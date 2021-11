Extravaganța lui Selly. Cunoscutul vlogger a cheltuit 25.000 de euro în doar câteva ore și a povestit pe ce s-au dus banii

Selly câștigă foarte bine din vlogging și reușește să-și satisfacă multe capricii. Recent, tânărul a povestit pe ce a cheltuit suma de 25.000 de euro în doar câteva ore.

Selly a cheltuit 25.000 de euro pentru câteva ore de filmare

Vloggerul are printre proiecte un film ce va rula în cinematografe în luna decembrie. Pentru o singură zi de filmare, Selly a învestit 25.000 de euro. „Titlul e 100% adevărat. Nu am cheltuit 25.000 de euro pe haine, pe accesorii, pe încălțăminte și pe alte lucruri de genul asta…ceea ce nici nu vă recomand să faceți. În schimb, am cheltuit această sumă de bani într-o singură zi de filmare al noului nostru film, „Tabăra de vară”.

Și nu am cheltuit doar eu, eu sunt un investitor în filmul ăsta, am investit o parte necesară din producția lui, sunt și alte persoane care la rândul lor au investit, dar atât a costat o zi de filmare de la filmul ăsta”, a povestit Selly.

El a precizat că, raportată la banii ce se învârt în lumea cinematografiei, suma nu este deloc una impresionantă. Nu e mult neapărat în lumea filmului, dacă ar fi să comparăm cu celebrele filme suntem ultimii săraci. Ideea e că, în mod normal, o zi de filmare la filmul nostru costă cam 20.000. Am avut însă o zi mai specială în care am cheltuit 5.000 de euro doar pe teste covid.”, a mai afirmat cunoscutul vlogger.

Doar testele pentru coronavirus costă și câte 5.000 de euro

Selly a mai precizat că au fost zile în care a fost nevoit să scoată din buzunar 5.000 de euro doar pentru a achita testele anti-coronavirus. Fără de care nu se poate lucra în contextul actual al pandemiei. Vloggerul privește totul ca pe o investiție și speră ca producția cinematografică să se bucure de succes și să-i aducă un profit considerabil.