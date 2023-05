Exclusiv. Primele declarații ale procurorului Daniel Horodniceanu, după incidentul din trafic cu polițiștii

Daniel Horodniceanu, actual vicepreședinte al Consiliului Suprem al Magistraturii (CSM) a fost oprit în trafic în urmă cu două zile.

Incidentul a avut loc pe o șosea dintre Iași și Vaslui unde procurorul a fost oprit de un echipaj al poliției rurale care patrula în zonă. Motivul, așa cum reiese din discuția înregistrată, a fost că procurorul nu ar fi semnalizat atunci când a depășit mașina de serviciu a agenților. Pe fondul nemulțumirii că a fost oprit, dar și pentru faptul că nu a fost recunoscut, Horodniceanu a făcut instrucție cu cei doi polițiști care au filmat discuția cu ei.

Referitor la acest incident, procurorul Danel Horodniceanu, fost șef al DIICOT, și din ianuarie 2023 vicepreședinte în cadrul CSM, ne-a declarat, în exclusivitate, comparând totul cu o scenetă pusă la punct de cei doi agenți. În plus, magistratul regretă cele întâmplate și pune reacția sa pe seama unor provocări ale agenților, venite însă pe un fond sensibil legat de unele probleme personale.

”Am asistat la o scenetă bine pusă la punct de doi polițiști care mă cunoșteau”

”Am remarcat că în cursul zilei de astăzi a apărut în presă o înregistrare cu oprirea mea în trafic de un echipaj de poliție pentru o presupusă contravenție rutieră. La prima vedere, pentru un personaj neutru, avem de a face cu un polițist la datorie, care rezistă presiunilor încercate de un procuror, oprit în trafic în mod corect. În realitate, lucrurile stau în alt mod: am fost oprit în trafic la ora 1.30, noaptea, de un echipaj al poliției rurale, fără a încălca vreo normă rutieră. Am asistat la o scenetă bine pusă la punct de doi polițiști care mă cunoșteau.

Astăzi am aflat că această scenetă a fost și filmată, probabil cu un dispozitiv de înregistrare ascuns, și nu cu body-cam. Imaginile sunt, însă, prelucrate, filmul având și alte pasaje, tăiate, însă. Aș accentua ideea că filmarea, scoasă din context, ilustrează un personaj reprobabil care abuzează de putere în fața unui polițist la datorie. Comportamentul meu intrigat poate avea un sens – deși e greu să privești ca acceptabil orice exces de putere – doar în contextul mai larg în care conduceam regulamentar și polițiștii m-au oprit în condițiile descrise, precum și de faptul ca nu este prima dată când se întâmpla asta”.

”M-am aflat într-o sitație provocată, îmi reproșez că nu am rezistat provocării”

„Faptul că pretindeau ca nu ne cunoaștem a fost de natură să mă provoace, o dată în plus, și să reacționez astfel. Realizez ca m-am aflat într-o situație provocată, dar ce este regretabil, și îmi reproșez acest lucru, este ca nu am rezistat provocării și, pe acest fond emoțional, probabil și combinat cu unele probleme personale, am reacționat în acest mod, care nu mă caracterizează. Dacă s-ar trece dincolo de reactia mea, pe care, fie ea si provocată, o regret sincer, subiectul conține și tema mai largă a faptului că politistii pot opri fără niciun motiv soferii în trafic pretinzând încălcări ale legii a căror falsitate este imposibil de probat pentru șofer. Dincolo de calitatea mea de magistrat, dacă in film ar fi fost un om revoltat de oprirea în trafic fără motiv, filmul evenimentelor ar fi generat altfel de emoții publice”.



Cine este procuror Daniel Horodniceanu

Licențiat în Drept, Daniel Horodniceanu și-a început cariera ca procuror de urmărire penală la Parchetele de pe lângă Judecătoria Fălticeni, Pașcani și Iași. De la sfârșitul anului 2005, Horodniceanu este în structura DIICOT, Birou Teritorial Iași ca procuror, instituție în fruntea căreia ajunge după șapte luni ca procuror-șef.

Între 2015 și 2018 s-a aflat la vârful DIICOT, structura centrală. Când mandatul de la București a expirat și Horodniceanu a cerut revenirea la Iași, au apărut informaţii conform cărora ar fi fost vizat într-un dosar DNA care a fost clasat. Nu a vrut să spună despre ce e vorba, dar s-a arătat supărat că DNA nu l-a informat. I s-a aprobat solicitarea și s-a întors la DIICOT Iași.

În 2019 procurorul Daniel Horodniceanu a contestat la instanța de contencios, la Curtea de Apel Iași, procedura de selecție a procurorului general, post pentru care candidase și el, dar fusese respins de comisia de interviu prezidată de Tudorel Toader. Nu a obținut satisfacție.

De numele său se leagă mai multe cazuri celebre, rămase fără finalitate.

Jurnaliştii Sky News care au filmat reportajul din care reieşea că în România s-ar face trafic cu arme de asalt ar fi trebui să dea declaraţii în ancheta începută de DIICOT, doar dacă procurorii din Regatul Unit vor da curs cererii omologilor români. Nu s-au înregistrat însă progrese în privința înființării unei comisii rogatorii, a spus Daniel Horodniceanu. „Nu avem până în acest moment niciun fel de rezultat, fapt care ne îngrijorează, pentru că au trecut deja două luni, iar inculpații din România sunt puși sub măsuri preventive. Ceea ce pare cumva injust, pentru că nu au acționat de unii siguri. Înțeleg că dosarul a ajuns la Home Office, în Marea Britanie, așteptăm un răspuns. Dacă nu, vom continua demersurile internaționale în acest sens”, a spus la acea vreme Daniel Horodniceanu, procurorul-șef la DIICOT, conform Digi24.ro.

Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au respins definitiv cererea procurorilor DIICOT de prelungire a arestului preventiv în cazul celor trei bărbați români care apar în reportajul realizat de televiziunea britanică Sky News.

Presa vremii a dezvăluit și a vorbit mai mult despre o înscenare decât despre o acțiune de trafic de arme.

Nici în Dosarul Black Cube nu a reușit să lămurească lucrurile.

Din luna ianuarie a acestui an, Horodniceanu este vicepreședinte al CSM, instituție la vârful căreia este judecătorul Daniel Grădinaru (foto).