Persoanele fizice vor putea cumpăra bunuri confiscate și comori predate statului

Republica Moldova. Persoanele fizice au fost incluse oficial în categoria subiecților care pot procura bunuri confiscate, bunuri fără stăpân, bunuri sechestrate, corpuri delicte și comori predate statului, potrivit unei decizii aprobate de Guvern în ședința din 17 decembrie.

Hotărârea Executivului vine să extindă cercul potențialilor cumpărători și să clarifice mecanismele de valorificare a bunurilor care ajung în proprietatea statului, în special a celor care nu sunt solicitate într-un termen rezonabil.

Ministrul Finanțelor, Andrian Gavrilița, a declarat în cadrul ședinței Cabinetului că regulamentul aprobat vizează toate categoriile de bunuri fără stăpân și bunuri confiscate care ajung în proprietatea statului, subliniind că documentul a parcurs toate etapele de avizare necesare. Potrivit ministrului, administrarea procedurii de valorificare va rămâne în sarcina Serviciului Fiscal de Stat, instituția responsabilă de evidența, reevaluarea și comercializarea acestor bunuri.

Conform noilor reguli, bunurile care nu sunt solicitate vor fi supuse unei reevaluări periodice la fiecare 30 de zile lucrătoare, cu aplicarea unei reduceri de preț de 20%. Acest mecanism, care anterior era aplicabil doar în cazul comerțului de comision, este extins acum și asupra bunurilor confiscate sau fără stăpân, cu scopul de a facilita vânzarea acestora și de a evita acumularea lor pe termen lung.

În situația în care bunurile nu sunt comercializate timp de 150 de zile lucrătoare, acestea vor fi valorificate prin licitație cu reducere. Regulamentul prevede posibilitatea diminuării prețului până la 50% din ultimul preț reevaluat, astfel încât bunurile să poată fi scoase din evidență și valorificate într-un termen rezonabil.

Totodată, Guvernul a simplificat procedura de declarare a bunurilor fără stăpân. Astfel, bunurile vor fi considerate automat fără stăpân după expirarea termenului de șase luni de la data preluării lor la evidență. Excepție fac bunurile supuse înregistrării într-un registru de publicitate, pentru care rămâne obligatorie depunerea unei acțiuni în instanță.

În ceea ce privește comorile descoperite pe teritoriul Republicii Moldova, legislația prevede că acestea trebuie predate gratuit statului dacă sunt recunoscute drept monumente istorice sau culturale. În celelalte cazuri, este stabilită o recompensă de 50% din valoarea comorii, care se împarte în mod egal între proprietarul imobilului în care a fost descoperită și persoana care a găsit-o. Recompensa se achită integral proprietarului dacă descoperirea a avut loc fără consimțământul acestuia.