Monden Marian Clită, scandal cu George Becali. Care a fost mărul discordiei







Ucigașul disidentului Gheorghe Ursu a făcut un adevărat scandal la ușa lui George Becali pentru că acesta nu i-a dat bani. Mai exact a mers la latifundiar să îi ceară câteva sute de euro.

George Becali a refuzat să îi dea bani lui Marian Clită ca acesta din urmă să își repare mașina. Iar de aici la scandal nu a fost decât un pas. ”Acum câteva zile, vreo 10 zile am venit pe la el să îi spun, mai, Gigi ieși afară și dă-mi câteva sute să-mi fac mașina. Mi-a dat cineva 1500 și am băgat banii într-o mașină, e top și acum, că eu n am casă nu am nimic, vezi că am brățară pe picioare.

Din cauza neveste-mii pe care a ascultat-o justiția, doar pe ea. Și i-am spus dă-mi câteva sute să-mi repar mașina, să plec afară că mă leagă aici. Și mi-a zis: ieși afară!

Bă, băiatule, dar când am vorbit pentru tine în defavoarea lui Sandu Geamănu a fost bine? Păi ți-am plătit atunci câteva mii. Păi dă-mi mă, câteva sute să-mi fac și eu mașina. Ieși afară! Și i-am zis că fac ceva pe bodyguarzii lui că îi bat”, a explicat condamnatul.

De asemenea lucrurile nu s-au oprit aici, Clită a continuat să îi adreseze tot felul de apelative lui Becali. ”Gigi e un fariseu, am ieșit afară ce era să mai zic. Prima dată când am ieșit de la pușcărie l-am interpelat acasă și mi-a dat două hârtii de 200 de lei”, a mai explicat acesta. Cert este că relația dintre cei doi a avut strictă legătură cu declarația lui Clită legat de Sandu Geamănu.

În rest George Becali nu a avut nimic altceva de împărțit cu personajul controversat. Marian Clită are la activ două omoruri. Unul este cel legat de uciderea disidentului Gheorghe Ursu, iar al doilea este legat de uciderea unei stewardese