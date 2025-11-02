Evz.ro. O nouă explozie într-un bloc din România. Nicușor Dan, la braț cu Cătălin Drulă, în lupta pentru primăria generală

Evz.ro vă prezintă cele mai importante titluri ale evenimentelor petrecute astăzi, 2 noiembrie. Explozie într-un bloc din Râmnicu Sărat. Deflagrația ar fi fost provocată de acumulări de gaze.

O explozie neurmată de un incendiu a izbucnit, duminică dimineață, într-un bloc din Râmnicu Sărat, cel mai probabil din cauza unor acumulări de gaz. Aproximativ 50 de persoane s-au autoevacuat, potrivit Inspectorstului pentru Situații de Urgență(ISU) Buzău.

Cătălin Drulă va candida la Primăria Bucureşti, susţinut de Nicuşor Dan şi Dominic Fritz. Președintele României, Nicușor Dan, i-a fost alături, azi, candidatului pentru primăria generală a Capitalei, Cătălin Drulă.

Melodie legionară, cântată de corul Tronos Junior în Catedrala Națională. Un moment controversat a avut loc pe 30 octombrie în Catedrala Naţională, unde corul Patriarhiei Tronos Junior a interpretat o melodie pe versurile lui Radu Gyr, poet cunoscut și ca propagandist al Mişcării Legionare. Gestul a stârnit critici, liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, catalogând incidentul drept „o prăbuşire morală”.

Călin Georgescu și legăturile financiare cu o rețea de spionaj rus. Călin Georgescu, fost candidat la președinția României, este implicat într-o investigație care a atras atenția autorităților române și internaționale.

Atac armat într-un tren din Marea Britanie. Zece persoane au fost înjunghiate. Ce a stat la baza violențelor. Două persoane au fost arestate după ce zece persoane, dintre care nouă cu răni care le pun viața în pericol, au fost transportate la spital în urma unei serii de înjunghieri într-un tren lângă Cambridge, în estul Angliei, sâmbătă. Prim-ministrul Keir Starmer a denunțat incidentul drept „îngrozitor”.

Jobul care a detronat IT-ul la câștiguri. Angajații nu au nevoie de studii superioare și câștigă mii de euro lunar. Joburile din domeniul IT se află pe lista celor mai bine plătite din România, însă există domenii în care salariile sunt cel puțin la fel de generoase sau chiar mai mari. Șoferii care lucrează în sectorul de transport internațional se bucură de câștiguri mari, mulți dintre ei ajungând să câștige 4.000 de euro pe lună, în funcție de rută, experiență și companie.

Explozie într-un supermaket din Mexic. Cel puțin 23 de persoane și-au pierdut viața. Cel puțin 23 de persoane, inclusiv copii, și-au pierdut viața în urma unei explozii într-un supermarket din Hermosillo, capitala statului Sonora, în nordul Mexicului.