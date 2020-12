Herman Berkovits, medicul cu origini românești al premierului Beniamin Netanyahu, vorbește în exclusivitate pentru EvZ despre o perioadă care va intra în istoria statului – ca fiind o ultimă carantină -, în contextul în care campania de vaccinare înaintează într-un ritm alert. Matematica le arată autorităților că, în scurt timp, majoritatea israelienilor va fi vaccinată.

Cumpărăturile vor putea fi făcute doar de la magazinele cele mai apropiate de casă

Carantina pe care israelienii o au în față – acceptată de majoritatea populației, dar și contestată în același timp de unii -, este gândită pe perioada a două săptămâni cu începere de duminică de la ora 17.00. Din acel moment, Israelul va fi complet închis. Nimeni nu iese din țară, iar cei care vor intra vor trebui să treacă printr-o perioadă de 14 zile de carantină în locuri special amenajate. Se închid magazine – cu excepția celor alimentare și a farmaciilor -, elevii claselor V-X vor întrerupe cursurile, numărul persoanelor ce pot participa la adunări în aer liber va fi limitat la 20, iar în spații închise la 10. Excepție vor putea face doar evenimentele bisericești ținute în aer liber unde se va permite participarea a cel mult 100 de persoane împărțite în grupuri de zece oameni.

Transportul public se va reduce la jumătate pe perioada carantinei totale, dar activitatea instituțiilor care au contribuție mare la economia statului și unde nu există riscul de a fi focare de infecție, vor rămâne deschise. Din casă se va putea ieși pentru tratamente medicale, pentru vaccinare, dar și cu alte cu motive bine întemeiate, ce vor putea fi justificate. Aprovizionarea cu produse de bază se va putea face din magazinele cele mai apropiate. Programul școlilor pentru copii cu dizabilități, al grădinițelor, cursurile pentru elevii claselor I-IV și XI-XII, dar și deciziile instanțelor care permit transferul copiilor de la un domiciliu la altul în cazul părinților divorțați dar care au tutelă, nu vor fi afectate.

Obiective: sub 1.000 de îmbolnăviri zilnice și rata de transmitere a coronavirusului, 1

”Ne așteaptă o nouă perioadă grea, dificilă, cu restricții majore. Carantina totală este gândită pentru două săptămâni, începând de duminică, 27 decembrie și are ca obiective scăderea numărului de îmbolnăviri zilnice la sub 1.000 și a ratei de transmitere la 1. Premierul Netanyahu ar fi vrut ca această carantină să fie aplicată de acum o săptămână, să nu se fi ajuns în situația de astăzi când avem 3.500-4.000 de cazuri zilnice. Până la urmă a fost ales acest moment. O să fie greu, dar sunt doar două săptămâni. Dacă aceste obiecte sunt îndeplinite, nu va fi nevoie de o prelungire a carantinei cu alte două săptămâni. Oricum, judecând prin prisma campaniei de vaccinare care este foarte bine primită de populație, aceasta va fi cu siguranță ultima carantină a Israelului”, ne-a explicat Herman Bercovits, medicul cu origini românești care are în mâini viața liderului de la Ierusalim.

Mutațiile apărute la coronavirus au fost depistate și în Israel la câteva persoane care au venit din Marea Britanie. Din acest motiv, gradul de alertă a crescut semnificativ și israelienii care vor să se întoarcă acasă o pot face doar respectând reguli extrem de stricte: trebuie să stea 14 zile în carantină în hoteluri speciale puse la dispoziție de autorități unde respectivele persoane vor fi izolate complet, chiar și de membrii familiilor lor. În cazul în care cei care trebuie plasați în carantină suferă de boli cronice, de dizabilități sau au copii mici în grijă, le este permis să fie izolați la domiciliul lor. Străinii nu pot intra în Israel, iar aeroporturile sunt închise de miercuri.

Vaccinul nu este obligatoriu, dar fără dovada administrării lui accesul în instituții publice ar putea fi limitat sau interzis

De aproape o săptămână, autoritățile medicale din Israel au declanșat campania de vaccinare anti-COVID-19 la nivel național. Primul care a demonstrat încrederea în acest ser a fost chiar premierul Beniamin Netanyahu vaccinat de medicul său cu origini românești, Herman Bercovits. Evenimentul a devenit unul mondial fiind transmis în direct și pare să fi avut un uriaș impact pozitiv asupra israelienilor. Cifrele arată că peste 250.000 de oameni care se încadrează cerințelor au fost vaccinați deja de la debutul campaniei în puncte special amenajate în zeci de spitale și în policlinici, locuri unde acum alte sute de mii de persoane stau la cozi în așteptarea administrării serului care să-i imunizeze în fața coronaviruslui ucigaș.

”Campania de vaccinare a fost foarte bine primită de populație. Acum, după ce au văzut că și premierul Netanyahu s-a vaccinat, sute de mii de oameni stau la cozi la spitale și la policlinici pentru a fi vaccinați. Vaccinul se face, în baza buletinului de identitate, în toate spitalele și policlinicile din țară. Se face întâi un vaccin și, la trei săptămâni distanță, se face al doilea. Sunt niște perioade calculate în funcție de dezvoltarea anticorpilor la acest virus. Este gratuit, dar nu este obligatoriu. Este opțiunea fiecărui cetățean. Dar, dacă nu face vaccinul omul nu va avea acel pașaport medical cu dovada administrării lui, iar dreptul de a intra în anumite instituții publice sau la bordul aeronavelor îi va putea fi limitat sau interzis”, a mai explicat doctorul ofical al lui Beniamin Netanyahu.

Copiii premierului Netanyahu nu au fost vaccinați. Încă nu nu au dreptul

În prima serie a campaniei de vaccinare au fost introduse persoanele de peste 60 de ani, cele care suferă de boli cronice și personalul medical. Le vor urma indivizi aleși în funcție de vârstă, cei din structurile de apărare și angajații din învățământ (profesori, învățători, educatori), iar printre ultimii vor fi vaccinați tinerii peste 16 ani. De aceea, în această fază, copiilor lui Netanyahu – celor doi băieți -, nu le-a fost administrat serul anti-COVID-19.

”Copiii lui Netanyahu nu au încă dreptul să fie vaccinați. Pe el (n.r. premierul Netanyahu), eu l-am vaccinat, iar pe soția sa (n.r. Sara), am condus-o la o policlinică unde i s-a administrat serul. Ea nu a avut nici o reacție adversă, iar el doar mică iritație la nivelul pielii, în zona înțepăturii. Premierul a continuat să lucreze conform agendei sale. Ulterior, am fost vaccinat și eu și soția mea. Pe mine m-a durut un pic capul, atât. Campania de vaccinare a întregii populații este preconizată să se încheie în cel mai scurt timp. Până la sfârșitul lunii decembire vom avea patru milioane de doze, iar în ianuarie este preconizat să primim alte opt milioane. Suficient pentru toată populația Israelului”, a mai spus Berkovits.

Israelul ia în calcul să-i încludă pe palestinieni în programul de vacinare anti-COVID-19

Optimismul autorităților de la Ierusalim în lupta cu pandemia de coronavirus este cu atât mai mare cu cât medicul Berkovits spune că, prin luna martie, Israelul va avea și propriul vacin, produs intern, care acum se află într-o etapă finală de testare.

„În primăvară, probabil prin martie, vom avea și vaccinul nostru, podus în Israel. Acel ser, omologat, aflat acum în etapa a doua de testare, va putea completa, la nevoie, necesarul de doze. Noi ne gândim și la viitor. După ce toată populația Israelului va fi vaccinată, se vorbește în cercurile politice că Israelul își va îndrepta atenția și asupra palestinienilor care ar putea fi incluși într-un progam de vaccinare anti COVID-19. Asta se va întâmpla, probabil, într-un viitor apropiat”, ne-a mai spus Herman Berkovits, medicul care se îngrijește de sănătatea unuia dintre cei mai influenți oameni politici ai plantetei.