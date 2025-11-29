Explozia de fake-uri pe resale: geanta „de firmă” care valorează 90 de lei, vândută la preț triplu

Dacă vă doriți o geantă de nișă, dar nu aveți suficienți bani pentru a o lua nouă și alegeți site-urile de resale, este important să cereți factura originală. Altfel riscați să dați o grămadă de bani pe o geantă fake.

Resale-ul este o modalitate prin care poți cumpăra un produs ce la un moment dat părea inaccesibil. Doar că acum și acest tip de comerț s-a umplut de fake-uri și e complicat să faci diferența între ceea ce e original și ce nu.

Cum este spre exemplu această geantă despre care vânzătorul spune că este Loubutin. gentuța pare ruptă din magazinul de lux. Cu toate acestea unii spun că nu este originală. Vânzătorul spune că prețul pentru care renunță la acest accesoriu este de 400 de lei.

Cu toate acestea, una dintre cele care vrut să cumpere itemul a descoperit că o astfel de geantă valorează aproape 90 de lei pe un site din China. Astfel că geanta poate să fie cumpărată de acolo și vândută la superpreț. Drept urmare în cazul în care doriți să faceți o astfel de achiziție este recomandat să cereți factura originală.

Brandurile de acest fel oferă la achiziție facturi pentru orice fel de cumpărătură. Iar în general cumpărătorii păstrează astfel de documente, mai ales că sunt cerute în cazul unei revânzări.

De asemenea cereți cât mai multe poze ale produsului. Iar în cazul în care vreți să fiți siguri de achiziție cereți plata ramburs cu verificare. În acest fel reduceți posibilitățile unei eventuale înșelăciuni.

Dar în această perioadă în care toată lumea aleargă după cadouri, mulți dintre cei care vor să facă bani pun la vânzare astfel de produse care nu sunt originale. Câștigul vine din vânzarea la suprapreț și din graba celor care vor să ”facă o afacere bună”.