Ce s-a întâmplat de fapt la petrecerea lui Selly. Diss – răspunsul lui Tzancă Uraganu. Tzancă Uraganu cântat la această petrecere alături de Costel Biju, un alt manelist cunoscut. „Nu știu ce este atât de grav. Eu nu consider că eram chiar așa mulți cum se spune. Și dacă eu vreau să beau acum un șpriț nu pot să chem niște băieți la mine?

Eram câțiva. Nu a fost într-un restaurant sau ceva. De aceea nici nu am văzut așa mare problemă. Dacă venea cineva, nu puteam să îi dăm afară din casă.

Dacă suntem 20 nu ne îmbolnăvim și dacă sunt 30 ne îmbolnăvim? Ne-am săturat de un an de zile cu atâtea reguli, nu s-a îmbolnăvit nimeni de la o petrecere de 30 de persoane.

Eu nu am văzut niciun polițist, să fiu sincer. Nu știu dacă au venit, nu îmi aduc aminte. Selly nu a avut de gând să facă o petrecere așa mare, dar au venit mai mulți decât se aștepta, oricum nu a fost vina lui”, a spus manelistul la Xtra Night Show.

Ce s-a întâmplat de fapt la petrecerea lui Selly

Amintim că şi Selly a reacționat după ce fost amendat din cauza petrecerii de la Snagov. El a declarat că nu înțelege de ce există atâta ipocrizie în România: „Am fost weekendul acesta la o vilă în Snagov cu câțiva prieteni, cei mai apropiați prieteni ai mei, ca să îmi sărbătoresc ziua de naștere. Bineînțeles că din toată treaba asta a ieșit scandal național. Toată România fierbe că m-am văzut eu cu câțiva prieteni. Lumea e supărată că noi ascultăm manele la petrecere.

Este ireal câtă ipocrizie poate exista în țara asta! Eu am primit amendă pentru că am făcut această petrecere în pandemie. Legea e foarte stupidă. Pentru că legea ar trebui să fie aceeași pentru toți.

Spuneți-mi mie cum e legea aceeași pentru toți, când la Loft e plin, la Nuba e plin. Legea e complet idioată. În club e voie și toți oamenii stau lipiți unii de alții.

Eu îmi asum. Eu am încălcat legea și am plătit. Doar susțin cu tărie faptul că legea e complet idioată. Mi se pare așa oarecum nedrept pentru că eu chiar am încercat să iau toate măsurile ca să nu ia nimeni Covid-19 de la petrecerea mea. Pentru că asta e un risc real asupra carierei mele.

Eu am rugat pe toată lumea care a venit să facă testul Covid-19. Mai sunt câțiva care au uitat, dar 90%-95% dintre participanți mi-au trimis poză cu testul și cu buletinul. Mie nici până la ora asta nu mi s-a comunicat ce amendă am primit. Nu am primit nici un proces verbal. Nu am nimic de la ei”, a transmis Selly, conform retetesivedete.ro.