florin Geamănu a vândut animalele de la fermă chiar lui Alexandru Iordan, principalul rival al tatălui său.

De asemenea, acesta a vândut aproape întreaga avere rămasă după Gigi Geamănu, indicând o schimbare rapidă a structurii patrimoniului familiei.