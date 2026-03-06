Farul Constanța, învinsă de echipa Csikszereda la Miercurea Ciuc. Singurul gol, înscris cu o lovitură de cap

Csikszereda a câștigat vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, în fața echipei Farul Constanța, în primul meci al ultimei etape din sezonul regular al Superligii.

La Miercurea Ciuc, Farul a avut posesia și ocaziile mai importante în prima repriză, iar Jovan Markovic a fost implicat în principalele faze de atac. Atacantul oaspeților a avut prima mare ocazie în minutul 2, însă Pap a respins șutul. În minutul 28, Markovic a reluat cu călcâiul, iar mingea a trecut puțin pe lângă bară.

Cinci minute mai târziu, arbitrul Iulian Călin a acordat penalty pentru gazde, după un contact în careu între Markovic și Nagy. Paszka a executat lovitura de pedeapsă, însă Rafael Munteanu a respins cu piciorul, iar la pauză scorul a rămas 0-0.

După pauză, Csikszereda a echilibrat jocul, iar Nagy a ratat în minutul 58, trimițând cu capul peste poartă dintr-o poziție bună. Gazdele au continuat să atace și au deschis scorul în minutul 71. Paszka a centrat în careu, iar Eppel a înscris cu o lovitură de cap.

În minutul 79, Rafael Munteanu a intervenit decisiv la șutul lui Duszinski și a evitat golul. Csikszereda s-a impus cu 1-0 în fața Farului și a obținut al optulea succes din acest sezon. Farul e pe locul 11, cu 37 de puncte, în timp ce Csikszereda e pe 12, cu 32 de puncte.

Csikszereda: E. Pap - Paszka, Hegedus, Palmeş, Trif – Loeper (Gustavinho 68), Veres (Duszinski 67), Csuros, Bodo (Bota 78), Jebari (B: Vegh 78) – Z. Nagy (Eppel 64). Antrenor: Robert Ilyeş.

Farul Constanța: R. Munteanu - D. Maftei, Larie, Gustavo Marins (Ţîru 75), L. Pellegrini (Goncear 75)- Ramalho, Dican (Radaslavescu 82), C. Ganea – N. Grigoryan (Cr. Sima 65), Markovic (Vojtus 65), R. Tănasă. Antrenor: Ianis Zicu.

Cartonaşe galbene: Csuros 50; Arbitri: Iulian Călin - George Neacşu, Nicuşor Marin; Arbitri VAR: Sorin Costreie - Radu Ghinguleac.