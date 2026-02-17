Elevi de 16 ani au intrat în Senat și au arătat ce înseamnă politica pentru ei. Eveniment fără precedent

Într-un spațiu unde, de regulă, se votează legi și se trasează direcții de țară, elevi de 16–18 ani au dezbătut despre securitate internațională, inteligență artificială, dezinformare, droguri sintetice și dreptul la educație. De fapt, viziunea unei noi generații.

București, 13–15 februarie 2026. În sălile oficiale ale Senatul României, elevii au intrat, pentru trei zile, în rolul delegaților ONU, în cadrul LTSM Model United Nations 2026 (LTSM MUN 2026), conferință organizată de Liceul Teoretic „Școala Mea”.

Nu a fost un simplu eveniment școlar. A fost o simulare a lumii reale, cu tensiuni, negocieri și responsabilitate.

Diplomația la 17 ani: reguli, argumente și alianțe

Conferința a replicat structura organizațiilor internaționale, iar elevii au lucrat în comitete precum:

Consiliul de Securitate al ONU (UNSC) – încălcări ale spațiului aerian și riscuri de escaladare militară în Europa de Est

SOCHUM – drepturile omului în era deepfake-urilor

UNODC – protejarea tinerilor de drogurile sintetice

UNESCO – educație incluzivă și echitabilă

Curtea de Apel București (simulare) – „Un foc mic, o explozie uriașă”

Adolescenții au formulat moțiuni, au susținut discursuri cronometrate, au negociat amendamente și au redactat rezoluții.

Formatul Model United Nations nu este o noutate, este un fenomen global prezent în cele mai prestigioase instituții academice din lume. În Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Germania, Emiratele Arabe Unite sau China, astfel de simulări sunt parte integrantă a formării tinerilor interesați de relații internaționale, drept sau politici publice.

Conferințe similare sunt organizate anual la Harvard University – prin Harvard Model United Nations (HMUN), University of Oxford – Oxford International Model United Nations, New York University etc.

Prin proiectul LTSM MUN 2026, Bucureștiul s-a aliniat acestui standard educațional internațional.

Problemele de stat nu au fost „simplificate” pentru o mai ușoară înțelegere

Un aspect foarte interesant a fost că acești tineri au dezbătut și au luptat pentru poziția lor exact cum o fac marii lideri, temele nefiind simplificate. Participanții au fost nevoiți să documenteze poziția statului pe care îl reprezintă și să înțeleagă contextul internațional real.

Mai mult, au urmat conceptul real de formare a alianțelor politice și diplomatice între state, cu negocieri coerente și responsabilitate etică folosind principiul celor 5 I: Individualitate, Identitate, Integritate, Internaționalism și Inovație.

Nicoleta Pauliuc: „Diferența este curajul de a încerca”

Deschiderea oficială a fost susținută de Nicoleta Pauliuc, președinte al Comisiei pentru Apărare din Senat.

„Diferența dintre o generație care schimbă lumea și una care doar o acceptă este curajul de a încerca”, le-a transmis aceasta elevilor, subliniind importanța dialogului și a construirii de punți în organizațiile internaționale.

Alături de ea s-a aflat și Alessandra Stoicescu, susținând public proiectul educațional.

Luca Marinescu, adolescentul care coordonează diplomația

În centrul organizării s-a aflat Luca Andrei Moacă Marinescu, Secretar General al LTSM MUN 2026.

La doar 15 ani, îmbină performanța academică – participări la Olimpiada de Fizică și la Olimpiada de Limba și Literatura Română – cu o experiență internațională solidă în conferințe MUN, unde a obținut distincții precum Best Delegate și Most Distinguished Delegate.

Studiul pianului, început la patru ani, i-a format disciplina și rigoarea. Luca Moaca Marinescu este considerat un geniu în domeniul muzicii clasice, diplomele și premiile sale internaționale susținând această etichetă.

Ca Secretar General, nu doar că a reprezentat imaginea conferinței, ci a coordonat echipe, proceduri și dinamica dezbaterilor.

Potrivit adolescentului Luca Moaca Marinescu, „LTSM Model United Nations 2026 nu este doar o simulare. Este o repetiție pentru realitate. Într-o lume marcată de conflicte, polarizare și dezinformare, acești adolescenți învață să construiască soluții prin dialog.

Într-o epocă a reacțiilor rapide, învață răbdarea negocierii.

Într-o societate adesea fragmentată, învață cooperarea internațională.

România are viitor. Iar în februarie 2026, la Senat, viitorul a demonstrat că poate vorbi coerent, poate argumenta responsabil și poate construi punți – exact așa cum o fac marile centre educaționale ale lumii.”