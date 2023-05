Exclusiv EVZ. Scandalul Horodniceanu. Dezvăluiri din rapoartele celor doi subofițeri, cercetați de superiori

Agenții, cercetați de Controlul Intern

Agentului șef Tudor Lupu, un polițist cu 15 ani de experiență, și mai tânărului său coleg agent Petru David, absolvent al Școlii de Agenți de Poliție de la Câmpina, promoția noiembire 2022, nici prin cap nu le-a trecut că vor fi protagoniștii unui uriaș scandal național. O poveste cu un procuror nemulțumit, ba chiar iritat la maximum pentru că a fost tras pe dreapta și doi agenți de la Poliția Rurală care acum sunt cercetați de ofițerii de la Controlul Intern pentru că l-au oprit pe vicele CSM din drumul lui.

O misiune nocturnă, care trebuia să fie una obișnuită, s-a terminat în birourile șefilor unde cei doi agenți au ajuns cu rapoartele ”în dinți”, documente în care au consemnat fiecare detaliu al acțiunii.

Misiunea nocturnă din Schitu Duca

Totul s-a consumat în miez noapte pe un drum dintre Iași și Vaslui în comuna Schitu Duca. Acolo, fostul șef al DIICOT a fost oprit în trafic pentru că la depășirea mașinii de poliție în care se aflau cei doi agenți, nu a semnalizat manevra. Atitudinea sfidătoare a procurorului Horodniceanu și amenințările cu informarea șefilor acestuia (n.r. chestorul Costel Gâtlan) a fost filmată de tânărul agent David cu telefonul său mobil pentru că body cam-ul părea să aibă probleme tehnice. Aceste date au fost trecute în raportul său.

”Am decis să filmez pentru protecția mea”

”Am pornit camera de corp (body cam-ul), dar pentru că am realizat că are probleme, că becul care indică funcționarea aparatului se aprindea și se stingea, am decis să filmez cu telefonul meu mobil. Am decis să filmez pentru protecția mea deoarece în ultimele două luni am avut trei cazuri în care șoferi opriți de noi în trafic au devenit violenți”, ne-au dezvăluit surse apropiate anchetei, din declarația prin care a motivat în raport polițistul David decizia de a filma discuția cu procurorul Horodniceanu.

Tot în rapoarte, cei doi agenți au detaliat și momentele de dinainte de a-l opri pe fostul șef al DIICOT, aflat la volanul mașinii personale, persoană pe care au susținut în continuare că nu o cunoșteau. Din explicații polițiștilor reise că mașina numărului doi din CSM a rulat o bucată de drum în spatele celei de poliție pentru că nu o putea depăși din cauza linei continue care în acea zonă de drum despărțea cele două sensuri de mers. Însă, când legile rutiere au permis, procurorul Horodniceanu s-a lansat în depășire.

”A coborât din autoturism, venind violent spre mașina de poliție”

”A mers în spatele nostru (n.r. al mașinii de poliție) unul sau doi kilometri. Circula aproape de noi, aveam senzația că merge cu faza lungă, dar ne-am înșelat din cauza înălțimii mașinii sale față de a noastră. Când a avut linie discontinuă, a țâșnit fără semnal. Atunci am pus în funcțiune semnalele luminoase și acustice, iar el (n.r. procurorul Horodniceanu) a tras dreapta și a frânat brusc. Am frânat și noi, dar până să coborâm din mașină acesta a coborât din autoturism venind violent spre mașina de poliție, spre geam. Striga ceva de genul <de ce m-ați oprit?>. Acela a fost momentul în care am pornit filmarea”, a scris agentul David în raportul înaintat ofițerilor de Controlul Intern care au declanșat cercetările împotriva polițiștilor care l-au oprit în trafic de fostul șef al DIICOT.

Polițiștii au mai adăugat, ne-au dezvăluit aceleași surse, că după modul în care fostul șef al DIICOT a ieșit din mașină cu agresivitate, au crezut inițial că au de-a aface un șofer carea băut. Dar, când au interacționat cu el, agenții s-au lămurit imediat că acesta nu consumase alcool și că gesturile erau ale un om foarte nervos.

Agentul David a șters filmarea din telefonul său

Incidentul în timpul căruia procurorul Horodniceanu a făcut instrucție cu cei doi agenți care l-au oprit a fost imediat raportat șefului direct, iar înregistrarea discuției a ajuns pe grupul intern de whatsapp. De acolo, filmarea a ajuns pe mai multe grupuri și apoi la conducerea unui sindicat. Agentul David spune că după ce a postat înregistrarea pe grupul intern a șters-o din cauza faptului că memoria telefonului său era plină.

Incidentul nu a fost raportat la IGP

Șefii IPJ Iași au considerat că mai-marii Poliției Române nu sunt interesați de acest caz care l-a avut în centrul atenției pe vicepreședintele CSM, procurorul Horodniceanu, așa că nu l-au raportat așa cum o cer procedurile interne în raportul de evenimente zilnice.

În timp ce procurorul Daniel Horodniceanu vorbește despre regrete în legătură cu reacția sa disproporționată față de cei doi polițiști, agenții au fost chemați, ieri, la prânz, la ordin, în biroul ofițerilor de la Control Intern. Fiecare dintre agenți a așternut pe două, trei pagini cum și de ce au acționat.

”Acum, noi, sindicatul, trebuie să ne asigurăm că cei doi agenți nu vor suporta cine știe ce consecințe pentru că doar și-au făcut treaba”, ne-a declarat Cosmin Andreica, liderul Sindicatului Europol.