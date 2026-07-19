Debitul Dunării a ajuns duminică la un nou minim istoric, de doar 1.650 de metri cubi pe secundă, un nivel comparabil cu cel înregistrat în 2005. Reprezentanții Administrației Naționale „Apele Române” spun că, deși în acest moment nu există riscul ca localitățile alimentate din fluviu să rămână fără apă potabilă, situația impune prudență, iar populația este îndemnată să economisească apa.

Potrivit reprezentanților instituției, tendința de scădere a debitului va continua și în primele zile ale săptămânii viitoare, pe fondul lipsei prelungite de precipitații.

„Astăzi, Dunărea atinge un nou minim istoric, respectiv vorbim de 1.650 m³/s, comparabil cu perioada lui 2005, iar această tendință de scădere se va menține, din păcate, în primele zile ale săptămânii imediat următoare. Sperăm însă că precipitațiile prognozate în bazinul Dunării pot să aducă un mic aport și situația să se îmbunătățească”, a declarat Ana Maria Agiu, reprezentant al Apelor Române.

Autoritățile avertizează că cele mai mari probleme sunt așteptate în a doua parte a săptămânii viitoare, când efectele secetei se vor resimți și mai puternic.

Din acest motiv, pe sectorul Călărași-Cernavodă au fost impuse restricții privind utilizarea apei pentru irigații.

„În a doua parte a săptămânii imediat următoare, situația este critică din cauza faptului că lipsa de precipitații se resimte. Din acest motiv, în special pe sectorul Călărași-Cernavodă, au fost impuse restricții la folosință, pentru irigații. Aceasta înseamnă furnizarea cu debite reduse sau într-un anumit interval de timp a apei”, a explicat Ana Maria Agiu.

Reprezentanții Apelor Române subliniază că alimentarea populației cu apă potabilă nu este afectată în prezent și rămâne principala prioritate.

Totodată, instituția le recomandă cetățenilor să utilizeze apa cu responsabilitate, în contextul în care seceta și temperaturile ridicate pun presiune asupra resurselor de apă.

„Este nevoie de foarte multă prudență în gestionarea resursei de apă și apelul nostru este, în aceste perioade, așa cum a fost și altădată, pentru economisirea apei și folosirea ei exclusiv pentru alimentarea cu apă, astfel încât apa de băut să ajungă pentru toți”, a transmis reprezentanta Apelor Române.

Potrivit instituției, chiar dacă Dunărea a ajuns la un nou minim istoric, nu există, în acest moment, riscul ca localitățile alimentate din fluviu să rămână fără apă potabilă. Evoluția situației va depinde însă de precipitațiile prognozate în bazinul Dunării, care ar putea contribui la creșterea debitului în perioada următoare.