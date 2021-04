Andrei Șelaru, cunoscut ca Selly, i-a dat o replică lui Victor Ciutacu, după ce jurnalistul l-a numit „papagal gonflat artificial” pe vlogger. În contextul în care Selly aunțase că nu va mai realiza emisiunea de la Prima TV. „Vezi, bă, diferența asta dintre generații, adică cum jignim noi și cum jignesc ei?! Mi se pare fabulos!

Replica dată de Selly după atacul lui Victor Ciutacu. „Ăla de la RTV? Dar, uite că oamenii au pasiuni la care nu te-ai aștepta”

A zis despre asta? Domnul Ciutacu? Îl salut pe domnul Ciutacu, am văzut că e foarte… se îmbracă foarte, nu știu dacă ai observat. Îi plac adidașii, îi plac sneakers-ii, e așa, pe tinerețe, forță, domnul Ciutacu. Am un tovarăș care face adidași, vinde adidași, e resaler de adidași dădea Ciutacu mesaje că ”frate, ai perechea aia de Jordan?” și am fost șocat.

Ciutacu ăla de la RTV? Dar, uite că oamenii au pasiuni la care nu te-ai aștepta”. A spus Selly în cadrul unui podcast. Apoi, el și-a continuat discursul îndreptat împotriva lui Victor Ciutacu.

„Cum jignim noi și cum jignesc ei”

„Nu i-am auzit nici pe ei (n.r. – părinții lui Selly) să fie fanii domnului Ciutacu, dar după modul în care a formulat acest mesaj, pare că pe el l-a durut ceva. Niște formulări din astea… Nu am nimic personal cu domnul Ciutacu, nu îl cunosc.

Părerea lui e părerea lui. Dar, vezi, bă, diferența asta dintre generații, adică cum jignim noi și cum jignesc ei?! Mi se pare fabulos! Dacă aș vrea să jignesc un om nu aș folosi niciodată acest repertoriu de cuvinte, papagal gonflabil, dacă vrei. Dar, e părerea domniei sale și o respect. Sunt convins că am intrat pe un teren despre care nu știam foarte multe lucruri, deci aici cred că domnul Ciutacu are dreptate.” A mai afirmat Andrei Șelaru.