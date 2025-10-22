Elon Musk îl atacă pe șeful interimar al NASA: „Nu are IQ-ul necesar”

Într-un schimb public de replici, Elon Musk, CEO-ul SpaceX, l-a atacat pe Sean Duffy, administratorul interimar al NASA și secretar al Transporturilor din SUA, acuzându-l că pune în pericol agenția spațială americană.

Conflictul a izbucnit după ce Duffy a anunțat că NASA va redeschide licitația pentru contractul Artemis III, inițial atribuit SpaceX, din cauza întârzierilor în dezvoltarea rachetei Starship.

Sean Duffy, administratorul interimar al NASA, a subliniat în mai multe declarații că agenția nu se va baza pe o singură companie pentru misiunea Artemis III și că succesul programului spațial american depinde de competitivitate și diversitate.

El a menționat că obiectivul principal este să întoarcă astronauții pe Lună înainte ca China să atingă acest obiectiv, evidențiind importanța strategiei pe termen lung și a gestionării eficiente a contractelor cu diferiți furnizori.

Duffy a afirmat că provocările tehnice întâmpinate de SpaceX nu vor împiedica progresul NASA și că agenția va continua să caute soluții rapide și sigure.

Elon Musk a reacționat rapid și dur pe rețeaua socială X, criticând public deciziile lui Sean Duffy și managementul agenției NASA.

Musk a scris că Duffy „încearcă să ucidă NASA” și a sugerat că persoana responsabilă de programul spațial al Statelor Unite „nu poate avea un IQ de două cifre”.

Should someone whose biggest claim to fame is climbing trees be running America’s space program? 🤔 — Elon Musk (@elonmusk) October 21, 2025

Aceste comentarii vin după ce NASA a decis să accepte propuneri de la mai multe companii pentru misiunea Artemis III, nu doar de la SpaceX, care a avut întârzieri semnificative în dezvoltarea rachetei Starship.

Musk a subliniat în postările sale că, în ciuda acestor probleme, SpaceX progresează „cu viteza fulgerului” comparativ cu restul industriei spațiale și a afirmat că Starship va finaliza întreaga misiune lunară, avertizând că succesul competiției depinde de recunoașterea progreselor companiei sale.

Comentariile sale au atras atenția atât a publicului, cât și a instituțiilor spațiale americane.

Tensiunile dintre administrația publică și companiile private din sectorul spațial au ieșit la iveală prin conflictul dintre Elon Musk și Sean Duffy.

Musk l-a criticat dur pe Duffy, administratorul interimar al NASA, acuzându-l că subminează agenția și că nu are pregătirea necesară pentru a coordona programul spațial american.

În centrul disputelor se află misiunea Artemis III, pentru care SpaceX deține un contract de 2,9 miliarde de dolari, dar întârzierile repetate ale rachetei Starship au determinat NASA să redeschidă competiția pentru alte propuneri.

Sean Dummy is trying to kill NASA! https://t.co/cP0RxP09rt — Elon Musk (@elonmusk) October 21, 2025

Duffy a subliniat că agenția nu se va baza pe o singură companie și că diversificarea partenerilor este esențială pentru succesul misiunii și pentru menținerea avantajului SUA în cursa spațială cu China.

Musk a susținut în continuare că SpaceX va finaliza întreaga misiune și a recomandat susținerea unui alt miliardar, Jared Isaacman, pentru poziția de administrator permanent.

NASA a subliniat că prioritatea principală a agenției rămâne succesul programului Artemis și întoarcerea astronauților pe Lună înaintea Chinei.

Purtătorii de cuvânt au menționat că agenția urmărește colaborarea cu mai multe companii private pentru a reduce riscurile asociate dependenței de un singur contractor și pentru a accelera dezvoltarea tehnologiilor necesare misiunilor lunare.

De asemenea, s-a precizat că Sean Duffy, administratorul interimar, nu intenționează să conducă permanent agenția, dar este angajat să asigure continuitatea programelor.

NASA a încurajat companiile concurente, precum Blue Origin și SpaceX, să propună planuri detaliate pentru realizarea misiunilor Artemis.