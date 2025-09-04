Politica Fifor, despre declarațiile ministrului Oana Țoiu: Fiecare cuvânt se duce glonț în toate cancelariile lumii







Liderul PSD Arad, Mihai Fifor, a declarat că a asistat la „o mostră de isterie USR-istă” provocată de ministrul de Externe, Oana Țoiu, după ce aceasta a criticat participarea foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la summitul de la Beijing. „Cu regret constat că, nici după mai bine de două luni de mandat, miniștrii USR nu au reușit să înțeleagă diferența dintre fotoliul ministerial și scăunelul de la partid”, a continuat deputatul, într-o postare pe Facebook.

În contextul declarațiilor făcute de Oana Țoiu, Mihai Fifor a afirmat că statul român nu a fost reprezentat oficial la Beijing. Potrivit acestuia, la eveniment s-au aflat doar doi cetățeni români, foști demnitari, care au participat în „nume personal”.

„Cu regret constat că, nici după mai bine de două luni de mandat, miniștrii USR nu au reușit să înțeleagă diferența dintre fotoliul ministerial și scăunelul de la partid. Motiv pentru care mă văd nevoit să reamintesc: doamnă ministru, funcția pe care o ocupați nu vă dă dreptul să faceți politică de partid. Ca ministru, faceți o singură politică. Cea a României. USR-ul rămâne la poarta ministerului”, a mai adăugat acesta.

Liderul PSD Arad a afirmat că fiecare cuvânt al ministrului de Externe „se duce glonț în toate cancelariile lumii”, iar declarațiile sale au un impact direct asupra relațiilor României cu alte state.

„Poate înainte să fi vorbit public ieri, ar fi fost util să vă consultați cu premierul, șeful dumneavoastră direct. Sau, dacă nu vă răspunde la telefon, să cereți opinia președintelui. Pentru că, ce să vezi – și poziția președintelui Dan, și cea a premierului Bolojan au fost exact în cheia unor oameni de stat, echilibrate, corecte, așa cum se cuvine după ce juri să aperi interesele României”, a mai spus acesta.

El a adăugat: „Așa că, lăsați politica pe scăunelul de la partid și stați mai mult la serviciu. După ora 16, poate chiar rugați colegii din minister – oameni de carieră, jos pălăria – să vă explice ce înseamnă diplomația și funcția de ministru de externe.”

Postarea a fost făcută după declarațiile Oanei Țoiu legate de vizita foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la Beijing. Ministrul de Externe a afirmat că România nu poate fi reprezentată de politicieni care apar alături de Putin și a reamintit atacurile recente ale Rusiei asupra unor comunități din Ucraina în care se vorbește limba română.

„Au mers acolo ca persoane private şi se reprezintă doar pe ei inşişi dar probabil că invitația a fost bazata si pe rolul de fosti premieri şi indică o intenție de a arăta influența asupra României – dar Putin a reușit să arate doar că legaturile lor sunt legate de trecut si nu de viitorul României”, a spus ministrul de Externe.