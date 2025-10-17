Elon Musk ar putea conduce „Clubul trilionarilor” care va dicta viitorul lumii

Kamal Ahmed, fost director editorial la BBC News, prognozează că Elon Musk, șeful companiilor SpaceX, Tesla, X și xAI, ar putea deveni primul trilionar din istorie până în anul 2027. Într-o nouă carte, Ahmed avertizează că Musk nu doar că ar putea atinge această bornă financiară, dar ar urma să devină figura centrală a unui cerc restrâns al trilionarilor, ale căror influență și putere vor depăși granițele economiei.

În cartea „The Trillionaires: Power and Influence in the New Era of Hyper-Wealth”, Ahmed analizează impactul pe care l-ar putea avea apariția unei elite financiare fără precedent, într-un moment în care structurile democratice tradiționale par să se clatine.

Autorul avertizează că acest „Club al Trilionarilor”, format din aproximativ 30 de persoane până în anul 2050, ar putea deține o influență globală uriașă. Elon Musk este menționat de autor ca fiind cel care va deveni primul trilionar din istorie, cel mai probabil până în 2027.

Estimările lui Ahmed indică faptul că, până în 2030, cel puțin șapte persoane ar putea atinge acest prag colosal de o mie de miliarde de dolari (un trilion de dolari), marcând o schimbare radicală în dinamica puterii globale.

„Un trilion este o cifră atât de mare încât aproape că sfidează înțelegerea, iar când cineva poate spune, cu onestitate, că „valorează un trilion”, este timpul să ne oprim și să reflectăm. Avem nevoie de o nouă înțelegere a rolului hiper-bogăției, atât al beneficiilor, cât și al riscurilor, asupra lumii din jurul nostru și a modului în care afectează regulile sub care trăiesc milioane dintre noi”, scrie Kamal Ahmed.

În nouă carte „Trilionarii: Putere și influență în noua eră a hiper-bogăției”, Ahmed atrage atenția asupra influenței crescânde pe care o exercită membrii așa-numitului „club al celor 12 zerouri”, o elită format din miliardari care depășesc de mult statutul de simpli oameni de afaceri.

Potrivit The Bookseller, autorul explorează felul în care acești „magnați ai noii ere” folosesc averi colosale pentru a modela nu doar piețele economice, ci și direcțiile culturale și chiar politicile statelor.

Lucrarea aduce în prim-plan exemple sugestive: de la petreceri extravagante ce generează efecte economice la scară națională, până la excursii spațiale descrise drept „cele mai bune zile din viață”. Un simplu apel telefonic le este suficient unora dintre acești ultra-bogați pentru a înclina balanța decizională în cercurile guvernamentale de la cel mai înalt nivel.

„Hiper-bogăția a ajuns să dețină o putere la scară globală, într-un moment în care instituțiile democratice se slăbesc vizibil”, avertizează Kamal Ahmed.

Editura „Profile Books”, deținătoarea drepturilor de publicare, descrie volumul ca o investigație esențială a modului în care bogățiile personale reușesc să ocolească frontierele statale, evidențiind impactul lor asupra economiei global.

„Este remarcabil să ne gândim că unii dintre cei mai bogați oameni din lume ar putea deveni mai avuți decât națiuni occidentale întregi”, a declarat Rowan Cope, reprezentant al editurii „Profile Books”.

„Kamal, cu prestigioasa sa experiență în jurnalism politic și economic, este scriitorul perfect pentru a explora influența tot mai profundă a bogăției asupra democrațiilor noastre”, a punctat Rowan Cope.

Conform celor mai recente estimări publicate de revista Forbes, averea lui Elon Musk a atins impresionanta sumă de 477,5 miliarde de dolari, o creștere spectaculoasă față de cei 1,9 miliarde pe care îi deținea în 2012.

În 2021, Musk a declarat că a plătit taxe în valoare de aproximativ 11,4 miliarde de dolari, în principal ca urmare a vânzării unui pachet semnificativ de acțiuni Tesla. Chiar și în acest context, el își păstrează poziția de lider absolut al clasamentului celor mai bogați oameni de pe planetă pentru al patrulea an consecutiv.

Ahmed atrage atenția asupra faptului că, pe măsură ce aceste averi colosale continuă să crească, influența economică și politică a așa-numitului „club al trilionarilor” riscă să redefinească echilibrul puterii la nivel mondial.

„Dacă nu înțelegem dinamica puterii bazate pe hiper-bogăție, riscăm să asistăm la o lume în care guvernele devin subordonate celor care au conturi cu 12 zerouri”, a concluzionat autorul, potrivit express.co.uk.